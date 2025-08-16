Assine UOL
Ligue 1 - France
Toulouse
Nice x Toulouse: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (16/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Nice x Toulouse: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 16h05 (horário de Brasília), no Allianz Riviera, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


O Nice, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, busca uma vitória para começar o campeonato com moral elevada. Já o Toulouse, que teve um desempenho inconsistente no último ano, quer surpreender o favorito e conquistar pontos preciosos fora de casa para iniciar a campanha de forma mais sólida.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Nice x Toulouse Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.95 na Betnacional

  • Palpite 2. Resultado Correto: Nice 2-1 - odd pagando 8.20 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Superbet


Para as apostas em Nice x Toulouse, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.95


O confronto entre Nice e Toulouse tem se mostrado equilibrado, mas com potencial para um placar movimentado. Nos últimos jogos de ambas as equipes, principalmente no final da temporada anterior, foram vistos resultados com muitos gols (Nice 6-0 Brest e 3-1 PSG, Toulouse 2-1 Rennes e 2-3 Saint-Étienne). 


A odd de 1.95 para mais de 2,5 gols é atrativa e reflete a possibilidade de um jogo mais aberto neste início de campeonato.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Nice 2-1 - odd pagando 8.20


Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Nice é uma aposta arriscada, mas que pode trazer um bom retorno. O Nice é o favorito para vencer jogando em casa, e o Toulouse demonstrou em seus amistosos que consegue marcar, mas também de sofrer gols. 


Um placar de 2 a 1 para o time da casa reflete a superioridade esperada do Nice, mas também reconhece a capacidade do Toulouse de balançar as redes, como nos confrontos diretos mais recentes.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80


O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais prováveis. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre Nice e Toulouse são bastante disputados. 


Nos últimos cinco encontros, um resultado de 1-1 se repetiu três vezes e o Toulouse venceu por 2-1. A capacidade de ambas as equipes de marcar é evidente, e o contexto de início de temporada pode levar a um jogo mais aberto e com chances para os dois lados.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Nice x Toulouse: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Nice x Toulouse ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 16h05, neste sábado, no Allianz Riviera, em Nice.


Tudo o que você precisa saber:



  • Confronto: Nice x Toulouse - Ligue 1 2025/26

  • Data: 16/08/2025

  • Horário: 16h05 (horário de Brasília)

  • Local: Allianz Riviera, Nice

  • Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Nice x Toulouse: Últimos 5 jogos entre os times



  • 02/02/2025 - Toulouse 1-1 Nice (Ligue 1)

  • 25/08/2024 - Nice 1-1 Toulouse (Ligue 1)

  • 03/03/2024 - Toulouse 2-1 Nice (Ligue 1)

  • 26/11/2023 - Nice 1-0 Toulouse (Ligue 1)

  • 21/05/2023 - Nice 0-0 Toulouse (Ligue 1)


Nice x Toulouse: Quem Ganha? Melhores Odds


O Nice tem cerca de 48,78% de chance de vitória, jogando em casa. O Toulouse corre por fora, com 27,78% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.



  • 🏆 Nice vence - odd 2.05 na Bet365

  • ⚖️ Empate - odd 3.40 na Bet365

  • 👀 Toulouse vence - odd 3.60 na Bet365

Nice x Toulouse: Palpite do Dia

Nice Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Nice x Toulouse: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nice x Toulouse: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Ligue 1
Toulouse
1 - 1
Nice
2024 Ligue 1
Nice
1 - 1
Toulouse
2023 Ligue 1
Toulouse
2 - 1
Nice
2023 Ligue 1
Nice
1 - 0
Toulouse
2022 Ligue 1
Nice
0 - 0
Toulouse

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nice
Empate
Toulouse

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

