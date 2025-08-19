Assine UOL
Nigeria
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Congo
  • V
  • D
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3
2
2.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.9
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.34
x
3
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3
2
3.15
Apostar agora
Odds atualizadas a 19.08.2025 às 09:30

Nigéria x Congo: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Nigéria x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Nigéria e Congo se enfrentam em jogo válido pelo Grupo D Campeonato das Nações Africanas. O jogo está marcado para 19/08 pelas 13:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Benjamin Mkapa National Stadium, em Dar-es-Salaam, na Tanzânia.


A Nigéria, outrora uma força poderosa do futebol africano, está sem qualquer ponto somado nesse torneio.


Agora, as Super Águias enfrentam o time do Congo que tem dois pontos somados na competição. É de esperar um duelo intenso e muito disputado.


Nigéria x Congo: Como chegam os times nessa época


Nigéria



  • 13 jogos disputados

  • 5 vitórias (38%)

  • 🤝 5 empates (38%)

  • 3 derrotas (23%)

  • 17 golos marcados (média de 1,31 por jogo)

  • 🥅 13 golos sofridos (média de 1 por jogo)


Congo



  • 10 jogos disputados

  • 2 vitórias (20%)

  • 🤝 4 empates (40%)

  • 4 derrotas (40%)

  • 8 golos marcados (média de 0,8 por jogo)

  • 🥅 15 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)


Nigéria x Congo: Palpites do Dia



  • ⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.60 na Bet365

  • ⚡ Palpite 2. Resultado Correto, odd pagando 10.00 na Bet365

  • ⚡Palpite 3. Resultado Final: Nigéria, odd pagando 2.25 na Bet365


⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5


Essa é uma aposta inteligente pois os times precisam da vitória e vão criar um jogo movimentado.


Com isso, devem ocorrer várias chances de gol, sobretudo criadas pela seleção da Nigéria.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 2 a 0


Apostar na vitória da Nigéria com um resultado correto por 2 a 0 está pagando uma boa soma para os apostadores. Como a Nigéria precisa vencer e convencer, é um resultado bem possível e com retorno interessante.


⚡ Palpite 3. Resultado Final: Nigéria


É inegável que a vantagem, apesar de tudo pende para a Nigéria. O poderio das Super Águias contrasta com a ineficácia do Congo sobretudo na hora de atirar a gol.


Nigéria x Congo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Nigéria x Congo pelo Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 19 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Dar-es-Salaam, Tanzânia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Nigéria x Congo: Escalações prováveis


Nigéria: Mustapha Lawal; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Leonard Ngenge; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Hadi Haruna, Taofeek Otaniyi; Ijoma Desouza, Alimi Sikiru.


Congo: Simon Samba; Charles Atipo, Béranger Itoua, Prince Mapata, Gosim Elenga; Venold Nzaba, Gedeon Nongo, Pedro Peya, Elie Andzouono; Japhet Mankou, Dechan Moussavou.

Ver mais Ver menos

Nigeria x Congo: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Rosenborg - FSV Mainz 05
2
1.97
Strasbourg - Brondby
1
1.53
FK Crvena Zvezda - Pafos
1
1.57
Múltipla
4.73
x
Aposta
20
=
Ganhos
94.64
Apostar agora

Nigeria x Congo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nigeria
Empate
Congo

Nigéria x Congo: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Nigéria x Congo, lembre-se das regras do Jogo Responsável:




  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.




  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.




  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.




  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.




E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Shakhtar Donetsk
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Servette FC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Shakhtar Donetsk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Malmo FF
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Sigma Olomouc
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

Malmo FF Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Strasbourg
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V
-
Brondby
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Strasbourg Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estudiantes L.P.
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Cerro Porteno
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Estudiantes L.P. Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hibernian
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Legia Warszawa
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E

Legia Warszawa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shelbourne
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Linfield
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Shelbourne Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites