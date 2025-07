Noah x Ferencváros: Palpite, Onde Assistir - Champions League (22/07)

Noah e Ferencváros se enfrentam nesta segunda-feira, 22/07, em partida válida pela 2ª rodada da fase de qualificação da Champions League. A bola rola às 13:00 no Estádio Kotaik, Armênia e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão no Brasil.

Noah vai a campo buscando confirmar o bom momento após superar o Budućnost na rodada anterior. Já o Ferencváros que também luta para avançar na competição mais importante do futebol europeu.

Confira nosso palpite de Noah x Ferencváros, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje na Champions League.

Noah x Ferencváros Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80 na Superbet

Palpite 2 - Ferencváros resultado final - odd pagando 2.15 na Bet365

Palpite 3 - Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.75 na KTO



Para as apostas em Noah x Ferencváros nós sugerimos esses três palpites de hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Champions League.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80

O Ferencváros tem média de 2.7 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Noah conseguiu 1.8 gols por jogo no mesmo período. Ambas as equipes registraram 60% dos confrontos com mais de 2.5 gols.

O time húngaro demonstra poder ofensivo consistente, especialmente quando joga fora de casa onde marca 2.5 gols por partida. Considerando que o Noah também tem bom aproveitamento ofensivo em casa (2.2 gols por jogo), esperamos um confronto movimentado.

Ferencváros resultado final - odd pagando 2.15

O Ferencváros chega com sequência de duas vitórias consecutivas e não perde há dez jogos. O time húngaro tem experiência superior em competições europeias e elenco mais qualificado para este tipo de confronto.

Embora o Noah tenha força em casa, o Ferencváros mostrou 75% de aproveitamento quando abre o placar jogando fora. A odd de 2.15 oferece bom valor para uma equipe que raramente decepciona em jogos decisivos da Champions.

Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.75

O Noah tem 100% de aproveitamento quando abre o placar em casa nos últimos jogos, mostrando capacidade ofensiva mesmo contra adversários mais fortes. Por outro lado, apenas 40% dos jogos do Ferencváros terminaram sem que a equipe sofresse gols.

As estatísticas defensivas mostram vulnerabilidades em ambos os lados. O Noah permite 1.1 gols por partida, enquanto o Ferencváros concede 0.8 gols por jogo, números que sugerem que os dois ataques podem ser efetivos.

Noah x Ferencváros - Onde Assistir Ao vivo

Infelizmente, a partida entre Noah x Ferencváros não terá transmissão para o Brasil. O jogo está marcado para às 13:00, desta segunda-feira, no Estádio Kotaik.

Tudo o que você precisa saber de Noah x Ferencváros:



⚽️ Confronto: Noah x Ferencváros - Champions League

📅 Data: 22/07/25

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Kotaik, Armênia

📺 Onde vai passar Noah x Ferencváros: Sem transmissão



Noah x Ferencváros - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Os times nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais, tornando este confronto inédito entre Noah x Ferencváros.

Noah x Ferencváros: quem ganha? - Melhores odds

O Ferencváros tem 46% de probabilidade de vencer o jogo desta segunda-feira, 22/07. Isso porque o time húngaro tem mais experiência internacional e elenco tecnicamente superior para disputas europeias.



Noah ganha - Odd de @3.35 na Superbet

Empate - Odd de @3.30 na Superbet

Ferencváros ganha - Odd de @2.15 na Superbet



As melhores odds mostram certo equilíbrio, mas o Ferencváros leva vantagem por sua consistência e experiência em competições europeias como a Champions League.

Lembre-se sempre de que as apostas devem ser feitas com responsabilidade. Pratique o Jogo Responsável.