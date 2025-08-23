Assine UOL
Ligue 1 - France
Allianz Riviera
Auxerre
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Nice x Auxerre: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Nice x Auxerre: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Riviera, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O confronto traz duas equipes em momentos totalmente distintos. O Nice, em 16º, busca se recuperar em casa após uma derrota na estreia e vive uma péssima fase, sem marcar gols há três jogos oficiais. Já o Auxerre, em 6º, chega com a confiança em alta após vencer na primeira rodada e defende um impressionante tabu contra o adversário.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Nice x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09 na Superbet

  • Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10 na Betnacional


Para as apostas em Nice x Auxerre, indicamos esses três palpites com base no incrível retrospecto do Auxerre no confronto e na má fase do time da casa.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Auxerre (X2), odd pagando 2.09


Esta é uma aposta de valor espetacular. O Auxerre está invicto há cinco jogos contra o Nice (uma vitória e quatro empates).


Somado a isso, o Nice vive uma fase terrível, com três derrotas consecutivas sem marcar um gol sequer. Apostar que o Auxerre, que vem de vitória, conseguirá pelo menos um empate tem um respaldo estatístico muito forte.


⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 2.05


O histórico do confronto é de jogos com poucos gols. Quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols. 


Com o ataque do Nice em péssima fase e o Auxerre vindo de uma vitória por 1 a 0, a tendência é de mais uma partida truncada, estudada e com placar baixo.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 4.10


Para quem busca um retorno altíssimo, o empate é o resultado mais comum neste confronto. Quatro dos últimos cinco jogos entre Nice e Auxerre terminaram empatados.


Em um duelo com um favorito em má fase contra um azarão confiante, a chance de tudo terminar igual novamente é enorme, e a odd de 4.10 é imperdível.


Nice x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Nice x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Nice x Auxerre - Ligue 1

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Riviera, Nice

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Nice x Auxerre: Últimos 5 jogos entre os times



  • 14/03/2025 - Nice 1-1 Auxerre

  • 18/08/2024 - Auxerre 2-1 Nice

  • 06/01/2024 - Nice 0-0 Auxerre

  • 03/03/2023 - Nice 1-1 Auxerre

  • 16/10/2022 - Auxerre 1-1 Nice


Nice x Auxerre: Quem Ganha? Melhores Odds


O Nice é considerado o favorito para a partida, com 61% de probabilidade de vitória, mas o retrospecto e a fase atual não condizem com esse favoritismo. O Auxerre tem 20,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 24,4%.



  • 🏆 Nice vence, odd 1.64 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.10 na Superbet

  • 👀 Auxerre vence, odd 4.90 na F12.bet

Nice x Auxerre: Palpite do Dia

Nice Vence
Superbet logo
1.83
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Nice x Auxerre: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nice x Auxerre: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2024 Ligue 1
Nice
1 - 1
Auxerre
2024 Ligue 1
Auxerre
2 - 1
Nice
2023 Coupe de France
Nice
0 - 0
Auxerre
2022 Ligue 1
Nice
1 - 1
Auxerre
2022 Ligue 1
Auxerre
1 - 1
Nice

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nice
Empate
Auxerre

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

