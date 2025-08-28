Newell's Old Boys x Barracas Central: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina, 29/08

Newell's Old Boys x Barracas Central: Confira nossos palpites para o jogo pela liga argentina, marcado para esta sexta-feira, dia 29/08. Confira onde assistir e as escalações, perto da hora do jogo.

O confronto entre Newell's Old Boys e Barracas Central, agendado para 29 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, é um duelo de grande relevância na Liga Argentina.

A partida coloca frente a frente duas equipes com trajetórias distintas no início da temporada. O Barracas Central, que concluiu o Torneo Apertura 2025 em uma sólida 7ª posição com 26 pontos, busca manter sua campanha consistente.

Por outro lado, o Newell's Old Boys, que terminou o mesmo torneio na 9ª colocação com 19 pontos, tem neste jogo uma oportunidade crucial de diminuir a diferença de 7 pontos para o adversário e se aproximar da zona de classificação.

A partida não é apenas um teste de força para ambas as equipes, mas também um encontro que pode definir a ambição de cada uma na sequência do campeonato.

Veja nossos palpites para o jogo Newell's Old Boys x Barracas Central. E confira outros palpites para os jogos de hoje.

Newell's Old Boys x Barracas Central: Palpite pela Liga Argentina





Gols - Under 2.5







Dupla Chance: Newell's ou Empate







Newell's Marca o Primeiro Gol







Placar Exato: 1-0





Com base na análise aprofundada da forma, do histórico de confrontos diretos e dos fatores de elenco, é possível estabelecer cinco palpites sustentados para o jogo.





Palpite 1: O Clássico de Poucos Gols - Abaixo de 2.5 Gols





Este é o palpite mais seguro e fundamentado do confronto. O histórico de confrontos diretos é a base mais forte para esta previsão, com 100% dos quatro jogos terminando com "Menos de 2.5 Gols".

Além disso, a média de gols por partida neste período é de apenas 1.50, confirmando a natureza tipicamente fechada e tática dos duelos entre os clubes. Esta tendência de placares baixos é reforçada pelo desempenho recente do Newell's, que tem uma média de apenas 1.0 gol marcado por jogo nos últimos cinco confrontos e um percentual baixo de jogos com placares altos.

A solidez defensiva do Newell's em casa, onde sofreu apenas 4 gols em 8 jogos no Apertura, contrabalanceia a forma ofensiva recente do Barracas, tornando o placar baixo o resultado mais provável.





Palpite 2: Fator Casa e Resiliência - Dupla Chance: Newell's ou Empate





Apesar da derrota no último confronto direto, o Newell's Old Boys joga em casa, no Estádio Marcelo Bielsa, o que historicamente lhe confere uma vantagem tática e psicológica. O time tem a necessidade de pontuar para subir na tabela e conta com o apoio de sua torcida.

A presença de um atacante de elite como Darío Benedetto, somada à defesa sólida em casa, torna improvável uma derrota do Newell's. A equipe conquistou 1.38 pontos por jogo em casa no Apertura, um desempenho superior ao de sua campanha geral. O cenário aponta para um jogo equilibrado, onde o Newell's, no mínimo, conseguirá evitar a derrota.





Palpite 3: A Nova Força Ofensiva - Newell's Marca o Primeiro Gol





O Newell's Old Boys, jogando em casa e com a necessidade de mostrar serviço, deverá tomar a iniciativa ofensiva desde os primeiros minutos. A equipe se beneficia da presença de Darío Benedetto, uma contratação de peso que pode ser o diferencial para quebrar a igualdade em um jogo que se espera ser taticamente fechado.

A chegada de um goleador experiente pode ser o catalisador para abrir o placar e dar ao Newell's a liderança no marcador. A equipe tem a oportunidade de ditar o ritmo do jogo e capitalizar sobre sua vantagem como mandante.





Palpite 4: O Placar Exato Mais Provável - 1-0 para o Newell's Old Boys





Este palpite é a síntese de todas as análises anteriores. A solidez defensiva do Newell's em casa, combinada com a necessidade de pontos e a presença de uma nova força ofensiva na figura de Benedetto, aponta para uma vitória magra.

O histórico de confrontos diretos, dominado por placares baixos, torna o 1-0 o resultado mais lógico.

O Newell's tem a motivação de se reerguer após o revés recente, enquanto o Barracas Central, mesmo em boa fase, pode enfrentar a dificuldade de impor seu jogo ofensivo contra uma defesa resiliente e jogando fora de casa.

O placar de 1-0 para o Newell's é a conclusão mais coerente do perfil tático e estatístico das equipes neste cenário.

Newell's Old Boys x Barracas Central: Onde Assistir

O jogo Newell's Old Boys x Barracas Central pode ser transmitido pelas casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

Newell's Old Boys x Barracas Central: Análise da Forma e Desempenho na Temporada 2025

Newell's Old Boys: Resiliência em Casa e a Busca por Gols

A performance recente do Newell's Old Boys tem sido caracterizada por uma notável inconsistência, refletida em seus últimos cinco jogos, que resultaram em uma vitória, três empates e uma derrota.

Esta variação de resultados sublinha as dificuldades da equipe em encontrar um ritmo de jogo regular. A análise mais aprofundada de seu desempenho ofensivo e defensivo revela uma média de 1.0 gol marcado e 1.0 gol sofrido por partida nos últimos cinco confrontos, demonstrando um equilíbrio, mas também uma falta de poder de fogo decisivo.

No contexto do Torneo Apertura 2025, a campanha do Newell's consistiu em 16 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, resultando em um saldo de gols de -3.

Curiosamente, o desempenho da equipe como mandante contrasta positivamente com sua forma geral. Em oito jogos disputados no Estádio Marcelo Bielsa, o time obteve uma média de 1.38 pontos por jogo, marcando 6 gols e sofrendo apenas 4. Este desempenho em casa estabelece a solidez defensiva como uma característica fundamental quando o time joga diante de sua torcida.

O Newell's chega para este confronto após um revés no Clásico Rosarino, onde foi derrotado por 1 a 0 pelo Rosario Central, em 23 de agosto de 2025.

Barracas Central: O Momento Ofensivo e a Solidez da Tabela

A forma recente do Barracas Central é superior à do seu adversário, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe demonstra uma capacidade ofensiva mais acentuada, com uma média de 1.6 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo nos últimos cinco confrontos, indicando uma maior propensão a placares movimentados.

A campanha geral do Barracas no Torneo Apertura 2025 reforça sua posição de destaque: 16 jogos, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e um saldo de gols positivo de +2.

Embora os dados sobre o desempenho específico como visitante sejam limitados nas fontes disponíveis, a força do seu coletivo e a capacidade de marcar gols indicam que a equipe representa uma ameaça consistente, independentemente do local do jogo.

A dicotomia tática entre as equipes é um ponto central para a análise. O Barracas Central chega com uma alta produtividade ofensiva, com 80% dos seus últimos cinco jogos terminando com "Mais de 2.5 Gols".

Em forte contraste, o Newell's Old Boys apresenta um padrão oposto, com apenas 20% dos seus últimos cinco jogos excedendo a marca de 2.5 gols.

O confronto no Estádio Marcelo Bielsa, onde o Newell's tem uma defesa sólida e a necessidade de se impor, cria um cenário onde a resiliência defensiva do time da casa pode prevalecer sobre a tendência ofensiva do Barracas.

A tendência histórica de jogos com poucos gols entre as duas equipes, que será detalhada a seguir, entra em conflito com a forma recente do Barracas, sugerindo que o perfil mais cauteloso dos confrontos diretos pode ter um peso maior neste duelo.

Newell's Old Boys x Barracas Central: Histórico de Confrontos Diretos

O Histórico Recente e a Tendência de Placar Baixo

O histórico de confrontos diretos entre Newell's Old Boys e Barracas Central é uma das informações mais importantes para prever o resultado deste jogo. Desde 2022, as equipes se enfrentaram em quatro ocasiões. O dado mais notável é a tendência de placares baixos: todos os quatro jogos terminaram com "Menos de 2.5 Gols".

A média de gols por partida neste período é de apenas 1.50, confirmando a natureza tipicamente fechada e tática dos duelos entre os clubes. O histórico de vitórias mostra um equilíbrio, com o Newell's vencendo dois jogos, o Barracas Central vencendo um, e um empate.

Newell's Old Boys x Barracas Central: Fatores Adicionais e Análise de Elenco

Newell's: A Influência de Fabbiani e a Chegada de um Goleador

O Newell's Old Boys passou por uma mudança significativa de comando técnico em fevereiro de 2025, com a chegada de Cristian Fabbiani, que substituiu Mariano Soso. Esta transição pode ter contribuído para a inconsistência inicial do time e para a subsequente estabilização.

Um dos fatores mais importantes para o desempenho futuro do Newell's é a contratação de Darío Benedetto, um atacante de renome, que se juntou ao clube em junho. A chegada de um goleador experiente pode ser a solução para o fraco desempenho ofensivo da equipe, que marcou apenas 0.88 gols por jogo na temporada.

O time de Rosario também enfrenta desfalques importantes. O goleiro Lucas Hoyos está fora de combate devido a uma lesão de ligamento cruzado, uma ausência que introduz um ponto de vulnerabilidade na defesa. Além disso, o atacante Mateo Silvetti, que marcou dois gols em um empate recente, deixou o clube em 22 de agosto para se transferir para o Inter Miami. A saída de um atacante em boa fase é um revés considerável.

Por outro lado, o Newell's conta com jogadores-chave como o capitão Éver Banega e o zagueiro Víctor Cuesta. Cuesta, em particular, está sob risco de suspensão, o que seria um golpe significativo para o setor defensivo.

Barracas Central: O Efeito Coletivo e a Sólida Campanha

Apesar da falta de dados detalhados sobre as transferências e a estrutura tática do Barracas Central, a campanha sólida no Torneo Apertura é a principal evidência da força da equipe.

O time conta com jogadores de destaque, como o goleiro Sebastián Moyano, o meio-campista Iván Tapia e o defensor Facundo Mater. A solidez do coletivo levou o clube à 7ª posição na tabela e é a base sobre a qual sua abordagem para o jogo deve ser construída.