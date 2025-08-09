- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- E
- E
Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, 09/08
Newells Old Boys x Central Cordoba: palpite para o jogo deste sábado (09/08), às 21h, no Estádio Marcelo Bielsa, em Santa Fé, válido pelo Campeonato Argentino. Veja a análise completo, os palpites com odds altas +5, +6 e onde assistir à partida.
Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds baixas
🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:
- 🔴 Palpite: Resultado Final: Newells Old Boys vence – Odd 1.60
- ⚽ Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.40
- 🛡️ Palpite: Dupla chance Newells ou empate – Odd 1.20
- 💥 Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.90
- 🎯 Palpite: Newells marca primeiro gol – Odd 1.55
🔎 O Newells Old Boys vem de bons resultados em casa e enfrenta um Central Córdoba que tem dificuldades ofensivas fora de seus domínios. As odds baixas refletem a maior probabilidade de vitória do time da casa em um jogo de poucos gols.
Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds médias
🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado:
- ⚔️ Palpite: Newells vence sem sofrer gol – Odd 2.20
- 🚀 Palpite: Ambas não marcam – Odd 1.90
- 🌟 Palpite: Total de escanteios acima de 8.5 – Odd 2.00
- ⏱️ Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 2.10
- ⚽ Palpite: Newells vence e mais de 1.5 gols – Odd 2.25
🔎 A defesa sólida do Newells e a dificuldade ofensiva do Central Córdoba tornam o "sem sofrer gol" um mercado atraente. Já a combinação vitória + gols oferece valor interessante diante do mando de campo e da diferença técnica entre os elencos.
Newells Old Boys x Central Cordoba: Palpite com odds altas
🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno, ideais para quem busca lucros maiores:
- 🔥 Palpite: Placar exato 2x0 para o Newells – Odd 6.50
- 🎯 Palpite: Gol de Recalde a qualquer momento – Odd 3.40
- 💣 Palpite: Vitória do Newells com handicap -1 – Odd 3.10
- ⚡ Palpite: Gol nos 10 primeiros minutos – Odd 5.50
- 🏹 Palpite: Central Córdoba marca e perde – Odd 4.80
🔎 Apesar de sua posição inferior, o Central Córdoba costuma marcar mesmo quando derrotado, o que abre oportunidades no mercado "marca e perde". Já o Newells tem padrões de jogo que favorecem o placar exato e o handicap negativo quando atua como mandante.
🔥 Super Palpite Newells Old Boys x Central Cordoba
⭐ Palpite: Newells marca em ambos os tempos – odd 3.30
🔎 Explicação: O time da casa costuma começar forte, especialmente em partidas noturnas no Marcelo Bielsa. Enfrentando uma das piores defesas do torneio como visitante, a chance de marcar nos dois tempos é real. Trata-se de um palpite ousado com retorno atrativo e coerente com o histórico recente da equipe.
Newells Old Boys x Central Cordoba: Onde Assistir
O jogo entre Newells Old Boys x Central Cordoba pode ser acompanhado ao vivo em plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet ou Bet365. Consulte disponibilidade e regras no site da operadora.
Ficha de Jogo Newells x Central Cordoba
- ℹ️ Jogo: Newells Old Boys x Central Cordoba
- 🏆 Competição: Campeonato Argentino
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025 (sábado)
- 🕒 Horário: 21h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Marcelo Bielsa, Santa Fé
Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Newells Old Boys x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites definidos:
- 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.
- 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.
- ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.
- 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.
- 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.
➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
Atlanta United FC Vence
- E
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Besiktas Vence
- E
- D
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Dynamo Kyiv Vence
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- D
- E