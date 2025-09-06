Assine UOL
Nigeria
World Cup - Qualification Africa
Nigéria x Ruanda: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Nigéria x Ruanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Nigéria e Ruanda se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2025. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) e o jogo acontecerá no Estádio Godswill Akpabio Internationa, em Uyo, Nigéria. A transmissão será via CazéTV e FIFA+.


A Nigéria busca se firmar na competição, enquanto Ruanda tenta surpreender e somar pontos importantes fora de casa. O confronto promete emoções, com as duas equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos.


Palpites de Nigéria x Ruanda: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Nigéria - odd 1.55

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.60

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75


Palpites Alternativos Nigéria x Ruanda



  • 🎯 Nigéria vence por 1 gol de diferença - odd 3.40

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.00

  • 🎯 Nigéria marca o primeiro gol - odd 1.40


Super Palpites Nigéria x Ruanda



  • 🚀 Resultado Exato: 2x0 para Nigéria - odd 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas Nigéria x Ruanda



  • 🔵 Nigéria para vencer qualquer tempo - odd 1.25

  • 🟢 Dupla chance: Nigéria/Empate - odd 1.15

  • 🟡 Total de escanteios: Menos de 10.5 - odd 1.45


⚖️ Palpites de Odds Médias Nigéria x Ruanda



  • 🔵 Nigéria marca mais de 1.5 gols - odd 2.00

  • 🟢 Handicap Asiático Nigéria -1 - odd 2.30

  • 🟡 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 2.60


🚀 Palpites de Odds Altas Nigéria x Ruanda



  • 🔵 Ruanda vence - odd 7.50

  • 🟢 Placar Exato: 1x2 para Ruanda - odd 10.00

  • 🟡 Nigéria marca nos dois tempos: Não - odd 6.50


Nigéria x Ruanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Nigéria x Ruanda - Eliminatórias da Copa do Mundo da África 2025

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Godswill Akpabio Internationa, Uyo, Nigéria

  • 📺 Transmissão: CazéTV e FIFA+


Nigéria x Ruanda: Escalações prováveis


Nigéria: Ebenezer Harcourt; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Stephen Manyo; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Qudus Akanni, Alex Oyowah; Anas Yusuf, Alimi Sikiru.


Ruanda: Fiacre Ntwari; Fitina Omborenga, Bryan Ngwabije, Aly-Enzo Hamon, Claude Niyomugabo; Phanuel Kavita, Ange Mutsinzi, Clément Niyigena, Djihad Bizimana; Meddy Kagere, Gilbert Mugisha.


Como Nigéria e Ruanda Chegam Para o Confronto


A Nigéria, tradicional força do futebol africano, busca iniciar a competição com o pé direito, mostrando sua força e buscando a classificação para a próxima fase. A equipe conta com jogadores experientes e talentosos.


Ruanda, por sua vez, chega com a motivação de surpreender e somar pontos importantes fora de casa. Apesar de ser considerada a zebra, a equipe busca mostrar um bom futebol e lutar por um resultado positivo.


Últimos Jogos da Nigéria


A Nigéria tem apresentado um desempenho com altos e baixos nos últimos jogos, oscilando entre vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar um equilíbrio e consistência para ter sucesso nas Eliminatórias.


Nos últimos jogos, a Nigéria demonstrou potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols sofridos. O técnico busca encontrar a formação ideal para a equipe.



  • ✅ Nigéria 2x1 Congo - Amistoso

  • ❌ Nigéria 0x1 Sudão - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Nigéria 1x2 Senegal - Amistoso

  • 🟡 Nigéria 1x1 Rússia - Amistoso

  • ✅ Nigéria 2x1 Jamaica - Amistoso


Últimos Jogos de Ruanda


Ruanda tem apresentado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe busca melhorar sua performance e mostrar um futebol mais consistente.


A equipe tem se mostrado resiliente em alguns jogos, mas precisa aprimorar sua organização tática. O técnico busca encontrar o melhor esquema tático para o time.



  • ❌ Argélia 2x1 Ruanda - Amistoso

  • 🟡 Ruanda 0x0 Lesoto - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Ruanda 0x2 Nigéria - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Ruanda 1x0 Sudão do Sul - Amistoso

  • ❌ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso


Nossa Opinião para Nigéria x Ruanda


Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo com a Nigéria buscando o controle, mas Ruanda pode oferecer resistência. Acreditamos em um jogo com poucos gols, com a Nigéria levando a melhor.


A Nigéria é favorita, mas Ruanda pode surpreender. A chave será a organização tática e a eficiência nas finalizações. Esperamos um jogo disputado e com emoções.

Nigeria x Rwanda: Palpite do Dia

Nigeria Vence
Superbet logo
1.34
Múltipla do Dia
Luxembourg - Slovakia
2
1.76
Nigeria - Rwanda
1
1.34
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.92
Múltipla
4.53
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.56
Nigeria x Rwanda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nigeria x Rwanda: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Rwanda
0 - 2
Nigeria
2025 Africa Cup of Nations - Qualification
Nigeria
1 - 2
Rwanda
2025 Africa Cup of Nations - Qualification
Rwanda
0 - 0
Nigeria
2018 African Nations Championship
Nigeria
0 - 0
Rwanda

Quem vai ganhar?
Nigeria
Empate
Rwanda

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

