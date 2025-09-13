Nice x Nantes Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Ligue 1 (13/09)

O Nice recebe o Nantes neste sábado em confronto que pode definir o rumo das equipes na tabela. Enquanto o mandante, na 12ª posição, busca se recuperar de uma derrota e usar o fator casa para subir, o visitante, em 13º, chega embalado pela primeira vitória.

Ambas as equipes somam 3 pontos e sabem que um resultado positivo aqui é fundamental para se afastar da parte de baixo. O duelo acontece no Allianz Riviera, às 12h00, pela 4ª rodada do Campeonato Francês.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nice x Nantes, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Nice x Nantes Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85 na Superbet. O palpite mais seguro, considerando que aconteceu em quatro dos últimos seis jogos entre eles e que as duas defesas têm se mostrado vulneráveis.

O palpite mais seguro, considerando que aconteceu em quatro dos últimos seis jogos entre eles e que as duas defesas têm se mostrado vulneráveis.

🟡 Médio Risco: Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04 na Bet365. Uma aposta de grande valor. O Nantes está invicto há seis jogos contra o Nice (3 vitórias e 3 empates), um retrospecto impressionante.

Uma aposta de grande valor. O Nantes está invicto há seis jogos contra o Nice (3 vitórias e 3 empates), um retrospecto impressionante.

🔴 Alto Risco: Nantes vence - Odd 5.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, apostar na manutenção do tabu é a melhor opção. O Nantes venceu três dos últimos seis confrontos diretos.



Palpites Alternativos Nice x Nantes



Mais de 2,5 gols - Com odd de 1.84 , é uma boa alternativa. Quatro dos últimos oito confrontos diretos superaram esta linha e os dois times precisam da vitória.

, é uma boa alternativa. Quatro dos últimos oito confrontos diretos superaram esta linha e os dois times precisam da vitória.

Empate Anula Aposta: Nantes - Com odd de 3.55, esta aposta oferece proteção contra o resultado mais comum (empate), mas confia no incrível tabu a favor do Nantes.



👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

Super Palpites Nice x Nantes



Resultado Correto: 1 a 1 - Com uma odd de 6.60, este placar é uma ótima aposta de alto risco. Foi o resultado de três dos últimos seis confrontos diretos, refletindo o equilíbrio e a tendência de gols de ambos os lados.



💰 Palpites de Odds Baixas Nice x Nantes



🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85: Esta aposta se concretizou em 4 dos últimos 6 duelos entre as equipes. O Nice sofreu gols em suas duas últimas partidas na liga, e o Nantes, motivado pela primeira vitória, deve ir para cima, criando um cenário de jogo aberto.



⚖️ Palpites de Odds Médias Nice x Nantes



🟡 Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04: O retrospecto é o principal pilar desta aposta. O Nantes simplesmente não perde para o Nice há seis jogos. Mesmo como visitante, a equipe entra com uma vantagem psicológica enorme, e a odd para que saia com pelo menos um empate é muito valiosa.



🚀 Palpites de Odds Altas Nice x Nantes



🔴 Nantes vence - Odd 5.00: Esta aposta se baseia inteiramente no tabu. Se o Nantes venceu 3 dos últimos 6 jogos e não perdeu nenhum, as odds de 5.00 o colocam como um azarão muito subestimado. É uma oportunidade única para quem acredita na manutenção da história recente.



Nice x Nantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Nice x Nantes - Ligue 1

Nice x Nantes - Ligue 1

Data: 13/09/2025

13/09/2025

Horário: 12h00 (horário de Brasília)

12h00 (horário de Brasília)

Local: Allianz Riviera, Nice

Allianz Riviera, Nice

Transmissão: Cazé TV



Como Nice e Nantes Chegam Para o Confronto

O Nice chega pressionado. Após uma boa vitória na segunda rodada, a equipe voltou a perder e demonstrou fragilidade defensiva, sofrendo 3 gols do Le Havre. A equipe precisa desesperadamente de um bom resultado em casa para não entrar em crise.

O Nantes vive o momento oposto. Após duas derrotas iniciais, a equipe conquistou sua primeira vitória na última rodada e chega com a moral elevada. O time aposta no retrospecto favorável e na boa fase para complicar a vida do Nice fora de casa.

Últimos 5 jogos do Nice:



❌ Le Havre 3-1 Nice



✅ Nice 3-1 Auxerre



❌ Nice 0-1 Toulouse



❌ Benfica 2-0 Nice



❌ Nice 0-2 Benfica



Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)

Últimos 5 jogos do Nantes:



✅ Nantes 1-0 Auxerre



❌ Strasbourg 1-0 Nantes



❌ Nantes 0-1 PSG



❌ Angers 1-0 Nantes



❌ Nantes 1-2 Guingamp



Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 2 gols (média de 0,4 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)

Nossa Opinião para Nice x Nantes

Apesar de o Nice ser o favorito nas casas de apostas, o histórico do confronto pesa muito. O Nantes tem sido uma verdadeira "pedra no sapato" e chega em um momento melhor. Acreditamos que a tendência de jogos equilibrados e com gols para ambos os lados deve se manter.

Escalações Prováveis Nice x Nantes

Escalação Provável Nice: Marcin Bułka; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Melvin Bard; Khéphren Thuram, Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson; Gaëtan Laborde, Terem Moffi, Jérémie Boga.

Escalação Provável Nantes: Alban Lafont; Jean-Kévin Duverne, Eray Cömert, Nicolas Pallois; Kelvin Amian, Douglas Augusto, Moussa Sissoko, Nicolas Cozza; Tino Kadewere, Matthis Abline, Moses Simon.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial