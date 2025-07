Newells Old Boys x Banfield: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Argentina 20/07

Newells Old Boys x Banfield: Confira os palpites e o nosso prognóstico para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Newell’s Old Boys e Banfield se defrontam no domingo, às 16h45, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, pela 2ª rodada da Liga Profissional Argentina.

Onde assistir? A transmissão será feita pela Disney+ e em casas de apostas com streaming. Já as escalações oficiais serão divulgadas perto da hora do jogo.

Prognóstico e análise de odds para o jogo Newell’s Old Boys x Banfield

O Newell’s entra como leve favorito nas casas de apostas, com odds em torno de 2.10 para vencer.

Já o Banfield aparece como azarão, com odds superiores a 4.00, enquanto o empate gira na casa dos 3.00.

O histórico recente do confronto mostra equilíbrio, e o padrão de poucos gols costuma marcar esse duelo.

Com a média de gols baixa e um Banfield que costuma adotar postura defensiva fora de casa, o jogo tende a ser fechado, favorecendo apostas em mercados como “menos de 2.5 gols” ou “empate”.

Newells Old Boys x Banfield - Palpite Pelo Campeonato da Argentina



• 🏠 Newell’s Old Boys vence (1X2) – odds ~2.10



• 🤝 Empate – odds ~3.00



• 🔄 Dupla hipótese: Newell’s ou empate (1X) – odds ~1.24



Palpites de Odds Altas e dicas com base em nosso prognóstico



⚽ Ambas as equipes marcam (BTTS: Sim) - odds altas e cenário possível num jogo equilibrado



🎯 Menos de 2.5 gols - boa leitura para um jogo com perfil defensivo



🔄 Empate anula aposta (Draw No Bet) – Newell’s – opção segura para quem acredita no favoritismo da casa



🧩 Handicap asiático -0.5 para o Newell’s – aposta mais agressiva com boa rentabilidade



🥅 Newell’s vence sem sofrer gols (Win to Nil) – possível diante da baixa produção ofensiva do Banfield



Dicas para o apostador

Newell’s é mais forte jogando em casa, o que o torna um bom candidato à vitória simples ou em apostas protegidas.

Banfield tem dificuldades ofensivas fora de casa, o que pode favorecer mercados como “Newell’s vence sem sofrer gols”.

Para quem busca segurança, mercados de chance dupla (1X) e empate anula aposta são boas opções.

Newells Old Boys x Banfield: Onde Assistir

O jogo Newells Old Boys x Banfield vai ser transmitido na Disney+ e pode passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Newells Old Boys x Banfield pela Liga Profesional Argentina



📅 Data: 20 de julho de 2025



🕒 Horário: 16h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Marcelo Alberto Bielsa



Histórico do confronto

Newell’s Old Boys e Banfield já se enfrentaram 49 vezes em jogos oficiais, com um histórico bastante equilibrado:



✅ 14 vitórias para cada lado



🤝 21 empates



O equilíbrio se mantém quando olhamos para os confrontos em casa de cada equipe:

📍 No Estádio Marcelo Bielsa (casa do Newell’s):



Newell’s venceu 7 vezes



Banfield venceu 4



Ocorreram 14 empates



📍 No campo do Banfield:



Banfield venceu 10 jogos



Newell’s venceu 7



Houve 7 empates



Ou seja, mesmo jogando em casa, o Newell’s costuma encontrar bastante resistência do Banfield. A alta taxa de empates (especialmente em Rosário) reforça o potencial de um jogo equilibrado e com poucos gols.