Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, 09/08

Newells Old Boys x Central Cordoba: palpite para o jogo deste sábado (09/08), às 21h, no Estádio Marcelo Bielsa, em Santa Fé, válido pelo Campeonato Argentino. Veja a análise completo, os palpites com odds altas +5, +6 e onde assistir à partida.

Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds baixas

🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



🔴 Palpite: Resultado Final : Newells Old Boys vence – Odd 1.60

: Newells Old Boys vence – Odd 1.60

⚽ Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.40



🛡️ Palpite: Dupla chance Newells ou empate – Odd 1.20

Newells ou empate – Odd 1.20

💥 Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.90



🎯 Palpite: Newells marca primeiro gol – Odd 1.55



🔎 O Newells Old Boys vem de bons resultados em casa e enfrenta um Central Córdoba que tem dificuldades ofensivas fora de seus domínios. As odds baixas refletem a maior probabilidade de vitória do time da casa em um jogo de poucos gols.

Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds médias

🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado:



⚔️ Palpite: Newells vence sem sofrer gol – Odd 2.20



🚀 Palpite: Ambas não marcam – Odd 1.90



🌟 Palpite: Total de escanteios acima de 8.5 – Odd 2.00

acima de 8.5 – Odd 2.00

⏱️ Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 2.10



⚽ Palpite: Newells vence e mais de 1.5 gols – Odd 2.25



🔎 A defesa sólida do Newells e a dificuldade ofensiva do Central Córdoba tornam o "sem sofrer gol" um mercado atraente. Já a combinação vitória + gols oferece valor interessante diante do mando de campo e da diferença técnica entre os elencos.

Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds altas

🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno, ideais para quem busca lucros maiores:



🔥 Palpite: Placar exato 2x0 para o Newells – Odd 6.50



🎯 Palpite: Gol de Recalde a qualquer momento – Odd 3.40



💣 Palpite: Vitória do Newells com handicap -1 – Odd 3.10



⚡ Palpite: Gol nos 10 primeiros minutos – Odd 5.50



🏹 Palpite: Central Córdoba marca e perde – Odd 4.80



🔎 Apesar de sua posição inferior, o Central Córdoba costuma marcar mesmo quando derrotado, o que abre oportunidades no mercado "marca e perde". Já o Newells tem padrões de jogo que favorecem o placar exato e o handicap negativo quando atua como mandante.

🔥 Super Palpite Newells Old Boys x Central Cordoba

⭐ Palpite: Newells marca em ambos os tempos – odd 3.30

🔎 Explicação: O time da casa costuma começar forte, especialmente em partidas noturnas no Marcelo Bielsa. Enfrentando uma das piores defesas do torneio como visitante, a chance de marcar nos dois tempos é real. Trata-se de um palpite ousado com retorno atrativo e coerente com o histórico recente da equipe.

Newells Old Boys x Central Cordoba: Onde Assistir

O jogo entre Newells Old Boys x Central Cordoba pode ser acompanhado ao vivo em plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet ou Bet365. Consulte disponibilidade e regras no site da operadora.

Ficha de Jogo Newells x Central Cordoba