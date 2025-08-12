Assine UOL
Northampton x Southampton: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Northampton Town x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Sixfields Stadium, em Northampton, e não terá transmissão oficial para o Brasil.


As duas equipes se encontram em uma competição eliminatória, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Northampton chega de uma sequência de um empate e não perde há um jogo. Já o Southampton, que é o favorito, vem com uma vitória recente e não perde há dois jogos.


Northampton x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Southampton FC para vencer - odd 1.51

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.70

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.84


Ao analisar as estatísticas, o Southampton é o favorito claro nas odds para vencer a partida, com 1.51. As duas equipes têm uma média de mais de 2.5 gols em seus últimos jogos, 70% para o Northampton e 60% para o Southampton. Essa tendência de gols nos leva a apostar no "Mais de 2.5 gols" e em "Ambas as equipes marcam", que têm odds de 1.70 e 1.84, respectivamente.


Palpites Alternativos Northampton x Southampton



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Southampton FC (-1.5) - odd 2.33

  • 🎯 Palpite: Southampton FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.02

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42


Para palpites alternativos, o Handicap Asiático de -1.5 para o Southampton é uma aposta com um bom valor (odd 2.33). A aposta combinada de vitória do Southampton com ambas as equipes marcando (odd 3.02) também é uma opção interessante, já que o favorito tem boas chances de marcar e o Northampton também pode balançar as redes. Além disso, a aposta de Intervalo/Final Do Jogo em Empate / Southampton FC oferece uma odd de 4.42, o que é uma boa escolha caso o jogo comece mais equilibrado.


💰 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Ou Southampton FC - odd 1.13

  • 🟢 Palpite: Southampton FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.11

  • 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22


⚖️ Northampton x Southampton: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Southampton FC e ambas marcam (sim) - odd 3.02

  • 🟢 Palpite: Southampton FC vence e não sofre gols (sim) - odd 2.55

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42


🚀 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 12.55

  • 🟢 Palpite: Empate E Sim - odd 5.24

  • 🟡 Palpite: Northampton Town para vencer - odd 5.92


Northampton x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. Como não há confrontos diretos recentes, o histórico dos últimos jogos é o ponto principal para analisar a partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Northampton Town x Southampton FC - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Sixfields Stadium, em Northampton

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Northampton e Southampton Chegam Para o Confronto


O Northampton chega para a partida sem perder há um jogo, com um empate na última rodada. O time tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.6 sofridos por jogo. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Northampton abriu o placar em 75% das partidas e venceu em 67% dessas ocasiões.


Já o Southampton vive uma fase melhor, com uma vitória recente e sem perder há dois jogos. O time tem uma média de 0.8 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. Em 60% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. O Southampton não abriu o placar em nenhum jogo fora de casa.

Northampton x Southampton: Palpite do Dia

Southampton Vence
Superbet logo
1.47
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Ararat-Armenia - Sparta Praha
2
1.5
Bolton - Sheffield Wednesday
1
1.31
Fenerbahce - Feyenoord
1
1.56
Múltipla
3.07
x
Aposta
20
=
Ganhos
61.31
Apostar agora

Northampton x Southampton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Northampton
Empate
Southampton

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma divertida de acompanhar os jogos, mas é vital lembrar que elas não devem ser vistas como uma fonte de renda. O jogo responsável é fundamental para uma experiência segura e positiva. Para se proteger, defina limites claros de tempo e dinheiro, e nunca aposte mais do que pode perder. Caso sinta que o jogo está se tornando um problema, não hesite em procurar ajuda profissional. Para mais informações sobre como ter um jogo seguro, acesse nosso guia de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites