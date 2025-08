Nice x Benfica: Prévia, Palpite com Odds 8+ e 5+, 06/08, Liga dos Campeões

Nice x Benfica: Palpites Alternativos

⚽ Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.73 na Esportes da Sorte

🔥 2º Tempo: Mais de 1.5 gols - Odd pagando 1.89 na Esportes da Sorte

🤝 2º Tempo: Ambas as equipes marcam - Odd pagando 2.84 na Esportes da Sorte

⚽ Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.73

O contexto sugere uma partida movimentada e com gols. O Nice mostrou um bom poder ofensivo em sua pré-temporada, mas sua defesa tem gerado preocupação, principalmente devido a lesões. O Benfica, com um ataque forte e querendo resolver a eliminatória ainda no primeiro jogo, deve pressionar e aproveitar essas fragilidades defensivas. Além disso, o Nice jogará em casa e buscará atacar para surpreender, o que pode abrir espaços para os contra-ataques do Benfica.

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🔥 2º Tempo: Mais de 1.5 gols - Odd pagando 1.89

A dinâmica do jogo da pré-eliminatória da Champions sugere que o segundo tempo será mais aberto e decisivo. As equipes podem estar mais cautelosas no início, mas precisarão se expor para buscar o resultado na etapa final. Essa exposição aumenta a probabilidade de mais gols serem marcados.