Noruega x Itália: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Eurocopa Feminina (16/07)

Com isso, a tendência é que a partida deva ficar com menos de 3.5 gols, considerando o histórico das seleções.

Palpite 3: Resultado Final: Noruega vence - odd 1.95

A Noruega soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos e venceu todos os jogos na Euro Feminina até agora. Já a Itália venceu três vezes nas últimas cinco partidas, mas vem de 2 jogos sem ganhar no torneio, com derrota para Espanha e empate com Portugal. O histórico também favorece as nórdicas.

No retrospecto direto, a Noruega venceu 2 e empatou 2 das últimas cinco partidas, contra somente uma vitória da Itália. Esse domínio justifica a aposta no favoritismo norueguês.