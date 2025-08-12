- E
Northampton x Southampton: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Northampton Town x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Sixfields Stadium, em Northampton, e não terá transmissão oficial para o Brasil.
As duas equipes se encontram em uma competição eliminatória, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Northampton chega de uma sequência de um empate e não perde há um jogo. Já o Southampton, que é o favorito, vem com uma vitória recente e não perde há dois jogos.
Northampton x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Southampton FC para vencer - odd 1.51
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.70
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.84
Ao analisar as estatísticas, o Southampton é o favorito claro nas odds para vencer a partida, com 1.51. As duas equipes têm uma média de mais de 2.5 gols em seus últimos jogos, 70% para o Northampton e 60% para o Southampton. Essa tendência de gols nos leva a apostar no "Mais de 2.5 gols" e em "Ambas as equipes marcam", que têm odds de 1.70 e 1.84, respectivamente.
Palpites Alternativos Northampton x Southampton
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Southampton FC (-1.5) - odd 2.33
- 🎯 Palpite: Southampton FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.02
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42
Para palpites alternativos, o Handicap Asiático de -1.5 para o Southampton é uma aposta com um bom valor (odd 2.33). A aposta combinada de vitória do Southampton com ambas as equipes marcando (odd 3.02) também é uma opção interessante, já que o favorito tem boas chances de marcar e o Northampton também pode balançar as redes. Além disso, a aposta de Intervalo/Final Do Jogo em Empate / Southampton FC oferece uma odd de 4.42, o que é uma boa escolha caso o jogo comece mais equilibrado.
💰 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Ou Southampton FC - odd 1.13
- 🟢 Palpite: Southampton FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.11
- 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22
⚖️ Northampton x Southampton: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Southampton FC e ambas marcam (sim) - odd 3.02
- 🟢 Palpite: Southampton FC vence e não sofre gols (sim) - odd 2.55
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42
🚀 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 12.55
- 🟢 Palpite: Empate E Sim - odd 5.24
- 🟡 Palpite: Northampton Town para vencer - odd 5.92
Northampton x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. Como não há confrontos diretos recentes, o histórico dos últimos jogos é o ponto principal para analisar a partida.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Northampton Town x Southampton FC - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Sixfields Stadium, em Northampton
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Northampton e Southampton Chegam Para o Confronto
O Northampton chega para a partida sem perder há um jogo, com um empate na última rodada. O time tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.6 sofridos por jogo. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Northampton abriu o placar em 75% das partidas e venceu em 67% dessas ocasiões.
Já o Southampton vive uma fase melhor, com uma vitória recente e sem perder há dois jogos. O time tem uma média de 0.8 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. Em 60% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. O Southampton não abriu o placar em nenhum jogo fora de casa.
Northampton x Southampton: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Northampton x Southampton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma divertida de acompanhar os jogos, mas é vital lembrar que elas não devem ser vistas como uma fonte de renda. O jogo responsável é fundamental para uma experiência segura e positiva. Para se proteger, defina limites claros de tempo e dinheiro, e nunca aposte mais do que pode perder. Caso sinta que o jogo está se tornando um problema, não hesite em procurar ajuda profissional. Para mais informações sobre como ter um jogo seguro, acesse nosso guia de Jogo Responsável.
