Newport County
League Cup - United Kingdom
Millwall
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.5
2
1.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
7.14
x
4.59
2
1.42
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
7.8
x
4.8
2
1.42
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
7.3
x
4.7
2
1.39
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 15:45

Newport County x Millwall: Palpite, Odds, Onde Assistir - Copa Liga Inglesa - 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Newport County x Millwall: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A primeira rodada da Copa da Liga Inglesa promete um confronto intrigante nesta terça-feira, 12 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), entre o Newport County e o Millwall. Enquanto uma equipe busca usar o torneio para ganhar ritmo e confiança, a outra vê a competição como uma chance de ouro para causar uma surpresa.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Newport County x Millwall pela League Cup

  📅 Data: 12 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio ABC


Newport County x Millwall Palpite - League Cup



  🎯Vitória do Millwall: Odd 1.39 

  🎯Millwall vence e Mais de 1.5 gols: odd 1.64 

  🎯Total de Gols - Mais de 2.5: odd 1.80

  🎯Millwall para marcar em ambos os tempos: odd 2.25

  🎯 Resultado exato - 0:2 para o Millwall: odd 5.45 


*Odds retiradas da Esportes da Sorte 


Newport County x Millwall: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Como chega Newport County x Millwall ao jogo 


O Newport County, que joga em casa, chega para a partida com o objetivo claro de superar um adversário de divisão superior. A equipe da League Two tem mostrado resiliência nas primeiras partidas da temporada, combinando um futebol aguerrido com um sistema defensivo bem organizado. A principal arma do time é a sua capacidade de pressionar no meio-campo e tentar aproveitar as oportunidades em contra-ataques rápidos. A torcida, em casa, pode ser um fator decisivo para motivar os jogadores e tentar desestabilizar o adversário.


Do outro lado, o Millwall, time da Championship, entra em campo com a pressão de ser o favorito. O início de temporada da equipe tem sido mais lento do que o esperado, e a Copa da Liga pode servir como um momento crucial para dar a volta por cima. O time conta com jogadores mais experientes e tecnicamente superiores, e a expectativa é que domine a posse de bola e crie as melhores chances de gol. No entanto, é preciso estar atento para não subestimar o Newport County, que vai jogar com tudo para fazer história em sua casa.

Newport County x Millwall: Palpite do Dia

Millwall Vence
Superbet logo
1.39
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Newport County x Millwall: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Newport County x Millwall: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2019 FA Cup
Millwall
3 - 0
Newport County

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Newport County
Empate
Millwall

Com o aumento da popularidade das apostas esportivas, é essencial lembrar a importância do Jogo Responsável. É fundamental praticar a moderação e ter consciência dos riscos associados ao jogo, garantindo que esta atividade seja realizada de forma saudável e segura. 

UOL - Admin

Palpites