- D
- V
- E
- D
- D
- D
- E
- E
- V
- V
Nicarágua x Costa Rica Palpite; Odds 6.5+, 8+; Onde Assistir, Eliminatórias (05/09)
Nicarágua e Costa Rica se enfrentam no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília). O duelo promete ser disputado, e você poderá acompanhar a transmissão pelo canal GOAT.
O confronto entre as seleções promete fortes emoções. A Nicarágua busca garantir uma vaga na próxima fase da competição. Já a Costa Rica chega com a missão de conquistar os três pontos para subir na tabela. Prepare-se para um jogo com muita rivalidade e lances incríveis.
Confira nossos palpites de Nicarágua x Costa Rica, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Nicarágua x Costa Rica: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Nicarágua x Costa Rica, a análise das estatísticas e do momento de cada seleção é crucial. A Costa Rica, por exemplo, tem demonstrado consistência, enquanto a Nicarágua busca se recuperar após alguns resultados menos favoráveis.
Com base nesses fatores, separamos três dicas para você ficar de olho:
- 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.25
- 🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 3.00
Palpites Alternativos Nicarágua x Costa Rica
Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Analisando o desempenho recente das equipes, vemos potencial em mercados que combinam diferentes aspectos do jogo.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem está sempre de olho nas estatísticas. A rivalidade entre as seleções pode gerar partidas imprevisíveis.
- 🎯 Nicarágua Vence ou Empata - odd 1.80
- 🎯 Costa Rica Marca no 2º Tempo - odd 2.05
- 🎯 Escanteios (Mais de 9.5) - odd 2.30
Super Palpites Nicarágua x Costa Rica
- 🚀 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.50
💰 Palpites de Odds Baixas Nicarágua x Costa Rica
É sempre bom ter opções com odds mais seguras para equilibrar as suas apostas. - 🔵 **Costa Rica para Vencer** - odd 2.00 - 🟢 **Total de Gols (Menos de 2.5)** - odd 1.85 - 🟡 **Nenhum Gol no 1º Tempo** - odd 2.20
⚖️ Palpites de Odds Médias Nicarágua x Costa Rica
Para quem busca um pouco mais de emoção e retorno, as odds médias são uma boa pedida.
- 🔵 Costa Rica Vence e Ambos Marcam - odd 3.50
- 🟢 Nicarágua para Marcar o Primeiro Gol - odd 3.00
- 🟡 Jogador para marcar a qualquer momento: Joel Campbell - odd 3.20
🚀 Palpites de Odds Altas Nicarágua x Costa Rica
Para os apostadores que gostam de arriscar e buscar grandes ganhos, separamos algumas opções com odds altas.
- 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 9.00
- 🟢 Nicarágua Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 8.00
- 🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Costa Rica - odd 8.50
Nicarágua x Costa Rica: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Nicarágua x Costa Rica - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Nicaragua National Football Stadium
- 📺 Transmissão: Canal GOAT
Como Nicarágua e Costa Rica Chegam Para o Confronto
A partida promete ser um confronto decisivo. A Nicarágua busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes e subir na tabela, enquanto a Costa Rica quer mostrar sua força e garantir uma vaga na próxima fase.
Últimos Jogos da Nicarágua
A seleção da Nicarágua tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa encontrar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.
- ✅ Nicarágua 1x0 Guyana - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Guadalupe 1x0 Nicarágua - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ Nicarágua 0x1 Guadeloupe - Amistoso
- 🟡 Puerto Rico 1x1 Nicarágua - Amistoso
- ❌ Nicaragua 0x2 Panama - Eliminatórias Copa do Mundo
Últimos Jogos da Costa Rica
A Costa Rica tem se mostrado consistente, buscando sempre o ataque. A equipe tem se destacado em suas últimas partidas, mostrando bom desempenho em campo.
- ❌ USA 2x0 Costa Rica - Amistoso
- 🟡 México 0x0 Costa Rica - Eliminatórias Copa do Mundo
- 🟡 Costa Rica 0x0 República Dominicana - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Costa Rica 2x1 Suriname - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Costa Rica 3x0 Trinidad and Tobago - Eliminatórias Copa do Mundo
Nossa Opinião para Nicarágua x Costa Rica
Acreditamos que será um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A Costa Rica tem um ligeiro favoritismo, mas a Nicarágua pode surpreender em casa. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.
Nicaragua x Costa Rica: Palpite do Dia
Nicaragua x Costa Rica: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nicaragua x Costa Rica: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são atividades que devem ser encaradas com seriedade, mas sempre como uma forma de diversão. É crucial não comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou da casa ao apostar. Lembre-se de que o jogo responsável é fundamental para manter uma relação saudável com as apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- D
- D
- E
Morocco Vence
- E
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- E
Barra Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- D
- E
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
France Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- E
- V