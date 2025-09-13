Assine UOL
Nice
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Ligue 1 - France
Allianz Riviera
Nantes
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.7
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.61
x
4.2
2
5.56
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.2
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
4
2
5.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 08:30

Nice x Nantes Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Ligue 1 (13/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
6 min

O Nice recebe o Nantes neste sábado em confronto que pode definir o rumo das equipes na tabela. Enquanto o mandante, na 12ª posição, busca se recuperar de uma derrota e usar o fator casa para subir, o visitante, em 13º, chega embalado pela primeira vitória.


Ambas as equipes somam 3 pontos e sabem que um resultado positivo aqui é fundamental para se afastar da parte de baixo. O duelo acontece no Allianz Riviera, às 12h00, pela 4ª rodada do Campeonato Francês.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nice x Nantes, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Nice x Nantes Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85 na Superbet. O palpite mais seguro, considerando que aconteceu em quatro dos últimos seis jogos entre eles e que as duas defesas têm se mostrado vulneráveis.

  • 🟡 Médio Risco: Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04 na Bet365. Uma aposta de grande valor. O Nantes está invicto há seis jogos contra o Nice (3 vitórias e 3 empates), um retrospecto impressionante.

  • 🔴 Alto Risco: Nantes vence - Odd 5.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, apostar na manutenção do tabu é a melhor opção. O Nantes venceu três dos últimos seis confrontos diretos.


Palpites Alternativos Nice x Nantes



  • Mais de 2,5 gols - Com odd de 1.84, é uma boa alternativa. Quatro dos últimos oito confrontos diretos superaram esta linha e os dois times precisam da vitória.

  • Empate Anula Aposta: Nantes - Com odd de 3.55, esta aposta oferece proteção contra o resultado mais comum (empate), mas confia no incrível tabu a favor do Nantes.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Super Palpites Nice x Nantes



  • Resultado Correto: 1 a 1 - Com uma odd de 6.60, este placar é uma ótima aposta de alto risco. Foi o resultado de três dos últimos seis confrontos diretos, refletindo o equilíbrio e a tendência de gols de ambos os lados.


💰 Palpites de Odds Baixas Nice x Nantes



  • 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85: Esta aposta se concretizou em 4 dos últimos 6 duelos entre as equipes. O Nice sofreu gols em suas duas últimas partidas na liga, e o Nantes, motivado pela primeira vitória, deve ir para cima, criando um cenário de jogo aberto.


⚖️ Palpites de Odds Médias Nice x Nantes



  • 🟡 Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04: O retrospecto é o principal pilar desta aposta. O Nantes simplesmente não perde para o Nice há seis jogos. Mesmo como visitante, a equipe entra com uma vantagem psicológica enorme, e a odd para que saia com pelo menos um empate é muito valiosa.


🚀 Palpites de Odds Altas Nice x Nantes



  • 🔴 Nantes vence - Odd 5.00: Esta aposta se baseia inteiramente no tabu. Se o Nantes venceu 3 dos últimos 6 jogos e não perdeu nenhum, as odds de 5.00 o colocam como um azarão muito subestimado. É uma oportunidade única para quem acredita na manutenção da história recente.


Nice x Nantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Nice x Nantes - Ligue 1

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • Local: Allianz Riviera, Nice

  • Transmissão: Cazé TV


Como Nice e Nantes Chegam Para o Confronto


O Nice chega pressionado. Após uma boa vitória na segunda rodada, a equipe voltou a perder e demonstrou fragilidade defensiva, sofrendo 3 gols do Le Havre. A equipe precisa desesperadamente de um bom resultado em casa para não entrar em crise.


O Nantes vive o momento oposto. Após duas derrotas iniciais, a equipe conquistou sua primeira vitória na última rodada e chega com a moral elevada. O time aposta no retrospecto favorável e na boa fase para complicar a vida do Nice fora de casa.


Últimos 5 jogos do Nice:



  • ❌ Le Havre 3-1 Nice

  • ✅ Nice 3-1 Auxerre

  • ❌ Nice 0-1 Toulouse

  • ❌ Benfica 2-0 Nice

  • ❌ Nice 0-2 Benfica 


Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)


Últimos 5 jogos do Nantes:



  • ✅ Nantes 1-0 Auxerre

  • ❌ Strasbourg 1-0 Nantes

  • ❌ Nantes 0-1 PSG

  • ❌ Angers 1-0 Nantes

  • ❌ Nantes 1-2 Guingamp 


Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 2 gols (média de 0,4 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)


Nossa Opinião para Nice x Nantes


Apesar de o Nice ser o favorito nas casas de apostas, o histórico do confronto pesa muito. O Nantes tem sido uma verdadeira "pedra no sapato" e chega em um momento melhor. Acreditamos que a tendência de jogos equilibrados e com gols para ambos os lados deve se manter.


Escalações Prováveis Nice x Nantes


Escalação Provável Nice: Marcin Bułka; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Melvin Bard; Khéphren Thuram, Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson; Gaëtan Laborde, Terem Moffi, Jérémie Boga.


Escalação Provável Nantes: Alban Lafont; Jean-Kévin Duverne, Eray Cömert, Nicolas Pallois; Kelvin Amian, Douglas Augusto, Moussa Sissoko, Nicolas Cozza; Tino Kadewere, Matthis Abline, Moses Simon.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial


 

Ver mais Ver menos

Nice x Nantes: Palpite do Dia

Nice Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Burnley - Liverpool
2
1.35
RB Bragantino - Sport Recife
1
1.88
Nice - Nantes
1
1.6
Múltipla
4.06
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.22
Apostar agora

Nice x Nantes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nice x Nantes: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Ligue 1
Nice
1 - 2
Nantes
2024 Ligue 1
Nantes
1 - 1
Nice
2023 Ligue 1
Nice
1 - 2
Nantes
2023 Ligue 1
Nantes
1 - 0
Nice
2022 Ligue 1
Nantes
2 - 2
Nice

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nice
Empate
Nantes

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Samsunspor
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Antalyaspor
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Samsunspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estudiantes L.P.
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V
-
River Plate
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

River Plate Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
SC Braga
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
GIL Vicente
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E

SC Braga Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte