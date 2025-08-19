- D
Nigéria x Congo: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 19/08
Nigéria x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Nigéria e Congo se enfrentam em jogo válido pelo Grupo D Campeonato das Nações Africanas. O jogo está marcado para 19/08 pelas 13:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Benjamin Mkapa National Stadium, em Dar-es-Salaam, na Tanzânia.
A Nigéria, outrora uma força poderosa do futebol africano, está sem qualquer ponto somado nesse torneio.
Agora, as Super Águias enfrentam o time do Congo que tem dois pontos somados na competição. É de esperar um duelo intenso e muito disputado.
Nigéria x Congo: Como chegam os times nessa época
Nigéria
- ⚽ 13 jogos disputados
- ✅ 5 vitórias (38%)
- 🤝 5 empates (38%)
- ❌ 3 derrotas (23%)
- ⚽ 17 golos marcados (média de 1,31 por jogo)
- 🥅 13 golos sofridos (média de 1 por jogo)
Congo
- ⚽ 10 jogos disputados
- ✅ 2 vitórias (20%)
- 🤝 4 empates (40%)
- ❌ 4 derrotas (40%)
- ⚽ 8 golos marcados (média de 0,8 por jogo)
- 🥅 15 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)
Nigéria x Congo: Palpites do Dia
- ⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.60 na Bet365
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto, odd pagando 10.00 na Bet365
- ⚡Palpite 3. Resultado Final: Nigéria, odd pagando 2.25 na Bet365
⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5
Essa é uma aposta inteligente pois os times precisam da vitória e vão criar um jogo movimentado.
Com isso, devem ocorrer várias chances de gol, sobretudo criadas pela seleção da Nigéria.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: 2 a 0
Apostar na vitória da Nigéria com um resultado correto por 2 a 0 está pagando uma boa soma para os apostadores. Como a Nigéria precisa vencer e convencer, é um resultado bem possível e com retorno interessante.
⚡ Palpite 3. Resultado Final: Nigéria
É inegável que a vantagem, apesar de tudo pende para a Nigéria. O poderio das Super Águias contrasta com a ineficácia do Congo sobretudo na hora de atirar a gol.
Nigéria x Congo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Nigéria x Congo pelo Campeonato das Nações Africanas
- 📅 Data: 19 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National, Dar-es-Salaam, Tanzânia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Nigéria x Congo: Escalações prováveis
Nigéria: Mustapha Lawal; Ismaila Sodiq, Taiwo Abdulrafiu, Nduka Junior, Leonard Ngenge; Olamilekan Adedayo, Raymond Tochukwu, Hadi Haruna, Taofeek Otaniyi; Ijoma Desouza, Alimi Sikiru.
Congo: Simon Samba; Charles Atipo, Béranger Itoua, Prince Mapata, Gosim Elenga; Venold Nzaba, Gedeon Nongo, Pedro Peya, Elie Andzouono; Japhet Mankou, Dechan Moussavou.
Nigeria x Congo: Palpite do Dia
Nigeria x Congo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Nigéria x Congo: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Nigéria x Congo, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
