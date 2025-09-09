Noruega x Moldávia, Palpite, Odds +43, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Noruega x Moldávia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto Noruega x Moldávia desta terça-feira (09), às 15h45, no Estádio Ullevaal, em Oslo, promete grandes emoções pelas Eliminatórias da Eurocopa 2025. O duelo passa na ESPN.

De um lado, a Noruega busca manter o bom momento e consolidar sua posição na competição. Do outro, a Moldávia quer surpreender e mostrar evolução, buscando somar pontos importantes.

Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Noruega x Moldávia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e um panorama completo da partida. Acompanhe!

Noruega x Moldávia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Noruega (1.05)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.29)



🎯 Noruega para vencer por 3+ gols de diferença (1.48)



⚖️ Noruega x Moldávia Palpite Odds Médias



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.73

🎯 Handicap Asiático - Noruega (-3.0): 1.86

🎯 Alcance de Gols: 4-5: 2.60



🚀 Noruega x Moldávia Palpite Odds Altas



🎯 Vitória da Moldávia: 43.56

🎯 Empate: 13.03

🎯 Resultado Exato: 1-1: 27.31



Noruega x Moldávia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

Saiba todos os detalhes do confronto entre Noruega e Moldávia:



Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025.

Horário: 15h45 (horário de Brasília).

Local: Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega.

Competição: Eliminatórias da Eurocopa 2025.

Transmissão: ESPN



Noruega x Moldávia: Escalações prováveis

Noruega: Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Wolfe; Martin Odegaard, Felix Myhre, Sander Berge, Oscar Bobb; Erling Haaland, Andreas Schjelderup.

Moldávia: Cristian Avram; Sergiu Platica, Artur Craciun, Daniel Dumbravanu, Oleg Reabciuk; Vladislav Baboglo, Mihail Caimacov, Vadim Rata, Artur Ionita; Stefan Bodisteanu, Virgiliu Postolachi.

Como Noruega e Moldávia Chegam Para o Confronto

A Noruega busca se consolidar na competição e aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória. A equipe tem um bom desempenho recente e quer manter o ritmo.

A Moldávia, por sua vez, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe mostra determinação e busca evoluir.

Últimos Jogos da Noruega

A Noruega vem de uma sequência de vitórias, mostrando um bom desempenho em campo. A equipe tem se mostrado consistente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.



✅ Noruega 2 x 1 Finlândia - Eliminatórias da Eurocopa



✅ Estônia 0 x 3 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa



✅ Noruega 2 x 1 Itália - Eliminatórias da Eurocopa



✅ Israel 1 x 2 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa



✅ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa



Últimos Jogos da Moldávia

A Moldávia tem enfrentado dificuldades nos últimos jogos, buscando se recuperar e melhorar seu desempenho na competição. A equipe precisa mostrar mais consistência para conquistar resultados positivos.



❌ Moldávia 0 x 1 Israel - Eliminatórias da Eurocopa



❌ Itália 3 x 0 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa



❌ Polônia 2 x 1 Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa



❌ Moldávia 0 x 0 Estônia - Eliminatórias da Eurocopa



❌ Moldávia 0 x 5 Noruega - Eliminatórias da Eurocopa



Nossa Opinião para Noruega x Moldávia

Acreditamos em um jogo com domínio da Noruega, que deve impor seu ritmo e buscar a vitória desde o início. A Moldávia, apesar das dificuldades, pode oferecer resistência, mas a Noruega tem tudo para sair com os três pontos.

Nosso palpite é na vitória da Noruega, com boas chances de ter um placar favorável. Acreditamos em um jogo com bom número de gols.