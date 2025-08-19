Nigéria x Congo: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 19/08

Nigéria x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nigéria e Congo se enfrentam em jogo válido pelo Grupo D Campeonato das Nações Africanas. O jogo está marcado para 19/08 pelas 13:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Benjamin Mkapa National Stadium, em Dar-es-Salaam, na Tanzânia.

A Nigéria, outrora uma força poderosa do futebol africano, está sem qualquer ponto somado nesse torneio.

Agora, as Super Águias enfrentam o time do Congo que tem dois pontos somados na competição. É de esperar um duelo intenso e muito disputado.

Nigéria x Congo: Como chegam os times nessa época

Nigéria



⚽ 13 jogos disputados

✅ 5 vitórias (38%)

🤝 5 empates (38%)

❌ 3 derrotas (23%)

⚽ 17 golos marcados (média de 1,31 por jogo)

🥅 13 golos sofridos (média de 1 por jogo)



Congo



⚽ 10 jogos disputados

✅ 2 vitórias (20%)

🤝 4 empates (40%)

❌ 4 derrotas (40%)

⚽ 8 golos marcados (média de 0,8 por jogo)

🥅 15 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)



Nigéria x Congo: Palpites do Dia



⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.60 na Bet365



⚡ Palpite 2. Resultado Correto, odd pagando 10.00 na Bet365



⚡Palpite 3. Resultado Final: Nigéria, odd pagando 2.25 na Bet365



⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5

Essa é uma aposta inteligente pois os times precisam da vitória e vão criar um jogo movimentado.

Com isso, devem ocorrer várias chances de gol, sobretudo criadas pela seleção da Nigéria.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 2 a 0

Apostar na vitória da Nigéria com um resultado correto por 2 a 0 está pagando uma boa soma para os apostadores. Como a Nigéria precisa vencer e convencer, é um resultado bem possível e com retorno interessante.

⚡ Palpite 3. Resultado Final: Nigéria

É inegável que a vantagem, apesar de tudo pende para a Nigéria. O poderio das Super Águias contrasta com a ineficácia do Congo sobretudo na hora de atirar a gol.

Nigéria x Congo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Nigéria x Congo pelo Campeonato das Nações Africanas



📅 Data: 19 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Dar-es-Salaam, Tanzânia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Nigéria x Congo: Escalações prováveis

Nigéria: Mustapha Lawal; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Leonard Ngenge; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Hadi Haruna, Taofeek Otaniyi; Ijoma Desouza, Alimi Sikiru.

Congo: Simon Samba; Charles Atipo, Béranger Itoua, Prince Mapata, Gosim Elenga; Venold Nzaba, Gedeon Nongo, Pedro Peya, Elie Andzouono; Japhet Mankou, Dechan Moussavou.