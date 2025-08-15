- D
- D
- E
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
Níger x África do Sul: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano Nações, 15/08
Níger x África do Sul: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Níger e África do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, 15/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A partida começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda.
O Níger busca surpreender com um jogo disciplinado e de marcação intensa. Já a África do Sul chega com mais experiência e nomes conhecidos, tentando confirmar o favoritismo.
Níger x África do Sul: Palpite do Dia
- 🔥 Baliza Inviolada Fim do Jogo: África do Sul com odd pagando 1.91 na bet365 🔥
Esse é um palpite muito forte já que a seleção de Níger tem dificuldades na concretização. Assim, é grande a possibilidade de Níger sair sem marcar qualquer gol.
Aliás, em 2 jogos não fez ainda qualquer gol até ao momento na competição da CHAN.
Níger x África do Sul: Palpites Alternativos
- Palpite 1 – Vitória da África do Sul com odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.72 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.78 na bet365
Vitória da África do Sul - odd pagando 1.70
Com mais qualidade técnica e entrosamento, a África do Sul tem boas chances de garantir os três pontos.
Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.72
A defesa sul-africana tende a neutralizar as principais jogadas ofensivas do Níger.
Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.78
O jogo deve ser mais estudado, com poucas oportunidades claras de gol.
Níger x África do Sul: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Níger x África do Sul pela Campeonato Africano Nações
- 📅 Data: 15 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mandela National, em Kampala, Uganda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Níger x África do Sul: Escalações prováveis
Níger: Tanja; Mohamed Abdouramane, Kassali, Djibo, Pape; Assane, Abdourahamane Djibo, Moussa, Goumey; Nouhou, Loukmane.
África do Sul: Xulu; Mphahlele, Mngonyama, Mashego, Jooste; Ndlondlo, Khoza, Dolly, Masuku; Kutumela, Maema.
Níger x África do Sul: Como chegam os times
Níger
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 2 derrotas (100%)
- ⚽ 0 golos marcados (média de 0 por jogo)
- 🥅 3 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)
África do Sul
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 1 vitória (50%)
- 🤝 1 empate (50%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 3 golos marcados (média de 1,5 por jogo)
- 🥅 2 golos sofridos (média de 1 por jogo)
Niger x South Africa: Palpite do Dia
Niger x South Africa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Níger x África do Sul: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Níger x África do Sul, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.