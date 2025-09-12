Newcastle x Wolves Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Premier League, 13/09

Buscando palpite para Newcastle x Wolves? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no St. James' Park, coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação neste início de Premier League.

De um lado, o Newcastle conta com o apoio da sua apaixonada torcida para conquistar a primeira vitória na competição e subir na tabela. Do outro, o Wolves quer usar a vitória na Copa da Liga como combustível para surpreender fora de casa.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Newcastle x Wolves, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico do confronto. Acompanhe!

Newcastle x Wolves Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

O favoritismo para o confronto é do Newcastle, principalmente por jogar em casa e ter um retrospecto recente muito favorável contra o adversário. No entanto, o Wolves já mostrou que pode competir e deve oferecer resistência.

Avaliando os mercados, encontramos oportunidades interessantes para o duelo, considerando o momento de ambas as equipes. Confira a nossa seleção de apostas para a partida.





Mercado

Palpite

Melhor Odd

Casa de Apostas













1.85











1.80











1.90







Palpites Alternativos Newcastle x Wolves

Para quem busca diversificar as apostas, existem outros mercados que apresentam bom valor. Com base no estilo de jogo das equipes, separamos algumas opções adicionais:



Empate Anula Aposta: Newcastle - odd 1.40

- odd

Mais de 8.5 Escanteios - odd 1.75

- odd

Alexander Isak para marcar a qualquer momento - odd 2.30



Super Palpites Newcastle x Wolves

Se a sua intenção é buscar um retorno maior com uma aposta combinada, uma opção interessante é unir o favoritismo do mandante com a tendência de gols de ambos os lados.



Vitória do Newcastle e Ambos Marcam: Sim - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas Newcastle x Wolves

🟢 Vitória ou Empate do Newcastle - Odd 1.25

Risco: Baixo

Justificativa: Esta é uma aposta mais conservadora, ideal para quem busca segurança. O Newcastle não perde para o Wolves há cinco jogos e atua em casa, onde costuma ser muito forte. A equipe ainda não venceu na Premier League e entrará em campo com força máxima.

⚖️ Palpites de Odds Médias Newcastle x Wolves

🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.80

Risco: Médio

Justificativa: As duas defesas têm mostrado vulnerabilidades neste início de temporada. O Newcastle sofreu gols em dois dos seus três primeiros jogos, enquanto o Wolves foi vazado em todas as partidas da liga, indicando uma boa chance de ambos balançarem as redes.

🚀 Palpites de Odds Altas Newcastle x Wolves

🔴 Resultado Correto: Newcastle 2 x 1 Wolves - Odd 8.00

Risco: Alto

Justificativa: Para quem busca uma cotação elevada, o placar de 2 a 1 para o mandante é uma possibilidade real. A aposta alinha o favoritismo do Newcastle com a tendência de que o Wolves também marque, refletindo o palpite de "Ambos Marcam".

Newcastle x Wolves: Onde Assistir e Ficha do Jogo

A partida pela quarta rodada da Premier League terá transmissão exclusiva nos canais por assinatura e streaming do grupo Disney. É uma ótima oportunidade para acompanhar de perto um dos campeonatos mais disputados do mundo.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Newcastle x Wolves

Newcastle x Wolves

Competição: Premier League 2025/26 - 4ª Rodada

Premier League 2025/26 - 4ª Rodada

Data: 13/09/2025

13/09/2025

Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília)

Local: St. James' Park, em Newcastle (Inglaterra)

St. James' Park, em Newcastle (Inglaterra)

Onde Assistir: ESPN e Disney+



Como Newcastle e Wolves Chegam Para o Confronto

O Newcastle começou a temporada abaixo das expectativas e precisa urgentemente de uma vitória para afastar a pressão. A equipe de Eddie Howe ainda busca o entrosamento ideal e aposta no fator casa para reagir no campeonato.

Já o Wolves vive um momento de oscilação. Embora tenha sido derrotado em dois dos três jogos na liga, a classificação na Copa da Liga Inglesa deu um novo ânimo ao time, que espera surpreender o adversário fora de seus domínios.

Newcastle e Wolves já se enfrentaram 107 vezes na história, com um equilíbrio notável. O Newcastle venceu 40 vezes, o Wolves levou a melhor em 41 oportunidades, e 26 jogos terminaram empatados.

No entanto, o retrospecto recente é amplamente favorável aos Magpies. Nos últimos sete encontros, o Newcastle venceu cinco e empatou dois, mostrando grande domínio sobre o adversário nos últimos anos.

Últimas do Newcastle

O desempenho recente do Newcastle não é animador. A equipe não venceu nenhum jogo ainda na Premier League, somando dois empates e uma derrota.

Últimas do Wolves

O Wolves vem de uma sequência ruim com três derrotas nas três primeiras partidas da Premier League.

Nossa Opinião para Newcastle x Wolves

Apesar do início de temporada ruim, o Newcastle é o favorito para vencer o confronto. O time joga em casa, onde costuma crescer de rendimento, e possui um histórico recente muito superior ao do Wolves.

Acreditamos em uma partida aberta, com chances para os dois lados, mas com o time mandante se impondo e conquistando os três pontos. O mercado de gols também se mostra uma alternativa interessante para o duelo.

🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.

⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.