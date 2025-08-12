- V
Newport County x Millwall: Palpite, Odds, Onde Assistir - Copa Liga Inglesa - 12/08
Newport County x Millwall: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A primeira rodada da Copa da Liga Inglesa promete um confronto intrigante nesta terça-feira, 12 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), entre o Newport County e o Millwall. Enquanto uma equipe busca usar o torneio para ganhar ritmo e confiança, a outra vê a competição como uma chance de ouro para causar uma surpresa.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Newport County x Millwall pela League Cup
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio ABC
Newport County x Millwall Palpite - League Cup
- 🎯Vitória do Millwall: Odd 1.39
- 🎯Millwall vence e Mais de 1.5 gols: odd 1.64
- 🎯Total de Gols - Mais de 2.5: odd 1.80
- 🎯Millwall para marcar em ambos os tempos: odd 2.25
- 🎯 Resultado exato - 0:2 para o Millwall: odd 5.45
*Odds retiradas da Esportes da Sorte
Newport County x Millwall: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Como chega Newport County x Millwall ao jogo
O Newport County, que joga em casa, chega para a partida com o objetivo claro de superar um adversário de divisão superior. A equipe da League Two tem mostrado resiliência nas primeiras partidas da temporada, combinando um futebol aguerrido com um sistema defensivo bem organizado. A principal arma do time é a sua capacidade de pressionar no meio-campo e tentar aproveitar as oportunidades em contra-ataques rápidos. A torcida, em casa, pode ser um fator decisivo para motivar os jogadores e tentar desestabilizar o adversário.
Do outro lado, o Millwall, time da Championship, entra em campo com a pressão de ser o favorito. O início de temporada da equipe tem sido mais lento do que o esperado, e a Copa da Liga pode servir como um momento crucial para dar a volta por cima. O time conta com jogadores mais experientes e tecnicamente superiores, e a expectativa é que domine a posse de bola e crie as melhores chances de gol. No entanto, é preciso estar atento para não subestimar o Newport County, que vai jogar com tudo para fazer história em sua casa.
Newport County x Millwall: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Newport County x Millwall: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Newport County x Millwall: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Com o aumento da popularidade das apostas esportivas, é essencial lembrar a importância do Jogo Responsável. É fundamental praticar a moderação e ter consciência dos riscos associados ao jogo, garantindo que esta atividade seja realizada de forma saudável e segura.
