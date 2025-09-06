- V
- D
- D
- E
- V
- D
- E
- D
- V
- D
Nigéria x Ruanda: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09
Nigéria x Ruanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Nigéria e Ruanda se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2025. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) e o jogo acontecerá no Estádio Godswill Akpabio Internationa, em Uyo, Nigéria. A transmissão será via CazéTV e FIFA+.
A Nigéria busca se firmar na competição, enquanto Ruanda tenta surpreender e somar pontos importantes fora de casa. O confronto promete emoções, com as duas equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos.
Palpites de Nigéria x Ruanda: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Nigéria - odd 1.55
- 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.60
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75
Palpites Alternativos Nigéria x Ruanda
- 🎯 Nigéria vence por 1 gol de diferença - odd 3.40
- 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.00
- 🎯 Nigéria marca o primeiro gol - odd 1.40
Super Palpites Nigéria x Ruanda
- 🚀 Resultado Exato: 2x0 para Nigéria - odd 6.00
💰 Palpites de Odds Baixas Nigéria x Ruanda
- 🔵 Nigéria para vencer qualquer tempo - odd 1.25
- 🟢 Dupla chance: Nigéria/Empate - odd 1.15
- 🟡 Total de escanteios: Menos de 10.5 - odd 1.45
⚖️ Palpites de Odds Médias Nigéria x Ruanda
- 🔵 Nigéria marca mais de 1.5 gols - odd 2.00
- 🟢 Handicap Asiático Nigéria -1 - odd 2.30
- 🟡 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 2.60
🚀 Palpites de Odds Altas Nigéria x Ruanda
- 🔵 Ruanda vence - odd 7.50
- 🟢 Placar Exato: 1x2 para Ruanda - odd 10.00
- 🟡 Nigéria marca nos dois tempos: Não - odd 6.50
Nigéria x Ruanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Nigéria x Ruanda - Eliminatórias da Copa do Mundo da África 2025
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Godswill Akpabio Internationa, Uyo, Nigéria
- 📺 Transmissão: CazéTV e FIFA+
Nigéria x Ruanda: Escalações prováveis
Nigéria: Ebenezer Harcourt; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Stephen Manyo; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Qudus Akanni, Alex Oyowah; Anas Yusuf, Alimi Sikiru.
Ruanda: Fiacre Ntwari; Fitina Omborenga, Bryan Ngwabije, Aly-Enzo Hamon, Claude Niyomugabo; Phanuel Kavita, Ange Mutsinzi, Clément Niyigena, Djihad Bizimana; Meddy Kagere, Gilbert Mugisha.
Como Nigéria e Ruanda Chegam Para o Confronto
A Nigéria, tradicional força do futebol africano, busca iniciar a competição com o pé direito, mostrando sua força e buscando a classificação para a próxima fase. A equipe conta com jogadores experientes e talentosos.
Ruanda, por sua vez, chega com a motivação de surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar de ser considerada a zebra, a equipe busca mostrar um bom futebol e lutar por um resultado positivo.
Últimos Jogos da Nigéria
A Nigéria tem apresentado um desempenho com altos e baixos nos últimos jogos, oscilando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar um equilíbrio e consistência para ter sucesso nas Eliminatórias.
Nos últimos jogos, a Nigéria demonstrou potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols sofridos. O técnico busca encontrar a formação ideal para a equipe.
- ✅ Nigéria 2x1 Congo - Amistoso
- ❌ Nigéria 0x1 Sudão - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Nigéria 1x2 Senegal - Amistoso
- 🟡 Nigéria 1x1 Rússia - Amistoso
- ✅ Nigéria 2x1 Jamaica - Amistoso
Últimos Jogos de Ruanda
Ruanda tem apresentado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca melhorar sua performance e mostrar um futebol mais consistente.
A equipe tem se mostrado resiliente em alguns jogos, mas precisa aprimorar sua organização tática. O técnico busca encontrar o melhor esquema tático para o time.
- ❌ Argélia 2x1 Ruanda - Amistoso
- 🟡 Ruanda 0x0 Lesoto - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Ruanda 0x2 Nigéria - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Ruanda 1x0 Sudão do Sul - Amistoso
- ❌ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso
Nossa Opinião para Nigéria x Ruanda
Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo com a Nigéria buscando o controle, mas Ruanda pode oferecer resistência. Acreditamos em um jogo com poucos gols, com a Nigéria levando a melhor.
A Nigéria é favorita, mas Ruanda pode surpreender. A chave será a organização tática e a eficiência nas finalizações. Esperamos um jogo disputado e com emoções.
Nigeria x Rwanda: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nigeria x Rwanda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nigeria x Rwanda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
Empate
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Netherlands Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- D
- D
Georgia Vence