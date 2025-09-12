Newells Old Boys x Atlético Tucumán Palpite; Odds 10+, Onde Assistir, Liga Argentina

Buscando palpite para Newells Old Boys x Atlético Tucumán? A partida, válida pela Liga Argentina, acontece na sexta-feira, 12 de setembro, às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Alberto Bielsa, em Rosário.

O Newells Old Boys busca a reabilitação após uma sequência de resultados negativos, enquanto o Atlético Tucumán quer manter o bom desempenho fora de casa. O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Newells Old Boys x Atlético Tucumán, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Newells Old Boys x Atlético Tucumán Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para este confronto, analisamos o momento das equipes, seus desempenhos recentes e o histórico de confrontos. Nosso objetivo é oferecer as melhores dicas para você, apostador, que busca informações valiosas para suas apostas esportivas. Confira:



🎯 Vitória do Newells Old Boys - odd 2.10



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05



🎯 Mais de 2,5 Gols no Total - odd 2.30



As odds podem variar, então fique de olho nas cotações atualizadas. Com base em nossa análise, acreditamos que essas são apostas com boas chances de retorno.

💰 Palpites de Odds Baixas Newells Old Boys x Atlético Tucumán

Para quem busca segurança, as odds baixas podem ser interessantes. Avaliamos as opções com menor risco, mas que ainda podem trazer bons lucros. Veja algumas sugestões:



🟢 Vitória ou Empate do Newells Old Boys - odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Newells Old Boys tem um leve favoritismo.



🟢 Total de Gols Abaixo de 2,5 - odd 1.60 Risco:Baixo Justificativa: Em confrontos recentes, os jogos entre as equipes têm apresentado poucos gols.



⚖️ Palpites de Odds Médias Newells Old Boys x Atlético Tucumán

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São opções que podem render bons lucros, com uma análise cuidadosa. Confira:



🟡 Ambos os Times Marcam - odd 2.05 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm mostrado capacidade de marcar gols em seus jogos.



🟡 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As equipes podem começar o jogo de forma cautelosa, buscando se estudar.



🚀 Palpites de Odds Altas Newells Old Boys x Atlético Tucumán

Para os apostadores que buscam grandes emoções e maiores retornos, as odds altas são uma ótima opção. Avaliamos as apostas mais arriscadas, mas com potencial de lucro elevado:



🔴 Vitória do Atlético Tucumán - odd 3.50 Risco: Alto Justificativa: O Atlético Tucumán pode surpreender, mesmo jogando fora de casa.



🔴 Placar Exato 1x2 - odd 10.00 Risco: Alto Justificativa: Um palpite ousado, mas com um bom retorno em potencial.



Newells Old Boys x Atlético Tucumán: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba todos os detalhes sobre a transmissão da partida e informações importantes para não perder nada do confronto. Acompanhe:

📋 Informações Completas da Partida



Competição: Liga Profissional Argentina

Partida: Newells Old Boys x Atlético Tucumán

Data: sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Horário: 21h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Alberto Bielsa, Rosário

Onde Assistir: ESPN



Como Newells Old Boys e Atlético Tucumán Chegam Para o Confronto

O Newells Old Boys busca consolidar sua posição jogando em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Liga Profissional Argentina. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Atlético Tucumán, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Newells Old Boys

O Newells Old Boys teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Liga.



❌ Newells Old Boys 1x2 Barracas Central - 29/08/2025



❌ Rosario Central 2x1 Newells Old Boys - 23/08/2025



🟡 Defensa y Justicia 1x1 Newells Old Boys - 17/08/2025



✅ Atlético Tucumán 2x3 Newells Old Boys - 13/08/2025



🟡 Newells Old Boys 0x0 Central Cordoba de Santiago - 09/08/2025



Últimos Jogos do Atlético Tucumán

O Atlético Tucumán vem de uma sequência com resultados variados em seus últimos jogos. O time tem se mostrado eficiente em alguns jogos, mas precisa melhorar sua consistência.

A equipe tem oscilado um pouco em seu desempenho. O técnico busca manter a motivação e o foco para os próximos desafios na Liga Profissional Argentina.



❌ Gimnasia L.P. 2x1 Atlético Tucumán - 01/09/2025



✅ Atlético Tucumán 2x1 Talleres Cordoba - 23/08/2025



❌ Sarmiento Junin 2x1 Atlético Tucumán - 18/08/2025



❌ Atlético Tucumán 2x3 Newells Old Boys - 13/08/2025



🟡 Atlético Tucumán 2x2 Rosario Central - 09/08/2025



Nossa Opinião para Newells Old Boys x Atlético Tucumán

Com base nas análises e estatísticas, acreditamos que o jogo será disputado. Acreditamos na vitória do Newells Old Boys, mas com gols de ambas as equipes. Nossa dica é ficar de olho nas odds e aproveitar as oportunidades.

Lembre-se, as apostas esportivas são uma forma de entretenimento. A diversão deve ser sempre o foco principal.