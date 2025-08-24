Assine UOL
Newcastle
Premier League - United Kingdom
St. James' Park
Liverpool
Newcastle x Liverpool: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A tarde de domingo, 24 de agosto, reserva o primeiro grande clássico da Premier League 2025-26. Às 12h30 (horário de Brasília), o Newcastle recebe o Liverpool no St. James' Park para um confronto que encerra a segunda rodada. O jogo opõe duas equipes que buscam se firmar no topo da tabela desde o início. Confira a análise completa, o melhor Newcastle x Liverpool palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Newcastle x Liverpool Palpites


Este é um clássico moderno da Inglaterra, entre duas potências. O Liverpool leva vantagem no histórico, mas o Newcastle em casa é um dos adversários mais temidos da liga.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.52 na Superbet


O Liverpool mostrou um poder de fogo impressionante na estreia, mas também sofreu dois gols. O Newcastle, apesar de passar em branco, joga em casa e tem um ataque muito forte. A tendência de gols para ambos os lados é altíssima.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.57 na Bet365


Os últimos 6 confrontos diretos tiveram pelo menos três gols. Com o Liverpool mantendo sua vocação ofensiva e o Newcastle precisando dar uma resposta em casa, a expectativa é de mais uma partida com placar movimentado.


Mais de 10.5 escanteios: Odd 1.90 na Bet365


Ambas as equipes utilizam muito os lados do campo. O Liverpool, com seus pontas velozes, e o Newcastle, com a pressão constante no St. James' Park, devem criar um alto volume de jogadas de linha de fundo, resultando em muitos escanteios.


Como chegam os times


O Newcastle iniciou a temporada com um empate frustrante. A equipe de Eddie Howe foi até Birmingham e ficou no 0 a 0 com o Aston Villa. Apesar da solidez defensiva, o ataque passou em branco, o que gerou certa decepção. O primeiro jogo em casa na temporada, logo em um clássico, é a oportunidade ideal para o time mostrar sua força ofensiva e conquistar a primeira vitória para se posicionar na parte de cima da tabela.


O Liverpool, por sua vez, teve uma estreia eletrizante. A equipe de Arne Slot goleou o Bournemouth por 4 a 2 em Anfield, com grande atuação de seus homens de frente. O resultado deu muita confiança e mostrou que o poder de fogo dos Reds continua intacto. O desafio agora é provar que a equipe pode ser consistente também fora de casa, especialmente na defesa.


Onde Assistir Newcastle x Liverpool


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Newcastle United x Liverpool


📅 Data: 24/08/2025


Horário: 12h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: St. James' Park (Newcastle upon Tyne, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Newcastle x Liverpool


Para este clássico com alta expectativa de gols e muita intensidade, um palpite ousado pode focar em uma combinação de eventos que reflita a natureza "lá e cá" da partida.


Ambas as equipes marcam no 2º tempo: Odd 2.72 na Betnacional


A tendência é de um primeiro tempo mais estudado, mas uma segunda etapa totalmente aberta, com as duas equipes buscando a vitória. O Liverpool tem por característica marcar muitos gols no segundo tempo, e o Newcastle, empurrado pela torcida, irá para o tudo ou nada. Este mercado oferece uma odd muito interessante.


Conclusão


O clássico no St. James' Park tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. De um lado, a força do Newcastle em seu caldeirão buscando a primeira vitória; do outro, a confiança e o poder de fogo do Liverpool. A análise aponta para um jogo muito equilibrado, com chances e gols para ambos os lados, onde um empate movimentado não seria surpresa.


O mundo das apostas pode adicionar mais sabor ao acompanhar uma partida, mas é crucial que a diversão não se torne uma compulsão. Encare cada palpite como um entretenimento, gerencie seu orçamento com sabedoria e nunca tente recuperar perdas. O esporte é a atração principal; a aposta é apenas um tempero. Jogue com responsabilidade.

Newcastle x Liverpool: Palpite do Dia

Newcastle x Liverpool: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Newcastle x Liverpool: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 League Cup
Liverpool
1 - 2
Newcastle
2024 Premier League
Liverpool
2 - 0
Newcastle
2024 Premier League
Newcastle
3 - 3
Liverpool
2023 Premier League
Liverpool
4 - 2
Newcastle
2023 Premier League
Newcastle
1 - 2
Liverpool

