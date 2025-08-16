Nice x Toulouse: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (16/08)

Nice x Toulouse: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 16h05 (horário de Brasília), no Allianz Riviera, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.

O Nice, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, busca uma vitória para começar o campeonato com moral elevada. Já o Toulouse, que teve um desempenho inconsistente no último ano, quer surpreender o favorito e conquistar pontos preciosos fora de casa para iniciar a campanha de forma mais sólida.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Nice x Toulouse Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.95 na Betnacional



⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Nice 2-1 - odd pagando 8.20 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Superbet



Para as apostas em Nice x Toulouse, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.

🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.95

O confronto entre Nice e Toulouse tem se mostrado equilibrado, mas com potencial para um placar movimentado. Nos últimos jogos de ambas as equipes, principalmente no final da temporada anterior, foram vistos resultados com muitos gols (Nice 6-0 Brest e 3-1 PSG, Toulouse 2-1 Rennes e 2-3 Saint-Étienne).

A odd de 1.95 para mais de 2,5 gols é atrativa e reflete a possibilidade de um jogo mais aberto neste início de campeonato.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Nice 2-1 - odd pagando 8.20

Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Nice é uma aposta arriscada, mas que pode trazer um bom retorno. O Nice é o favorito para vencer jogando em casa, e o Toulouse demonstrou em seus amistosos que consegue marcar, mas também de sofrer gols.

Um placar de 2 a 1 para o time da casa reflete a superioridade esperada do Nice, mas também reconhece a capacidade do Toulouse de balançar as redes, como nos confrontos diretos mais recentes.

💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80

O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais prováveis. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre Nice e Toulouse são bastante disputados.

Nos últimos cinco encontros, um resultado de 1-1 se repetiu três vezes e o Toulouse venceu por 2-1. A capacidade de ambas as equipes de marcar é evidente, e o contexto de início de temporada pode levar a um jogo mais aberto e com chances para os dois lados.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

Nice x Toulouse: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir Nice x Toulouse ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 16h05, neste sábado, no Allianz Riviera, em Nice.

Tudo o que você precisa saber:



Confronto: Nice x Toulouse - Ligue 1 2025/26

Nice x Toulouse - Ligue 1 2025/26

Data: 16/08/2025

16/08/2025

Horário: 16h05 (horário de Brasília)

16h05 (horário de Brasília)

Local: Allianz Riviera, Nice

Allianz Riviera, Nice

Onde vai passar: Disney+ e ESPN



Nice x Toulouse: Últimos 5 jogos entre os times



02/02/2025 - Toulouse 1-1 Nice (Ligue 1)



25/08/2024 - Nice 1-1 Toulouse (Ligue 1)



03/03/2024 - Toulouse 2-1 Nice (Ligue 1)



26/11/2023 - Nice 1-0 Toulouse (Ligue 1)



21/05/2023 - Nice 0-0 Toulouse (Ligue 1)



Nice x Toulouse: Quem Ganha? Melhores Odds

O Nice tem cerca de 48,78% de chance de vitória, jogando em casa. O Toulouse corre por fora, com 27,78% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.