Northampton x Birmingham: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistoso de Clubes 26/07

Northampton Town e Birmingham City se enfrentam neste sábado, 26 de julho de 2025, às 11h00 (horário de Brasília), em amistoso internacional preparatório. A partida será disputada no estádio do Northampton Town Football Club, na Inglaterra.

O histórico entre os dois clubes é equilibrado, com ligeira vantagem para o Birmingham. Este confronto promete ser um bom teste de pré-temporada, com oportunidades de aposta em mercados populares e alternativos.

A seguir, confira nosso palpite para Northampton x Birmingham, com análise completa, odds e onde assistir.

Palpites de Northampton x Birmingham: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base no equilíbrio entre as equipes e no contexto de pré-temporada, o jogo tem perfil para ser movimentado, mas com certa cautela. Veja os três palpites mais sólidos:



🎯 Vitória do Birmingham City - odd 1.92

🎯 Ambos marcam: sim - odd 1.81

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.71



Palpites Alternativos Northampton x Birmingham

Nos mercados alternativos, destacam-se opções voltadas à dinâmica de jogo e comportamento ofensivo das equipes, especialmente nos tempos iniciais.



🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.05

🎯 Birmingham para marcar em ambos os tempos - odd 2.66

🎯 Mais de 9.5 escanteios (estimado com base em perfil do mercado) - odd 2.50



💰 Palpites de Odds Baixas Northampton x Birmingham

Odds entre 1.10 e 2.49, ideais para apostas com menor risco:



🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.22

🟢 Empate ou Birmingham (dupla chance) - odd 1.30

🟡 Ambos marcam: sim - odd 1.81



⚖️ Palpites de Odds Médias Northampton x Birmingham

Odds entre 2.50 e 4.99, com bom equilíbrio entre risco e retorno:



🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.72

🟢 Empate - odd 3.62

🟡 Birmingham vence por 1 gol de diferença (estimado no mercado exato) - odd 3.97



🚀 Palpites de Odds Altas Northampton x Birmingham

Para quem busca lucros maiores com apostas mais ousadas (odds entre 5.00 e 12.00):



🔵 Placar exato 2x2 - odd 11.19

🟢 Empate/Birmingham (intervalo/final) - odd 5.13

🟡 Ambos os tempos mais de 1.5 gols - odd 4.16



Informações do Jogo: Northampton x Birmingham: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Northampton x Birmingham - Amistoso de Clube

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Northampton Town Football Club, Inglaterra

📺 Transmissão: livestream da Superbet e Bet365



Como Northampton e Birmingham Chegam Para o Confronto

O Northampton Town encara a pré-temporada com o objetivo de aprimorar o entrosamento e testar peças do elenco. A equipe vem de resultados irregulares na reta final da última temporada, mas aposta no fator casa e na solidez defensiva para surpreender o rival da Championship.

O Birmingham City, por sua vez, chega com elenco reforçado e objetivos ambiciosos para a temporada 2025/26. O técnico tem testado diferentes formações e o amistoso serve como ajuste final. Mesmo fora de casa, o Birmingham entra como favorito devido ao maior poder de fogo ofensivo.

