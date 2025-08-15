Assine UOL
Niger
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
South Africa
Níger x África do Sul: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Níger x África do Sul: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Níger e África do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, 15/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda.


O Níger busca surpreender com um jogo disciplinado e de marcação intensa. Já a África do Sul chega com mais experiência e nomes conhecidos, tentando confirmar o favoritismo.


Níger x África do Sul: Palpite do Dia



  • 🔥 Baliza Inviolada Fim do Jogo: África do Sul com odd pagando 1.91 na bet365 🔥


Esse é um palpite muito forte já que a seleção de Níger tem dificuldades na concretização. Assim, é grande a possibilidade de Níger sair sem marcar qualquer gol.


Aliás, em 2 jogos não fez ainda qualquer gol até ao momento na competição da CHAN.


Níger x África do Sul: Palpites Alternativos



  • Palpite 1 – Vitória da África do Sul com odd pagando 1.70 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.72 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.78 na bet365


Vitória da África do Sul - odd pagando 1.70


Com mais qualidade técnica e entrosamento, a África do Sul tem boas chances de garantir os três pontos.


Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.72


A defesa sul-africana tende a neutralizar as principais jogadas ofensivas do Níger.


Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.78


O jogo deve ser mais estudado, com poucas oportunidades claras de gol.


Níger x África do Sul: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Níger x África do Sul pela Campeonato Africano Nações

  • 📅 Data: 15 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Níger x África do Sul: Escalações prováveis


Níger: Tanja; Mohamed Abdouramane, Kassali, Djibo, Pape; Assane, Abdourahamane Djibo, Moussa, Goumey; Nouhou, Loukmane.


África do Sul: Xulu; Mphahlele, Mngonyama, Mashego, Jooste; Ndlondlo, Khoza, Dolly, Masuku; Kutumela, Maema.


Níger x África do Sul: Como chegam os times


Níger



  • 2 jogos disputados

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 2 derrotas (100%)

  • 0 golos marcados (média de 0 por jogo)

  • 🥅 3 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)


África do Sul



  • 2 jogos disputados

  • 1 vitória (50%)

  • 🤝 1 empate (50%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 3 golos marcados (média de 1,5 por jogo)

  • 🥅 2 golos sofridos (média de 1 por jogo)

Niger x South Africa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Níger x África do Sul: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Níger x África do Sul, lembre-se das regras do Jogo Responsável:




  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.




  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.




  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.




  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.




E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

