Nice x Auxerre: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)
Nice x Auxerre: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Riviera, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto traz duas equipes em momentos totalmente distintos. O Nice, em 16º, busca se recuperar em casa após uma derrota na estreia e vive uma péssima fase, sem marcar gols há três jogos oficiais. Já o Auxerre, em 6º, chega com a confiança em alta após vencer na primeira rodada e defende um impressionante tabu contra o adversário.
Nice x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10 na Betnacional
Para as apostas em Nice x Auxerre, indicamos esses três palpites com base no incrível retrospecto do Auxerre no confronto e na má fase do time da casa.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09
Esta é uma aposta de valor espetacular. O Auxerre está invicto há cinco jogos contra o Nice (uma vitória e quatro empates).
Somado a isso, o Nice vive uma fase terrível, com três derrotas consecutivas sem marcar um gol sequer. Apostar que o Auxerre, que vem de vitória, conseguirá pelo menos um empate tem um respaldo estatístico muito forte.
⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05
O histórico do confronto é de jogos com poucos gols. Quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols.
Com o ataque do Nice em péssima fase e o Auxerre vindo de uma vitória por 1 a 0, a tendência é de mais uma partida truncada, estudada e com placar baixo.
💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10
Para quem busca um retorno altíssimo, o empate é o resultado mais comum neste confronto. Quatro dos últimos cinco jogos entre Nice e Auxerre terminaram empatados.
Em um duelo com um favorito em má fase contra um azarão confiante, a chance de tudo terminar igual novamente é enorme, e a odd de 4.10 é imperdível.
Nice x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Nice x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Nice x Auxerre - Ligue 1
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Allianz Riviera, Nice
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Nice x Auxerre: Últimos 5 jogos entre os times
- 14/03/2025 - Nice 1-1 Auxerre
- 18/08/2024 - Auxerre 2-1 Nice
- 06/01/2024 - Nice 0-0 Auxerre
- 03/03/2023 - Nice 1-1 Auxerre
- 16/10/2022 - Auxerre 1-1 Nice
Nice x Auxerre: Quem Ganha? Melhores Odds
O Nice é considerado o favorito para a partida, com 61% de probabilidade de vitória, mas o retrospecto e a fase atual não condizem com esse favoritismo. O Auxerre tem 20,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 24,4%.
- 🏆 Nice vence, odd 1.64 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.10 na Superbet
- 👀 Auxerre vence, odd 4.90 na F12.bet
Nice x Auxerre: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nice x Auxerre: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nice x Auxerre: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
