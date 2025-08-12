Northampton x Southampton: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Northampton Town x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Sixfields Stadium, em Northampton, e não terá transmissão oficial para o Brasil.

As duas equipes se encontram em uma competição eliminatória, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Northampton chega de uma sequência de um empate e não perde há um jogo. Já o Southampton, que é o favorito, vem com uma vitória recente e não perde há dois jogos.

Northampton x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Southampton FC para vencer - odd 1.51

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.70

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.84



Ao analisar as estatísticas, o Southampton é o favorito claro nas odds para vencer a partida, com 1.51. As duas equipes têm uma média de mais de 2.5 gols em seus últimos jogos, 70% para o Northampton e 60% para o Southampton. Essa tendência de gols nos leva a apostar no "Mais de 2.5 gols" e em "Ambas as equipes marcam", que têm odds de 1.70 e 1.84, respectivamente.

Palpites Alternativos Northampton x Southampton



🎯 Palpite: Handicap Asiático: Southampton FC (-1.5) - odd 2.33

🎯 Palpite: Southampton FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.02

🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42



Para palpites alternativos, o Handicap Asiático de -1.5 para o Southampton é uma aposta com um bom valor (odd 2.33). A aposta combinada de vitória do Southampton com ambas as equipes marcando (odd 3.02) também é uma opção interessante, já que o favorito tem boas chances de marcar e o Northampton também pode balançar as redes. Além disso, a aposta de Intervalo/Final Do Jogo em Empate / Southampton FC oferece uma odd de 4.42, o que é uma boa escolha caso o jogo comece mais equilibrado.

💰 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Southampton FC - odd 1.13

🟢 Palpite: Southampton FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.11

🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22



⚖️ Northampton x Southampton: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Southampton FC e ambas marcam (sim) - odd 3.02

🟢 Palpite: Southampton FC vence e não sofre gols (sim) - odd 2.55

🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Southampton FC - odd 4.42



🚀 Northampton x Southampton: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 12.55

🟢 Palpite: Empate E Sim - odd 5.24

🟡 Palpite: Northampton Town para vencer - odd 5.92



Northampton x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. Como não há confrontos diretos recentes, o histórico dos últimos jogos é o ponto principal para analisar a partida.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Northampton Town x Southampton FC - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Sixfields Stadium, em Northampton

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Northampton e Southampton Chegam Para o Confronto

O Northampton chega para a partida sem perder há um jogo, com um empate na última rodada. O time tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.6 sofridos por jogo. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Northampton abriu o placar em 75% das partidas e venceu em 67% dessas ocasiões.

Já o Southampton vive uma fase melhor, com uma vitória recente e sem perder há dois jogos. O time tem uma média de 0.8 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo. Em 60% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. O Southampton não abriu o placar em nenhum jogo fora de casa.