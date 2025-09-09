Assine UOL
Norway
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Ullevaal Stadion
Moldova
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.06
x
11
2
29
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.06
x
11.25
2
33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.04
x
10
2
30
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.07
x
13
2
35
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 11:00

Noruega x Moldávia, Palpite, Odds +43, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Noruega x Moldávia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O confronto Noruega x Moldávia desta terça-feira (09), às 15h45, no Estádio Ullevaal, em Oslo, promete grandes emoções pelas Eliminatórias da Eurocopa 2025. O duelo passa na ESPN.


De um lado, a Noruega busca manter o bom momento e consolidar sua posição na competição. Do outro, a Moldávia quer surpreender e mostrar evolução, buscando somar pontos importantes.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Noruega x Moldávia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e um panorama completo da partida. Acompanhe!


Noruega x Moldávia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Noruega (1.05)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.29)

  • 🎯 Noruega para vencer por 3+ gols de diferença (1.48)


⚖️ Noruega x Moldávia Palpite Odds Médias



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.73

  • 🎯 Handicap Asiático - Noruega (-3.0): 1.86

  • 🎯 Alcance de Gols: 4-5: 2.60


🚀 Noruega x Moldávia Palpite Odds Altas



  • 🎯 Vitória da Moldávia: 43.56

  • 🎯 Empate: 13.03

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 27.31


Noruega x Moldávia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes do confronto entre Noruega e Moldávia:



  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025.

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega.

  • Competição: Eliminatórias da Eurocopa 2025.

  • Transmissão: ESPN


Noruega x Moldávia: Escalações prováveis


Noruega: Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Wolfe; Martin Odegaard, Felix Myhre, Sander Berge, Oscar Bobb; Erling Haaland, Andreas Schjelderup.


Moldávia: Cristian Avram; Sergiu Platica, Artur Craciun, Daniel Dumbravanu, Oleg Reabciuk; Vladislav Baboglo, Mihail Caimacov, Vadim Rata, Artur Ionita; Stefan Bodisteanu, Virgiliu Postolachi.


Como Noruega e Moldávia Chegam Para o Confronto


A Noruega busca se consolidar na competição e aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória. A equipe tem um bom desempenho recente e quer manter o ritmo.


A Moldávia, por sua vez, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe mostra determinação e busca evoluir.


Últimos Jogos da Noruega


A Noruega vem de uma sequência de vitórias, mostrando um bom desempenho em campo. A equipe tem se mostrado consistente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.



  • ✅ Noruega 2 x 1 Finlândia - Eliminatórias da Eurocopa

  • ✅ Estônia 0 x 3 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa

  • ✅ Noruega 2 x 1 Itália - Eliminatórias da Eurocopa

  • ✅ Israel 1 x 2 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa

  • ✅ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa


Últimos Jogos da Moldávia


A Moldávia tem enfrentado dificuldades nos últimos jogos, buscando se recuperar e melhorar seu desempenho na competição. A equipe precisa mostrar mais consistência para conquistar resultados positivos.



  • ❌ Moldávia 0 x 1 Israel - Eliminatórias da Eurocopa

  • ❌ Itália 3 x 0 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa

  • ❌ Polônia 2 x 1 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa

  • ❌ Moldávia 0 x 0 Estônia - Eliminatórias da Eurocopa

  • ❌ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa


Nossa Opinião para Noruega x Moldávia


Acreditamos em um jogo com domínio da Noruega, que deve impor seu ritmo e buscar a vitória desde o início. A Moldávia, apesar das dificuldades, pode oferecer resistência, mas a Noruega tem tudo para sair com os três pontos.


Nosso palpite é na vitória da Noruega, com boas chances de ter um placar favorável. Acreditamos em um jogo com bom número de gols.

Ver mais Ver menos

Norway x Moldova: Palpite do Dia

Norway Vence
Superbet logo
1.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Estonia - Andorra
1
1.78
Cyprus - Romania
2
1.7
Malta - San Marino
1
1.23
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.44
Apostar agora

Norway x Moldova: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Norway x Moldova: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Moldova
0 - 5
Norway

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Norway
Empate
Moldova

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V
-
Argentina
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Namibia
  • D
  • V
  • E
  • E
  • E
-
Sao Tome and Principe
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Namibia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
France
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Iceland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tanzania
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Niger
  • D
  • E
  • E
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte