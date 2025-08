Nice x Benfica: Palpite, Análise, Odds, Onde Assistir, Prognóstico e Historial 06/08

Nice x Benfica: Confira palpite, análise dos times, estatística, prognóstico e historia. Saiba dicas com odds, onde assistir ao vivo e as escalações prováveis.

O Benfica visita o Nice nesta quarta-feira (06/08/2025) pela fase classificatória da Liga dos Campeões da UEFA 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Riviera, na França.

É o primeiro confronto entre as equipes em busca de uma vaga na próxima fase da competição europeia. Enquanto o Benfica chega com experiência continental, o Nice aposta no fator casa para surpreender.

Veja nossos palpites para o Benfica x Nice, análise detalhada, historial, entradas e saídas, tudo sobre os dois times.

Nice x Benfica - Palpite Pela Champions League





Palpite 1️⃣ - Dupla Chance: Benfica ou empate - odd 1.40 na Novibet







Palpite 2️⃣ - Ambas Marcam: Sim - odd 1.80 na Novibet







Palpite 3️⃣ - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90 na Novibet





O Benfica é favorito, mas jogar fora em eliminatórias nunca é simples. O Nice costuma criar dificuldades em casa, o que abre margem para jogo movimentado.

Dupla Chance: Benfica ou Empate - odd 1.40

Mesmo jogando fora, a equipe portuguesa tem elenco mais experiente. Aposta que reduz o risco.

Ambas Marcam: Sim - odd 1.80

A tendência é de um jogo com oportunidades dos dois lados. Ambas as equipes têm qualidade ofensiva.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.90

Os jogos de ida nessas fases costumam ser mais abertos. A necessidade de fazer saldo pode acelerar o ritmo.





Nice x Benfica: Prognóstico e Justificativa Baseada na Análise



Palpite: Vitória do Benfica.



Previsão de Resultado: Nice 1-2 Benfica.



Justificativa do nosso prognóstico e palpite para o Nice x Benfica

Embora o Nice tenha demonstrado uma melhoria na sua liga doméstica e possua uma vantagem em casa, a experiência europeia superior do Benfica, combinada com a sua recente vitória na Supertaça, e a qualidade geral mais profunda do seu plantel, são suscetíveis de serem os fatores decisivos.

O ligeiro favoritismo do mercado de apostas em relação ao Benfica reflete esta avaliação.

A grave crise de lesões defensivas do Nice, com duas baixas cruciais no centro da defesa, representa uma vulnerabilidade significativa que o ataque do Benfica, reforçado e em ritmo competitivo, poderá explorar.

Embora o Benfica também tenha as suas próprias preocupações com lesões defensivas, a sua profundidade de plantel e a sua capacidade de adaptação tendem a ser superiores, permitindo-lhes superar estes desafios e conquistar uma vantagem crucial na primeira mão.

Nice x Benfica: Onde Assistir ao Vivo

O jogo Nice x Benfica vai ser transmitido na Novibet, através de sua plataforma de streaming.

Ficha de Jogo Nice x Benfica



ℹ️ Jogo: Nice x Benfica pela Liga dos Campeões



📅 Data: 6 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Allianz Riviera, Nice, França



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Análise e Palpite para Nice x Benfica - Pré-Eliminatórias da Liga dos Campeões (Primeira Mão)

Contexto da Partida e Importância Estratégica

A partida entre Nice e Benfica, agendada para 6 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Riviera, em Nice, França, representa o jogo de ida da terceira pré-eliminatória da UEFA Champions League.

Este confronto é de suma importância para ambos os clubes, pois o resultado determinará a progressão para a fase de play-off, um passo crucial em direção à cobiçada fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo de volta está marcado para 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Caminho para a Fase de Grupos

A natureza de uma eliminatória a duas mãos, especialmente na primeira partida, dita uma abordagem mais cautelosa por parte das equipas.

A prioridade máxima é geralmente a solidez defensiva e a minimização de erros, em particular evitar a concessão de golos fora de casa, que podem ter um peso decisivo no agregado.

Esta prudência tática é ainda mais acentuada no início da temporada, quando as equipas ainda estão a integrar novos jogadores e a gerir a condição física.

Implicações da Próxima Fase: Fenerbahçe, Feyenoord ou Liga Europa?

O vencedor deste embate avançará para enfrentar o vencedor do confronto entre Fenerbahçe e Feyenoord na ronda de play-off subsequente. Esta informação estratégica é relevante para ambas as equipas, que, sem dúvida, estarão a monitorizar os seus potenciais adversários e a considerar os desafios que estes podem apresentar.

A consciência dos próximos potenciais oponentes pode influenciar subtilmente as decisões dos treinadores para esta eliminatória, nomeadamente no que diz respeito à rotação de jogadores, variações táticas e gestão da fadiga.

Por exemplo, se uma equipa antecipar um jogo particularmente exigente na ronda de play-off, poderá procurar garantir uma vantagem confortável na primeira mão contra Nice ou Benfica para permitir o descanso de jogadores ou a experimentação tática na segunda mão.

Este cenário sublinha a imensa pressão sobre ambas as equipas, uma vez que o insucesso nesta fase significa a perda dos substanciais benefícios financeiros e desportivos da participação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Todavia, para jogar a fase seguinte, Benfica e Nice terão de passar essa eliminatória, claro.

Nice: Análise da Equipa

Desempenho na Temporada 2024/25 (Ligue 1 e Competições Europeias)

O Nice concluiu a temporada 2024/25 da Ligue 1 na 4ª posição, somando 60 pontos em 34 jogos.

O seu registo na liga doméstica foi de 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. A equipa demonstrou um ataque potente, marcando 66 golos na Ligue 1 e sofrendo 41, resultando num saldo de golos positivo de +25.

A sua forma em casa foi forte, garantindo 37 pontos em 17 jogos no Allianz Riviera, com 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas.

A marca de 66 golos na Ligue 1 representa o seu maior registo numa campanha completa desde 2016/17 e o seu melhor após 30 jogos desde 1977/78.

Esta estatística aponta para uma melhoria significativa e sustentada na sua produção ofensiva, sugerindo uma estratégia de ataque mais proativa e eficaz sob a sua atual gestão.

Combinado com o seu formidável registo em casa, isto posiciona o Nice como um adversário desafiador, capaz de ditar o ritmo do jogo e marcar golos no Allianz Riviera.

Evann Guessand destacou-se como um dos principais jogadores em 2024/25, com 12 golos e 8 assistências. Jonathan Clauss revelou-se uma força criativa significativa na defesa, registando 8 assistências e liderando os defensores da Ligue 1 em passes chave e cruzamentos.

Marcin Bułka foi o guarda-redes principal ao longo da temporada.

Histórico Europeu do Nice e Experiência em Qualificações

O Nice possui um histórico europeu que remonta à década de 1950, com uma participação notável na segunda edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus (precursora da Liga dos Campeões) em 1956-57, onde alcançou os quartos de final.

Em tempos mais recentes, qualificou-se para os play-offs da Liga dos Campeões na temporada 2017-18, superando de forma impressionante o Ajax na terceira pré-eliminatória antes de ser eliminado pelo Napoli.

A sua campanha europeia mais profunda nas últimas temporadas foi nos quartos de final da Liga Conferência Europa em 2022-23.

Embora o palmarés europeu do Nice possa não rivalizar com o do Benfica, a sua participação consistente em competições europeias nos últimos anos, incluindo as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e as fases a eliminar da Liga Europa/Conferência Liga, demonstra uma crescente adaptação ao futebol continental.

A vitória sobre o Ajax em 2017-18, uma equipa com um rico historial europeu, é digna de nota, pois ilustra a sua capacidade de atuar sob pressão e surpreender equipas europeias mais estabelecidas. Esta experiência, embora não tão extensa como a do Benfica, proporciona lições valiosas e confiança para jogos de alto risco.

Forma Recente do Nice: Análise dos Últimos Jogos e Pré-Temporada

O Nice encerrou a sua campanha doméstica na Ligue 1 em maio de 2025 com uma forma sólida, registando 4 vitórias e 1 derrota nos seus últimos 5 jogos: uma vitória dominante por 6-0 sobre o Brest, uma derrota por 0-2 contra o Rennes, uma vitória por 1-0 contra o Reims, uma vitória fora de casa por 3-1 contra o PSG e uma vitória por 2-1 sobre o Angers.

A sua pré-temporada em julho de 2025 produziu resultados mistos, mas geralmente positivos.

Conquistaram vitórias contra o Sheffield United (3-2), Feyenoord (2-1), Aubagne (3-0) e Cercle Brugge (2-1).

Também empataram 3-3 com o Nancy, mas sofreram uma derrota por 0-2 para o FC St. Pauli.

O forte final de temporada na Ligue 1, incluindo uma vitória fora de casa contra o campeão PSG, indica um excelente momento competitivo para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Os seus resultados na pré-temporada, em particular a vitória sobre o Feyenoord, são altamente relevantes, uma vez que o Feyenoord é um potencial adversário na próxima ronda de play-off.

Este resultado oferece uma referência direta da atual prontidão europeia do Nice e proporciona uma vantagem psicológica, sugerindo que são capazes de competir com equipas de calibre da Liga dos Campeões.

Forma Recente do Benfica e Nice

Nice: Últimos Jogos Oficiais e Amigáveis



17 de maio de 2025, Ligue 1: Nice 6-0 Brest (Vitória)



10 de maio 2025, Ligue 1: Rennes 2-0 Nice (Derrota)



2 de maio de 2025, Ligue 1: Nice 1-0 Reims (Vitória)



25 de abril de 2025, Ligue 1: Paris SG 1-3 Nice (Vitória)



20 de abril de 2025, Ligue 1: Nice 2-1 Angers (Vitória)



30 de julho de 2025, Amigável: Nice 3-2 Sheffield Utd (Vitória)



26 de julho de 2025, Amigável: St. Pauli 2-0 Nice (Derrota)



26 de julho de 2025, Amigável: Feyenoord 1-2 Nice (Vitória)



19 de julho de 2025, Amigável: Nice 3-3 Nancy (Empate)



16 de julho de 2025, Amigável: Nice 3-0 Aubagne (Vitória)



SL Benfica: Últimos Jogos Oficiais e Amigáveis



31 de julho de 2025, Supertaça: Sporting CP 0-1 Benfica (Vitória)



26 de julho de 2025, Amigável: Benfica 3-2 Fenerbahçe (Vitória)



28 de junho de 2025, Mundial de Clubes: Benfica 1-4 Chelsea (Derrota)



24 de junho de 2025, Mundial de Clubes: Benfica 1-0 Bayern Munich (Vitória)



20 de junho de 2025, Mundial de Clubes: Benfica 6-0 Auckland City (Vitória)



Movimentações no Plantel do Benfica e Nice

O Nice passou por uma reformulação significativa do plantel no verão de 2025. As chegadas incluem Kojo Peprah Oppong (Zagueiro) do IFK Norrköping por €2.7M em 25 de julho, Isak Jansson (Extremo Esquerdo) do Rapid Wien por €10M em 11 de julho, e Yehvann Diouf (Guarda-Redes) do Reims por €6.5M em 3 de julho.

Juma Bah (Zagueiro) chegou por empréstimo do Manchester City em 26 de junho, e Gabin Bernardeau (Médio Centro) por transferência livre do Le Mans em 6 de junho.

Mais recentemente, Ransford Yeboah-Königsdörffer (Avançado) do Hamburgo, por €6-7M, completou o seu exame médico, com o Nice a esperar registrá-lo para o jogo contra o Benfica.

As saídas mais significativas foram as de Jean-Clair Todibo (Zagueiro), transferido por €40M, e do guarda-redes Marcin Bulka, transferido por €15M.

Gaëtan Laborde (Avançado) foi transferido por €4M, e A. Amraoui (Lateral Esquerdo) também saiu. Vários jogadores foram emprestados, incluindo Aliou Balde (Avançado), Rareş Ilie (Médio), Victor Orakpo (Avançado), I. Camara (Médio) e Mattia Viti (Defensor). Y. Nandjou foi dispensado.

A perda de pilares defensivos estabelecidos como Jean-Clair Todibo e o guarda-redes titular Marcin Bulka pode levar a uma instabilidade defensiva inicial e a um período de adaptação para a nova linha defensiva.

Embora novos talentos como Yehvann Diouf e Juma Bah tenham chegado, a saída de jogadores defensivos chave representa um ponto de vulnerabilidade que o Benfica pode procurar explorar.

A aquisição de jogadores de ataque como Isak Jansson e a potencial adição de Ransford Yeboah-Königsdörffer sugere uma intenção de manter ou até melhorar a sua produção ofensiva, mas as mudanças defensivas são um fator crítico.

Nice x Benfica: Movimentações Chave no Plantel (Verão 2025)

Nice



Kojo Peprah Oppong (Zagueiro): Do IFK Norrköping, Transferência, €2.7M, 25 Jul



Isak Jansson (Extremo Esquerdo): Do Rapid Wien, Transferência, €10M, 11 Jul



Yehvann Diouf (Guarda-Redes): Do Reims, Transferência, €6.5M, 3 Jul



Juma Bah (Zagueiro): Do Manchester City, Empréstimo, N/A, 26 Jun



Gabin Bernardeau (Médio Centro): Do Le Mans, Livre, N/A, 6 Jun



Ransford Yeboah-Königsdörffer (Avançado): Do Hamburgo, Transferência (pendente reg.), €6-7M, 4 Ago



Jean-Clair Todibo (Zagueiro): Saída (Transferência), €40M, 1 Jul



Marcin Bulka (Guarda-Redes): Saída (Transferência), €15M, 5 Jul



Gaëtan Laborde (Avançado): Saída (Transferência), €4M, 21 Jul



Benfica



Franjo Ivanovic (Avançado): Do Union St.Gilloise, Transferência, €22M, 31 Jul



Richard Ríos (Médio Defensivo): Do Palmeiras, Transferência, €27M, 23 Jul



Enzo Barrenechea (Médio Defensivo): Do Aston Villa, Empréstimo, €3M (taxa), 18 Jul



Amar Dedic (Lateral Direito): Do Salzburg, Transferência, €12M, 14 Jul



Rafa Obrador (Lateral Esquerdo): Do Real Madrid Castilla, Transferência, €5M, 11 Jul



Samuel Dahl (Lateral Esquerdo): Da Roma, Transferência, €9M, 12 Jun



Casper Tengstedt (Avançado): Saída (Transferência), €6M, 24 Jul



Álvaro Carreras (Lateral Esquerdo): Saída (Transferência), €50M, 14 Jul



Orkun Kökçü (Médio Centro): Saída (Empréstimo), N/A, 11 Jul



Ángel Di María (Médio/Avançado): Saída (Livre), N/A, 1 Jul



Benfica: Análise da Equipa

Desempenho na Temporada 2024/25 (Primeira Liga e Competições Europeias)

O Benfica terminou a temporada 2024/25 da Primeira Liga na 2ª posição, acumulando 80 pontos, apenas dois atrás do campeão Sporting CP.

A equipa demonstrou um ataque robusto, marcando 84 golos na Primeira Liga, e um sólido registo defensivo, sofrendo apenas 28 golos, o segundo mais baixo da liga.

Na Liga dos Campeões, o Benfica marcou 21 golos em 12 jogos, classificando-se em 8º lugar no total de gols marcados na competição 2024/25.

Também teve um bom desempenho defensivo e na recuperação de bola, classificando-se em 4º lugar em desarmes (212) e 5º em bolas recuperadas (536) na Liga dos Campeões.

Embora o registo defensivo doméstico do Benfica tenha sido excelente, a previsão de apostas aponta para uma "falha na defesa".

Esta aparente contradição sugere que, embora a sua defesa na liga fosse sólida, a competição europeia de nível superior ou vulnerabilidades táticas específicas, exacerbadas por lesões recentes (discutidas abaixo), podem expor pontos fracos.

A sua alta produção de golos (84 na Liga Portugal, 21 na Liga dos Campeões) indica uma clara força no ataque, alinhando-se com a "abordagem direta" mencionada nas dicas de apostas, o que sugere uma estratégia de superar os adversários em golos.

Vangelis Pavlidis foi um artilheiro prolífico com 19 golos e 7 assistências. Kerem Aktürkoglu (em dúvida, por lesão) foi um contribuinte ofensivo chave com 11 golos e 9 assistências.

O veterano Nicolás Otamendi (37 anos) permaneceu uma figura central na defesa e Florentino foi um dos melhores desarmadores na Liga dos Campeões. Porém, não é certo que Florentino entre no onze de Bruno Lage.

Histórico Europeu do Benfica e Tradição na Liga dos Campeões

O Benfica é um clube com uma história europeia rica, tendo conquistado a Taça dos Clubes Campeões Europeus duas vezes (1961, 1962) e detendo o recorde português de mais presenças em finais de competições da UEFA (dez).

Participou em 65 temporadas de competições europeias, sendo a sua mais recente entrada na UEFA Champions League 2025–26. Crucialmente, tem sido uma presença consistente na Liga dos Campeões, participando "em quase todos os anos da última década".

A vasta e bem-sucedida história europeia do Benfica, incluindo múltiplos títulos da Liga dos Campeões e participação consistente, confere-lhe uma vantagem psicológica e experiencial significativa.

Esta profunda tradição significa que os seus jogadores e equipa técnica estão intrinsecamente habituados à imensa pressão e às exigências táticas da competição europeia de topo.

E esta cultura enraizada do futebol europeu pode traduzir-se em maior compostura, disciplina tática e resiliência em momentos cruciais, fatores que o Nice, apesar da sua recente recuperação, não consegue igualar totalmente.

Forma Recente do Benfica: Análise dos Últimos Jogos e Pré-Temporada

Os últimos 5 jogos competitivos do Benfica incluíram uma derrota por 1-3 para o Sporting na final da Taça de Portugal, um empate por 1-1 com o Braga, um empate por 1-1 com o Sporting CP, uma vitória por 2-1 contra o Estoril e uma vitória dominante por 6-0 sobre o AVS Futebol.

Na pré-temporada de 2025, o Benfica garantiu uma vitória competitiva significativa poucos dias antes do jogo contra o Nice, ao derrotar o Sporting por 1-0 na Supertaça Cândido de Oliveira, em 31 de julho de 2025.

Também registaram uma vitória amigável por 3-2 sobre o Fenerbahçe em 26 de julho de 2025.

A sua temporada 2024/25 prolongou-se com a participação no Mundial de Clubes da FIFA em junho de 2025, onde perderam por 1-4 para o Chelsea, venceram o Bayern de Munique por 1-0, derrotaram o Auckland City por 6-0 e empataram por 1-1 com o Boca Juniors.

Os treinos de pré-temporada para a temporada 2025/26 começaram oficialmente em 14 de julho de 2025.

A vitória do Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira, poucos dias antes desta eliminatória da Liga dos Campeões, é um indicador crítico da sua prontidão competitiva e moral elevada.

Ao contrário do Nice, que se envolveu em jogos amigáveis, o Benfica já disputou e venceu um jogo competitivo de alto risco. Isto confere-lhes uma vantagem distinta em termos de ritmo de jogo, acuidade tática e momento psicológico, fatores cruciais para a intensidade de uma eliminatória da Liga dos Campeões.

Entradas e Saídas Chave no Benfica (Verão 2025)

O Benfica realizou investimentos significativos em novas contratações no verão de 2025, especialmente no meio-campo (Richard Ríos, Enzo Barrenechea) e no ataque (Franjo Ivanovic,).

Franjo Ivanovic (Avançado) chegou do Union St.Gilloise por €22M em 31 de julho, com o treinador Bruno Lage a confirmar a sua chegada.

Richard Ríos (Médio Defensivo) veio do Palmeiras por €27M em 23 de julho, também confirmado por Lage.

Enzo Barrenechea (Médio Defensivo) chegou por empréstimo do Aston Villa (taxa de €3M) em 18 de julho, igualmente confirmado pelo treinador.

Outras chegadas incluem Amar Dedic (Lateral Direito) do Salzburg por €12M em 14 de julho, Rafa Obrador (Lateral Esquerdo) do Real Madrid Castilla por €5M em 11 de julho, e Samuel Dahl (Lateral Esquerdo) da Roma por €9M em 12 de junho.

No que diz respeito às saídas, Casper Tengstedt (Avançado) foi transferido para o Feyenoord por €6M em 24 de julho. Álvaro Carreras (Lateral Esquerdo) foi transferido por €50M, Orkun Kökçü (Médio Centro) foi emprestado com opção de compra para o Besiktas, Di María (Médio/Avançado) saiu por transferência livre, e Arthur (Avançado) saiu por €12M.

O investimento significativo do Benfica em novas contratações, especialmente no meio-campo e no ataque, demonstra a sua ambição em reforçar o plantel após o segundo lugar na liga.

Contudo, a saída de jogadores importantes como o altamente cotado lateral-esquerdo Álvaro Carreras (€50M) e o experiente Ángel Di María, juntamente com o empréstimo de Orkun Kökçü, significa que a equipa não está apenas a adicionar profundidade, mas a substituir figuras estabelecidas.

Este volume de transferências, embora visando a melhoria geral, pode apresentar desafios iniciais na coesão do plantel e no entendimento tático, nas fases cruciais do início da temporada. O compromisso explícito do treinador Bruno Lage com estas transferências sugere uma visão clara para o novo plantel.

Nice x Benfica: Confronto Direto e Padrões Históricos

O histórico de confrontos diretos entre Nice e SL Benfica é limitado. Apenas um jogo oficial desde 2013 está registado, no qual o Benfica venceu por 2-1 em 27 de julho de 2013, num jogo amigável internacional.

Um amigável mais recente, em 15 de julho de 2022, também viu o Benfica derrotar o Nice por 3-0.

Devido à natureza escassa e à antiguidade dos confrontos diretos registados, particularmente o encontro de 2013, estes dados históricos são irrelevantes para prever o resultado da próxima eliminatória da Liga dos Campeões.

Ambos os clubes sofreram transformações profundas em termos de jogadores, filosofias de treino e sistemas táticos ao longo da última década.

Portanto, a forma atual, a força do plantel, a disponibilidade dos jogadores e os desenvolvimentos táticos recentes serão muito mais indicativos do provável resultado do que estes encontros históricos desatualizados.

Relatório de Lesões e Dúvidas (5 de Agosto de 2025)

Nice: Jogadores Ausentes e Impacto no Esquema Tático

O Nice enfrenta uma crise de lesões defensivas significativa e preocupante. Dois defesas-centrais importantes, Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem, estão ambos afastados a longo prazo com lesões no ligamento cruzado, com regresso previsto para o início de janeiro de 2026.

Estas são baixas críticas, pois afetam o núcleo da sua defesa. Embora tenham contratado Juma Bah por empréstimo, o volume de ausências defensivas testará severamente a sua profundidade e forçará ajustes táticos, potencialmente levando a confiar em jogadores menos experientes ou a deslocar outros das suas posições naturais.

Esta vulnerabilidade na defesa central pode ser um fator decisivo contra o ataque potente do Benfica.

Sofiane Diop (Avançado Esquerdo) está a recuperar de uma lesão na virilha, com regresso esperado para meados de agosto de 2025.

A sua disponibilidade para a primeira mão é altamente duvidosa, ou poderá estar apto apenas para um papel limitado. Diop contribuiu significativamente na temporada passada com 6 golos e 4 assistências em 28 jogos da Ligue 1.

Tanguy Ndombélé (Médio Central) está afastado com pubalgia.

Outras lesões de longo prazo que podem afetar a profundidade do plantel incluem Elysée Logbo (Ombro), Julien Le Cardinal (Isquiotibiais), Mama Baldé (Isquiotibiais), Panos Katseris (Anca), Isaak Touré (Ligamento cruzado), Nathaniel Adjei (Tornozelo), Tiago Santos (Ligamento cruzado), Edon Zhegrova (Adutor), Ernest Nuamah (Ligamento cruzado), Moïse Sahi Dion (Tendão de Aquiles), Saïdou Sow (Ligamento cruzado), Nordi Mukiele (Fibra muscular rasgada), Rasmus Nicolaisen (Tornozelo), Niklas Schmidt (Ligamento cruzado), Alidu Seidu (Ligamento cruzado – regresso previsto para 1 de agosto de 2025), Nathan Buayi-Kiala (Ligamento cruzado – 1 de novembro de 2025) e Orel Mangala (Joelho – 1 de dezembro de 2025).

Benfica: Jogadores Ausentes e Impacto no Esquema Tático

O Benfica também enfrenta lesões a longo prazo, em jogadores defensivos como Alexander Bah (Lateral Direito) e Manu Silva (Médio Defensivo/Zagueiro), ambos afastados com roturas do ligamento cruzado.

Bah submeteu-se a uma pequena cirurgia ao joelho esquerdo (artroscopia) em 25 de julho de 2025, com regresso estimado para o final de outubro de 2025.

Manu Silva foi submetido a cirurgia ao joelho esquerdo para tratar uma rotura completa do ligamento cruzado anterior em 17 de fevereiro de 2025, com regresso previsto para o final de outubro de 2025.

Embora o Benfica possua uma forte profundidade de plantel e tenha feito novas aquisições defensivas (Dedic, Obrador), estas ausências irão, sem dúvida, testar a sua profundidade defensiva em áreas críticas.

Bruma (Médio Ofensivo/Avançado) sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo e foi operado em 28 de julho de 2025, com regresso previsto para o final de agosto de 2025.

Nuno Félix (Médio) sofreu uma lesão grave, confirmada pelo treinador Bruno Lage. Foi submetido a cirurgia ao joelho direito para tratar uma rotura completa do ligamento cruzado anterior em 1 de agosto de 2025. Esta é outra ausência de longo prazo.

Florentino Luís (Médio Defensivo) é considerado disponível para esta partida, dado o seu extenso tempo de jogo em 2024/25 e a ausência de uma atualização de lesão específica e recente para ele nas listas de lesionados mais atuais.

Relatório de Lesões e Dúvidas

Nice



Youssouf Ndayishimiye (Zagueiro/Médio Defensivo): Lesão no Ligamento Cruzado, Ausente, Regresso previsto: Início Jan 2026. Impacto: Perda defensiva chave, profundidade.



Mohamed Abdelmonem (Zagueiro): Lesão no Ligamento Cruzado, Ausente, Regresso previsto: Início Jan 2026. Impacto: Perda defensiva chave, profundidade.



Sofiane Diop (Avançado Esquerdo/Extremo Esquerdo): Lesão na Virilha, Dúvida, Regresso previsto: Meados Ago 2025. Impacto: Impacto na criatividade/ataque.



Tanguy Ndombélé (Médio Central): Pubalgia, Ausente, Regresso previsto: Indefinido. Impacto: Impacto no meio-campo.



Benfica



Alexander Bah (Lateral Direito): Lesão no Ligamento Cruzado, Ausente, Regresso previsto: Final de 2025. Impacto: Perda na lateral-direita, profundidade.



Manu Silva (Médio Defensivo/Zagueiro): Lesão no Ligamento Cruzado, Ausente, Regresso previsto: Final Out 2025. Impacto: Perda defensiva/meio-campo, profundidade.



Bruma (Avançado/Extremo Esquerdo): Lesão no Tendão de Aquiles, Ausente, Regresso previsto: Final Ago 2025. Impacto: Impacto na profundidade ofensiva.



Nuno Félix (Médio): Lesão no Ligamento Cruzado, Ausente, Regresso previsto: Indefinido. Impacto: Ausência de profundidade.



Nice x Benfica: Escalações prováveis

Nice: Yehvann Diouf; Juma Bah, Melvin Bard, Antoine Mendy, Dante; Jonathan Clauss, Morgan Sanson, Hichem Boudaoui, Badredine Bouanani; Evann Guessand, Terem Moffi.

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva, Dahl; Florentino Luís, Richard Ríos, Aursnes, Enzo Barrenechea; Akturkoglu (em dúvida), Pavlidis.

Nice x Benfica: Análise das Odds das Casas de Apostas

Para antever jogos, as odds das casas de apostas são uma excelente ferramenta.

Comparativo de Odds do Nice x Benfica (6 de Agosto de 2025)

As odds para a partida Nice vs Benfica, em 6 de agosto de 2025, apresentam as seguintes cotações nas principais casas de apostas:

Odds de Apostas para Nice vs Benfica (Mercado 1X2 e Total de Gols)



Nice (Vitória): 2.95



Empate: 2.83



Benfica (Vitória): 2.30



Total de Gols Acima de 2.5: 1.75



Total de Gols Abaixo de 2.5: 2.07



Nice x Benfica Interpretação das Odds e Percepção do Mercado

As odds de apostas consistentemente posicionam o Benfica como o ligeiro favorito, apesar de o jogo ser disputado fora de casa (odds que variam de 2.11 a 2.30 para o Benfica contra 2.95 a 3.10 para o Nice).

Isto indica que o mercado percebe o Benfica como a equipa mais forte no geral, provavelmente atribuindo esta perceção à sua vasta experiência europeia, à sua forma competitiva recente (vitória na Supertaça) e à sua qualidade individual.

As odds para um "Empate" são relativamente baixas (2.83), o que sugere que um resultado de igualdade é considerado uma possibilidade significativa. Este cenário é comum para a primeira mão de uma eliminatória a duas mãos, onde a cautela muitas vezes prevalece.

O mercado de Mais/Menos gols está definido em torno de 2.5 ou 2.75. Isto sugere uma expectativa de um jogo com pontuação moderada, possivelmente um resultado de 2-1 ou 1-1, em vez de um jogo com muitos gols.

A ligeira preferência do mercado pelo Benfica, mesmo com o forte registo caseiro do Nice na Ligue 1 e a sua forma positiva na pré-temporada, demonstra que o historial europeu do Benfica e a sua recente prontidão competitiva (vitória na Supertaça) são fatores de grande peso.

No entanto, as odds relativamente próximas e as baixas odds para o "Empate" sugerem que a vantagem do Nice em casa, juntamente com as preocupações com as lesões defensivas do Benfica, são fatores atenuantes significativos que impedem um favoritismo claro.

Isto implica que, embora o Benfica possa ser mais forte no papel, o jogo deverá ser disputado de perto, com uma margem de vitória estreita ou um empate a serem resultados altamente plausíveis.

Nice x Benfica: Palpite de Apostas de Valor e Riscos Associados

A previsão do mercado das casas de apostas sugere explicitamente "Benfica para vencer" com odds que rondam os 2.30, citando a sua experiência europeia e qualidade individual.

Isto alinha-se com o sentimento geral do mercado. "Benfica para abrir o marcador" também é sugerido por algumas casas de apostas com odds de 1.80, 1.85 , com base na abordagem direta esperada do Benfica e na capacidade ofensiva de alguns jogadores como Pavlidis.

Palpite e Previsão Detalhada

Fatores Chave para o Resultado da Primeira Mão

Vários fatores convergem para moldar o resultado da primeira mão entre Nice e Benfica:



Historial Europeu e Forma Competitiva Recente do Benfica: A participação consistente do Benfica na Liga dos Campeões e o seu recente triunfo na Supertaça contra o Sporting CP conferem-lhes uma vantagem significativa em termos de experiência, confiança e prontidão para o jogo.



Vantagem de Casa e Ataque Melhorado do Nice: O forte registo caseiro do Nice na Ligue 1 e o seu notável aumento na capacidade de marcar golos tornam-no um adversário formidável no Allianz Riviera, capaz de pressionar qualquer equipa visitante.



Preocupações com Lesões Defensivas (Ambas as Equipas): Ambas as equipas enfrentam lesões defensivas significativas. As ausências de longo prazo do Nice na defesa central (Ndayishimiye, Abdelmonem) são particularmente críticas , o que pode deixá-los vulneráveis. O Benfica também tem jogadores defensivos importantes afastados (Bah, Manu Silva) , o que pode explicar a avaliação do mercado de uma "falha na defesa".



Integração do Plantel e Adaptabilidade: Ambos os clubes foram altamente ativos no mercado de transferências. A rapidez com que as novas contratações se integram e contribuem será vital. O jogo competitivo recente do Benfica (Supertaça) provavelmente confere-lhes uma vantagem em termos de coesão tática no início da temporada.



Cautela na Primeira Mão: Sendo o jogo inicial de uma eliminatória a duas mãos, espera-se que ambas as equipas adotem uma abordagem relativamente cautelosa, priorizando a disciplina tática e evitando sofrer golos fora de casa, que podem ditar o fluxo da segunda mão.



Nice x Benfica: Cenários Possíveis e Dinâmica Esperada

Dada a melhoria da produção ofensiva e a força em casa do Nice, combinadas com a capacidade ofensiva do Benfica e potenciais vulnerabilidades defensivas, o jogo poderá apresentar períodos de jogo aberto e oportunidades de golo para ambos os lados.

No entanto, a importância estratégica da primeira mão e as preocupações com as lesões defensivas para ambas as equipas podem levar a fases de cautela tática, particularmente no meio-campo, à medida que ambos os treinadores procuram controlar o ritmo e minimizar riscos.

A "abordagem direta" do Benfica e a qualidade dos seus reforços ofensivos (Ivanovic, Pavlidis, Aktürkoglu) são adequadas para explorar qualquer desorganização defensiva ou lacunas na linha defensiva do Nice, que está afetada por lesões.

O Nice, por sua vez, procurará aproveitar os seus jogadores criativos pelos flancos (Clauss) e o apoio da sua torcida para criar oportunidades.