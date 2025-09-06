Nigéria x Ruanda: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Nigéria x Ruanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nigéria e Ruanda se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2025. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) e o jogo acontecerá no Estádio Godswill Akpabio Internationa, em Uyo, Nigéria. A transmissão será via CazéTV e FIFA+.

A Nigéria busca se firmar na competição, enquanto Ruanda tenta surpreender e somar pontos importantes fora de casa. O confronto promete emoções, com as duas equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos.

Palpites de Nigéria x Ruanda: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Nigéria - odd 1.55

🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.60

🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75



Palpites Alternativos Nigéria x Ruanda



🎯 Nigéria vence por 1 gol de diferença - odd 3.40

🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.00

🎯 Nigéria marca o primeiro gol - odd 1.40



Super Palpites Nigéria x Ruanda



🚀 Resultado Exato: 2x0 para Nigéria - odd 6.00



💰 Palpites de Odds Baixas Nigéria x Ruanda



🔵 Nigéria para vencer qualquer tempo - odd 1.25

🟢 Dupla chance: Nigéria/Empate - odd 1.15

🟡 Total de escanteios: Menos de 10.5 - odd 1.45



⚖️ Palpites de Odds Médias Nigéria x Ruanda



🔵 Nigéria marca mais de 1.5 gols - odd 2.00

🟢 Handicap Asiático Nigéria -1 - odd 2.30

🟡 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 2.60



🚀 Palpites de Odds Altas Nigéria x Ruanda



🔵 Ruanda vence - odd 7.50

🟢 Placar Exato: 1x2 para Ruanda - odd 10.00

🟡 Nigéria marca nos dois tempos: Não - odd 6.50



Nigéria x Ruanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nigéria x Ruanda - Eliminatórias da Copa do Mundo da África 2025

📅 Data: 06/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Godswill Akpabio Internationa, Uyo, Nigéria

📺 Transmissão: CazéTV e FIFA+



Nigéria x Ruanda: Escalações prováveis

Nigéria: Ebenezer Harcourt; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Stephen Manyo; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Qudus Akanni, Alex Oyowah; Anas Yusuf, Alimi Sikiru.

Ruanda: Fiacre Ntwari; Fitina Omborenga, Bryan Ngwabije, Aly-Enzo Hamon, Claude Niyomugabo; Phanuel Kavita, Ange Mutsinzi, Clément Niyigena, Djihad Bizimana; Meddy Kagere, Gilbert Mugisha.

Como Nigéria e Ruanda Chegam Para o Confronto

A Nigéria, tradicional força do futebol africano, busca iniciar a competição com o pé direito, mostrando sua força e buscando a classificação para a próxima fase. A equipe conta com jogadores experientes e talentosos.

Ruanda, por sua vez, chega com a motivação de surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar de ser considerada a zebra, a equipe busca mostrar um bom futebol e lutar por um resultado positivo.

Últimos Jogos da Nigéria

A Nigéria tem apresentado um desempenho com altos e baixos nos últimos jogos, oscilando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar um equilíbrio e consistência para ter sucesso nas Eliminatórias.

Nos últimos jogos, a Nigéria demonstrou potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols sofridos. O técnico busca encontrar a formação ideal para a equipe.



✅ Nigéria 2x1 Congo - Amistoso



❌ Nigéria 0x1 Sudão - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Nigéria 1x2 Senegal - Amistoso



🟡 Nigéria 1x1 Rússia - Amistoso



✅ Nigéria 2x1 Jamaica - Amistoso



Últimos Jogos de Ruanda

Ruanda tem apresentado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca melhorar sua performance e mostrar um futebol mais consistente.

A equipe tem se mostrado resiliente em alguns jogos, mas precisa aprimorar sua organização tática. O técnico busca encontrar o melhor esquema tático para o time.



❌ Argélia 2x1 Ruanda - Amistoso



🟡 Ruanda 0x0 Lesoto - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Ruanda 0x2 Nigéria - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Ruanda 1x0 Sudão do Sul - Amistoso



❌ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso



Nossa Opinião para Nigéria x Ruanda

Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo com a Nigéria buscando o controle, mas Ruanda pode oferecer resistência. Acreditamos em um jogo com poucos gols, com a Nigéria levando a melhor.

A Nigéria é favorita, mas Ruanda pode surpreender. A chave será a organização tática e a eficiência nas finalizações. Esperamos um jogo disputado e com emoções.