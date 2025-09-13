- D
Nice x Nantes Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Ligue 1 (13/09)
O Nice recebe o Nantes neste sábado em confronto que pode definir o rumo das equipes na tabela. Enquanto o mandante, na 12ª posição, busca se recuperar de uma derrota e usar o fator casa para subir, o visitante, em 13º, chega embalado pela primeira vitória.
Ambas as equipes somam 3 pontos e sabem que um resultado positivo aqui é fundamental para se afastar da parte de baixo. O duelo acontece no Allianz Riviera, às 12h00, pela 4ª rodada do Campeonato Francês.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nice x Nantes, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.
Nice x Nantes Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85 na Superbet. O palpite mais seguro, considerando que aconteceu em quatro dos últimos seis jogos entre eles e que as duas defesas têm se mostrado vulneráveis.
- 🟡 Médio Risco: Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04 na Bet365. Uma aposta de grande valor. O Nantes está invicto há seis jogos contra o Nice (3 vitórias e 3 empates), um retrospecto impressionante.
- 🔴 Alto Risco: Nantes vence - Odd 5.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, apostar na manutenção do tabu é a melhor opção. O Nantes venceu três dos últimos seis confrontos diretos.
Palpites Alternativos Nice x Nantes
- Mais de 2,5 gols - Com odd de 1.84, é uma boa alternativa. Quatro dos últimos oito confrontos diretos superaram esta linha e os dois times precisam da vitória.
- Empate Anula Aposta: Nantes - Com odd de 3.55, esta aposta oferece proteção contra o resultado mais comum (empate), mas confia no incrível tabu a favor do Nantes.
Super Palpites Nice x Nantes
- Resultado Correto: 1 a 1 - Com uma odd de 6.60, este placar é uma ótima aposta de alto risco. Foi o resultado de três dos últimos seis confrontos diretos, refletindo o equilíbrio e a tendência de gols de ambos os lados.
💰 Palpites de Odds Baixas Nice x Nantes
- 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.85: Esta aposta se concretizou em 4 dos últimos 6 duelos entre as equipes. O Nice sofreu gols em suas duas últimas partidas na liga, e o Nantes, motivado pela primeira vitória, deve ir para cima, criando um cenário de jogo aberto.
⚖️ Palpites de Odds Médias Nice x Nantes
- 🟡 Dupla Chance: Empate ou Nantes - Odd 2.04: O retrospecto é o principal pilar desta aposta. O Nantes simplesmente não perde para o Nice há seis jogos. Mesmo como visitante, a equipe entra com uma vantagem psicológica enorme, e a odd para que saia com pelo menos um empate é muito valiosa.
🚀 Palpites de Odds Altas Nice x Nantes
- 🔴 Nantes vence - Odd 5.00: Esta aposta se baseia inteiramente no tabu. Se o Nantes venceu 3 dos últimos 6 jogos e não perdeu nenhum, as odds de 5.00 o colocam como um azarão muito subestimado. É uma oportunidade única para quem acredita na manutenção da história recente.
Nice x Nantes: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Nice x Nantes - Ligue 1
- Data: 13/09/2025
- Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Riviera, Nice
- Transmissão: Cazé TV
Como Nice e Nantes Chegam Para o Confronto
O Nice chega pressionado. Após uma boa vitória na segunda rodada, a equipe voltou a perder e demonstrou fragilidade defensiva, sofrendo 3 gols do Le Havre. A equipe precisa desesperadamente de um bom resultado em casa para não entrar em crise.
O Nantes vive o momento oposto. Após duas derrotas iniciais, a equipe conquistou sua primeira vitória na última rodada e chega com a moral elevada. O time aposta no retrospecto favorável e na boa fase para complicar a vida do Nice fora de casa.
Últimos 5 jogos do Nice:
- ❌ Le Havre 3-1 Nice
- ✅ Nice 3-1 Auxerre
- ❌ Nice 0-1 Toulouse
- ❌ Benfica 2-0 Nice
- ❌ Nice 0-2 Benfica
Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)
Últimos 5 jogos do Nantes:
- ✅ Nantes 1-0 Auxerre
- ❌ Strasbourg 1-0 Nantes
- ❌ Nantes 0-1 PSG
- ❌ Angers 1-0 Nantes
- ❌ Nantes 1-2 Guingamp
Aproveitamento: 20% (3 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 2 gols (média de 0,4 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)
Nossa Opinião para Nice x Nantes
Apesar de o Nice ser o favorito nas casas de apostas, o histórico do confronto pesa muito. O Nantes tem sido uma verdadeira "pedra no sapato" e chega em um momento melhor. Acreditamos que a tendência de jogos equilibrados e com gols para ambos os lados deve se manter.
Escalações Prováveis Nice x Nantes
Escalação Provável Nice: Marcin Bułka; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Melvin Bard; Khéphren Thuram, Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson; Gaëtan Laborde, Terem Moffi, Jérémie Boga.
Escalação Provável Nantes: Alban Lafont; Jean-Kévin Duverne, Eray Cömert, Nicolas Pallois; Kelvin Amian, Douglas Augusto, Moussa Sissoko, Nicolas Cozza; Tino Kadewere, Matthis Abline, Moses Simon.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial
Nice x Nantes: Palpite do Dia
Nice x Nantes: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nice x Nantes: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
