Noruega x Moldávia, Palpite, Odds +43, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09
Noruega x Moldávia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O confronto Noruega x Moldávia desta terça-feira (09), às 15h45, no Estádio Ullevaal, em Oslo, promete grandes emoções pelas Eliminatórias da Eurocopa 2025. O duelo passa na ESPN.
De um lado, a Noruega busca manter o bom momento e consolidar sua posição na competição. Do outro, a Moldávia quer surpreender e mostrar evolução, buscando somar pontos importantes.
Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Noruega x Moldávia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e um panorama completo da partida. Acompanhe!
Noruega x Moldávia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Noruega (1.05)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.29)
- 🎯 Noruega para vencer por 3+ gols de diferença (1.48)
⚖️ Noruega x Moldávia Palpite Odds Médias
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.73
- 🎯 Handicap Asiático - Noruega (-3.0): 1.86
- 🎯 Alcance de Gols: 4-5: 2.60
🚀 Noruega x Moldávia Palpite Odds Altas
- 🎯 Vitória da Moldávia: 43.56
- 🎯 Empate: 13.03
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 27.31
Noruega x Moldávia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba todos os detalhes do confronto entre Noruega e Moldávia:
- Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025.
- Horário: 15h45 (horário de Brasília).
- Local: Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega.
- Competição: Eliminatórias da Eurocopa 2025.
- Transmissão: ESPN
Noruega x Moldávia: Escalações prováveis
Noruega: Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Wolfe; Martin Odegaard, Felix Myhre, Sander Berge, Oscar Bobb; Erling Haaland, Andreas Schjelderup.
Moldávia: Cristian Avram; Sergiu Platica, Artur Craciun, Daniel Dumbravanu, Oleg Reabciuk; Vladislav Baboglo, Mihail Caimacov, Vadim Rata, Artur Ionita; Stefan Bodisteanu, Virgiliu Postolachi.
Como Noruega e Moldávia Chegam Para o Confronto
A Noruega busca se consolidar na competição e aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória. A equipe tem um bom desempenho recente e quer manter o ritmo.
A Moldávia, por sua vez, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe mostra determinação e busca evoluir.
Últimos Jogos da Noruega
A Noruega vem de uma sequência de vitórias, mostrando um bom desempenho em campo. A equipe tem se mostrado consistente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Noruega 2 x 1 Finlândia - Eliminatórias da Eurocopa
- ✅ Estônia 0 x 3 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa
- ✅ Noruega 2 x 1 Itália - Eliminatórias da Eurocopa
- ✅ Israel 1 x 2 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa
- ✅ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa
Últimos Jogos da Moldávia
A Moldávia tem enfrentado dificuldades nos últimos jogos, buscando se recuperar e melhorar seu desempenho na competição. A equipe precisa mostrar mais consistência para conquistar resultados positivos.
- ❌ Moldávia 0 x 1 Israel - Eliminatórias da Eurocopa
- ❌ Itália 3 x 0 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa
- ❌ Polônia 2 x 1 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa
- ❌ Moldávia 0 x 0 Estônia - Eliminatórias da Eurocopa
- ❌ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa
Nossa Opinião para Noruega x Moldávia
Acreditamos em um jogo com domínio da Noruega, que deve impor seu ritmo e buscar a vitória desde o início. A Moldávia, apesar das dificuldades, pode oferecer resistência, mas a Noruega tem tudo para sair com os três pontos.
Nosso palpite é na vitória da Noruega, com boas chances de ter um placar favorável. Acreditamos em um jogo com bom número de gols.
Norway x Moldova: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Norway x Moldova: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Norway x Moldova: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
