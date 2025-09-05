Assine UOL
Nicaragua
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Costa Rica
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.75
x
3.5
2
1.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.45
x
3.4
2
1.81
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.5
x
3.35
2
1.79
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.3
x
3.4
2
1.76
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 08:30

Nicarágua x Costa Rica Palpite; Odds 6.5+, 8+; Onde Assistir, Eliminatórias (05/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Nicarágua e Costa Rica se enfrentam no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 


A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília). O duelo promete ser disputado, e você poderá acompanhar a transmissão pelo canal GOAT. 


O confronto entre as seleções promete fortes emoções. A Nicarágua busca garantir uma vaga na próxima fase da competição. Já a Costa Rica chega com a missão de conquistar os três pontos para subir na tabela. Prepare-se para um jogo com muita rivalidade e lances incríveis.


Confira nossos palpites de Nicarágua x Costa Rica, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Nicarágua x Costa Rica: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Nicarágua x Costa Rica, a análise das estatísticas e do momento de cada seleção é crucial. A Costa Rica, por exemplo, tem demonstrado consistência, enquanto a Nicarágua busca se recuperar após alguns resultados menos favoráveis.


Com base nesses fatores, separamos três dicas para você ficar de olho:



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10 

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.25 

  • 🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 3.00


Palpites Alternativos Nicarágua x Costa Rica


Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Analisando o desempenho recente das equipes, vemos potencial em mercados que combinam diferentes aspectos do jogo.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem está sempre de olho nas estatísticas. A rivalidade entre as seleções pode gerar partidas imprevisíveis.



  • 🎯 Nicarágua Vence ou Empata - odd 1.80 

  • 🎯 Costa Rica Marca no 2º Tempo - odd 2.05 

  • 🎯 Escanteios (Mais de 9.5) - odd 2.30


Super Palpites Nicarágua x Costa Rica


- 🚀 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.50


💰 Palpites de Odds Baixas Nicarágua x Costa Rica


É sempre bom ter opções com odds mais seguras para equilibrar as suas apostas. - 🔵 **Costa Rica para Vencer** - odd 2.00 - 🟢 **Total de Gols (Menos de 2.5)** - odd 1.85 - 🟡 **Nenhum Gol no 1º Tempo** - odd 2.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Nicarágua x Costa Rica


Para quem busca um pouco mais de emoção e retorno, as odds médias são uma boa pedida.



  •  🔵 Costa Rica Vence e Ambos Marcam - odd 3.50

  • 🟢 Nicarágua para Marcar o Primeiro Gol - odd 3.00 

  • 🟡 Jogador para marcar a qualquer momento: Joel Campbell - odd 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas Nicarágua x Costa Rica


Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar grandes ganhos, separamos algumas opções com odds altas.



  • 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 9.00 

  • 🟢 Nicarágua Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 8.00 

  • 🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Costa Rica - odd 8.50


Nicarágua x Costa Rica: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Nicarágua x Costa Rica - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília) 

  • 🏟️ Local: Nicaragua National Football Stadium

  •  📺 Transmissão: Canal GOAT


Como Nicarágua e Costa Rica Chegam Para o Confronto


A partida promete ser um confronto decisivo. A Nicarágua busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes e subir na tabela, enquanto a Costa Rica quer mostrar sua força e garantir uma vaga na próxima fase.


Últimos Jogos da Nicarágua


A seleção da Nicarágua tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa encontrar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.



  • ✅ Nicarágua 1x0 Guyana - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Guadalupe 1x0 Nicarágua - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Nicarágua 0x1 Guadeloupe - Amistoso

  • 🟡 Puerto Rico 1x1 Nicarágua - Amistoso

  • ❌ Nicaragua 0x2 Panama - Eliminatórias Copa do Mundo


Últimos Jogos da Costa Rica


A Costa Rica tem se mostrado consistente, buscando sempre o ataque. A equipe tem se destacado em suas últimas partidas, mostrando bom desempenho em campo.



  • ❌ USA 2x0 Costa Rica - Amistoso

  • 🟡 México 0x0 Costa Rica - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Costa Rica 0x0 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Costa Rica 3x0 Trinidad and Tobago - Eliminatórias Copa do Mundo


Nossa Opinião para Nicarágua x Costa Rica


Acreditamos que será um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A Costa Rica tem um ligeiro favoritismo, mas a Nicarágua pode surpreender em casa. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. 

Ver mais Ver menos

Nicaragua x Costa Rica: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Australia - New Zealand
1
1.57
Switzerland - Kosovo
1
1.45
Lesotho - South Africa
2
1.26
Múltipla
2.87
x
Aposta
20
=
Ganhos
57.37
Apostar agora

Nicaragua x Costa Rica: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nicaragua x Costa Rica: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Costa Rica
0 - 0
Nicaragua
2019 CONCACAF Gold Cup
Costa Rica
4 - 0
Nicaragua
2016 Copa Centroamericana
Costa Rica
0 - 0
Nicaragua

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nicaragua
Empate
Costa Rica

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas com seriedade, mas sempre como uma forma de diversão. É crucial não comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou da casa ao apostar. Lembre-se de que o jogo responsável é fundamental para manter uma relação saudável com as apostas esportivas.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Morocco
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Niger
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E

Morocco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Cianorte
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E

Barra Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estoril
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Santa Clara
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Bedworth United
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Darlaston Town
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Ukraine
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
France
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Poland
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Finland
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte