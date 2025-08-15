Níger x África do Sul: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08

Níger x África do Sul: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Níger e África do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, 15/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda.

O Níger busca surpreender com um jogo disciplinado e de marcação intensa. Já a África do Sul chega com mais experiência e nomes conhecidos, tentando confirmar o favoritismo.

Níger x África do Sul: Palpite do Dia



🔥 Baliza Inviolada Fim do Jogo: África do Sul com odd pagando 1.91 na bet365 🔥



Esse é um palpite muito forte já que a seleção de Níger tem dificuldades na concretização. Assim, é grande a possibilidade de Níger sair sem marcar qualquer gol.

Aliás, em 2 jogos não fez ainda qualquer gol até ao momento na competição da CHAN.

Níger x África do Sul: Palpites Alternativos



Palpite 1 – Vitória da África do Sul com odd pagando 1.70 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.72 na bet365

Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.78 na bet365



Vitória da África do Sul - odd pagando 1.70

Com mais qualidade técnica e entrosamento, a África do Sul tem boas chances de garantir os três pontos.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.72

A defesa sul-africana tende a neutralizar as principais jogadas ofensivas do Níger.

Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.78

O jogo deve ser mais estudado, com poucas oportunidades claras de gol.

Níger x África do Sul: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Níger x África do Sul pela Campeonato Africano Nações



📅 Data: 15 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Níger x África do Sul: Escalações prováveis

Níger: Tanja; Mohamed Abdouramane, Kassali, Djibo, Pape; Assane, Abdourahamane Djibo, Moussa, Goumey; Nouhou, Loukmane.

África do Sul: Xulu; Mphahlele, Mngonyama, Mashego, Jooste; Ndlondlo, Khoza, Dolly, Masuku; Kutumela, Maema.

Níger x África do Sul: Como chegam os times

Níger



⚽ 2 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 2 derrotas (100%)

⚽ 0 golos marcados (média de 0 por jogo)

🥅 3 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)



