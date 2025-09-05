Nicarágua x Costa Rica Palpite; Odds 6.5+, 8+; Onde Assistir, Eliminatórias (05/09)

Nicarágua e Costa Rica se enfrentam no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília). O duelo promete ser disputado, e você poderá acompanhar a transmissão pelo canal GOAT.

O confronto entre as seleções promete fortes emoções. A Nicarágua busca garantir uma vaga na próxima fase da competição. Já a Costa Rica chega com a missão de conquistar os três pontos para subir na tabela. Prepare-se para um jogo com muita rivalidade e lances incríveis.

Confira nossos palpites de Nicarágua x Costa Rica, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Nicarágua x Costa Rica: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Nicarágua x Costa Rica, a análise das estatísticas e do momento de cada seleção é crucial. A Costa Rica, por exemplo, tem demonstrado consistência, enquanto a Nicarágua busca se recuperar após alguns resultados menos favoráveis.

Com base nesses fatores, separamos três dicas para você ficar de olho:



🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10



🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.25

🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 3.00



Palpites Alternativos Nicarágua x Costa Rica

Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Analisando o desempenho recente das equipes, vemos potencial em mercados que combinam diferentes aspectos do jogo.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem está sempre de olho nas estatísticas. A rivalidade entre as seleções pode gerar partidas imprevisíveis.



🎯 Nicarágua Vence ou Empata - odd 1.80



🎯 Costa Rica Marca no 2º Tempo - odd 2.05



🎯 Escanteios (Mais de 9.5) - odd 2.30



Super Palpites Nicarágua x Costa Rica

- 🚀 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.50

💰 Palpites de Odds Baixas Nicarágua x Costa Rica

É sempre bom ter opções com odds mais seguras para equilibrar as suas apostas. - 🔵 **Costa Rica para Vencer** - odd 2.00 - 🟢 **Total de Gols (Menos de 2.5)** - odd 1.85 - 🟡 **Nenhum Gol no 1º Tempo** - odd 2.20

⚖️ Palpites de Odds Médias Nicarágua x Costa Rica

Para quem busca um pouco mais de emoção e retorno, as odds médias são uma boa pedida.



🔵 Costa Rica Vence e Ambos Marcam - odd 3.50



🟢 Nicarágua para Marcar o Primeiro Gol - odd 3.00



🟡 Jogador para marcar a qualquer momento: Joel Campbell - odd 3.20



🚀 Palpites de Odds Altas Nicarágua x Costa Rica

Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar grandes ganhos, separamos algumas opções com odds altas.



🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 9.00



🟢 Nicarágua Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 8.00



🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Costa Rica - odd 8.50



Nicarágua x Costa Rica: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nicarágua x Costa Rica - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Nicaragua National Football Stadium



📺 Transmissão: Canal GOAT



Como Nicarágua e Costa Rica Chegam Para o Confronto

A partida promete ser um confronto decisivo. A Nicarágua busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes e subir na tabela, enquanto a Costa Rica quer mostrar sua força e garantir uma vaga na próxima fase.

Últimos Jogos da Nicarágua

A seleção da Nicarágua tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa encontrar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.



✅ Nicarágua 1x0 Guyana - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Guadalupe 1x0 Nicarágua - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Nicarágua 0x1 Guadeloupe - Amistoso



🟡 Puerto Rico 1x1 Nicarágua - Amistoso



❌ Nicaragua 0x2 Panama - Eliminatórias Copa do Mundo



Últimos Jogos da Costa Rica

A Costa Rica tem se mostrado consistente, buscando sempre o ataque. A equipe tem se destacado em suas últimas partidas, mostrando bom desempenho em campo.



❌ USA 2x0 Costa Rica - Amistoso



🟡 México 0x0 Costa Rica - Eliminatórias Copa do Mundo



🟡 Costa Rica 0x0 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Costa Rica 3x0 Trinidad and Tobago - Eliminatórias Copa do Mundo



Nossa Opinião para Nicarágua x Costa Rica

Acreditamos que será um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A Costa Rica tem um ligeiro favoritismo, mas a Nicarágua pode surpreender em casa. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.