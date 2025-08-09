Assine UOL
Newells Old Boys
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Marcelo Alberto Bielsa
Central Cordoba de Santiago
Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Newells Old Boys x Central Cordoba: palpite para o jogo deste sábado (09/08), às 21h, no Estádio Marcelo Bielsa, em Santa Fé, válido pelo Campeonato Argentino. Veja a análise completo, os palpites com odds altas +5, +6 e onde assistir à partida.


Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds baixas


🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



  • 🔴 Palpite: Resultado Final: Newells Old Boys vence – Odd 1.60

  • ⚽ Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.40

  • 🛡️ Palpite: Dupla chance Newells ou empate – Odd 1.20

  • 💥 Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Newells marca primeiro gol – Odd 1.55


🔎 O Newells Old Boys vem de bons resultados em casa e enfrenta um Central Córdoba que tem dificuldades ofensivas fora de seus domínios. As odds baixas refletem a maior probabilidade de vitória do time da casa em um jogo de poucos gols.


Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds médias


🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado:



  • ⚔️ Palpite: Newells vence sem sofrer gol – Odd 2.20

  • 🚀 Palpite: Ambas não marcam – Odd 1.90

  • 🌟 Palpite: Total de escanteios acima de 8.5 – Odd 2.00

  • ⏱️ Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 2.10

  • ⚽ Palpite: Newells vence e mais de 1.5 gols – Odd 2.25


🔎 A defesa sólida do Newells e a dificuldade ofensiva do Central Córdoba tornam o "sem sofrer gol" um mercado atraente. Já a combinação vitória + gols oferece valor interessante diante do mando de campo e da diferença técnica entre os elencos.


Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds altas


🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno, ideais para quem busca lucros maiores:



  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x0 para o Newells – Odd 6.50

  • 🎯 Palpite: Gol de Recalde a qualquer momento – Odd 3.40

  • 💣 Palpite: Vitória do Newells com handicap -1 – Odd 3.10

  • ⚡ Palpite: Gol nos 10 primeiros minutos – Odd 5.50

  • 🏹 Palpite: Central Córdoba marca e perde – Odd 4.80


🔎 Apesar de sua posição inferior, o Central Córdoba costuma marcar mesmo quando derrotado, o que abre oportunidades no mercado "marca e perde". Já o Newells tem padrões de jogo que favorecem o placar exato e o handicap negativo quando atua como mandante.


🔥 Super Palpite Newells Old Boys x Central Cordoba


Palpite: Newells marca em ambos os tempos – odd 3.30


🔎 Explicação: O time da casa costuma começar forte, especialmente em partidas noturnas no Marcelo Bielsa. Enfrentando uma das piores defesas do torneio como visitante, a chance de marcar nos dois tempos é real. Trata-se de um palpite ousado com retorno atrativo e coerente com o histórico recente da equipe.


Newells Old Boys x Central Cordoba: Onde Assistir


O jogo entre Newells Old Boys x Central Cordoba pode ser acompanhado ao vivo em plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet ou Bet365. Consulte disponibilidade e regras no site da operadora.


Ficha de Jogo Newells x Central Cordoba



  • ℹ️ Jogo: Newells Old Boys x Central Cordoba

  • 🏆 Competição: Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025 (sábado)

  • 🕒 Horário: 21h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Marcelo Bielsa, Santa Fé

Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia

Central Cordoba de Santiago Vence
Superbet logo
3.3
Apostar agora

Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
2 - 0
Newells Old Boys
2024 Liga Profesional Argentina
Newells Old Boys
2 - 3
Central Cordoba de Santiago
2024 Copa Argentina
Central Cordoba de Santiago
0 - 0
Newells Old Boys
2024 Copa de la Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago
0 - 1
Newells Old Boys
2023 Copa de la Liga Profesional
Newells Old Boys
2 - 0
Central Cordoba de Santiago

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

