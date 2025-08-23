Nice x Auxerre: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)

Nice x Auxerre: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Riviera, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O confronto traz duas equipes em momentos totalmente distintos. O Nice, em 16º, busca se recuperar em casa após uma derrota na estreia e vive uma péssima fase, sem marcar gols há três jogos oficiais. Já o Auxerre, em 6º, chega com a confiança em alta após vencer na primeira rodada e defende um impressionante tabu contra o adversário.

Nice x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09 na Superbet



⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10 na Betnacional



Para as apostas em Nice x Auxerre, indicamos esses três palpites com base no incrível retrospecto do Auxerre no confronto e na má fase do time da casa.

🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09

Esta é uma aposta de valor espetacular. O Auxerre está invicto há cinco jogos contra o Nice (uma vitória e quatro empates).

Somado a isso, o Nice vive uma fase terrível, com três derrotas consecutivas sem marcar um gol sequer. Apostar que o Auxerre, que vem de vitória, conseguirá pelo menos um empate tem um respaldo estatístico muito forte.

⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05

O histórico do confronto é de jogos com poucos gols. Quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols.

Com o ataque do Nice em péssima fase e o Auxerre vindo de uma vitória por 1 a 0, a tendência é de mais uma partida truncada, estudada e com placar baixo.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10

Para quem busca um retorno altíssimo, o empate é o resultado mais comum neste confronto. Quatro dos últimos cinco jogos entre Nice e Auxerre terminaram empatados.

Em um duelo com um favorito em má fase contra um azarão confiante, a chance de tudo terminar igual novamente é enorme, e a odd de 4.10 é imperdível.

Nice x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Nice x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Nice x Auxerre - Ligue 1

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Riviera, Nice

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Nice x Auxerre: Últimos 5 jogos entre os times



14/03/2025 - Nice 1-1 Auxerre



18/08/2024 - Auxerre 2-1 Nice



06/01/2024 - Nice 0-0 Auxerre



03/03/2023 - Nice 1-1 Auxerre



16/10/2022 - Auxerre 1-1 Nice



Nice x Auxerre: Quem Ganha? Melhores Odds

O Nice é considerado o favorito para a partida, com 61% de probabilidade de vitória, mas o retrospecto e a fase atual não condizem com esse favoritismo. O Auxerre tem 20,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 24,4%.