Newcastle
Friendlies Clubs - World Wide
Espanyol
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:46

Newcastle x Espanyol: Palpite, Odds Altas +10 e Onde Assistir - Amistoso 08/08/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites para Newcastle x Espanyol com odds altas e palpite placar exato.


O amistoso entre as equipes será realizado na sexta-feira, 08/08/2025, às 15h30 (horário de Brasília), no St. James' Park. Essa partida marca um encontro interessante entre o clube inglês Newcastle e o espanhol Espanyol, com equipes buscando ajustar seus elencos e entrosamento na pré-temporada.


Neste palpite, você encontrará as principais dicas para apostar, incluindo prognósticos em mercados tradicionais como resultado final, ambas equipes marcam e dupla chance, além de palpites com odds altas para quem busca apostas de maior risco e retorno. 


Newcastle x Espanyol Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Newcastle - odd 1.45

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.59

  • 🎯 Palpite: Dupla chance Newcastle ou empate - odd 1.14


O Newcastle parte como favorito absoluto devido à sua força ofensiva e maior entrosamento no elenco, refletida na odd baixa para vitória. O Espanyol deve tentar explorar contra-ataques, mas historicamente sofre fora de casa contra equipes do calibre dos ingleses. Apostar que ambos marcam é razoável, pois o Newcastle tem mostrado vulnerabilidades defensivas em amistosos recentes. A dupla chance garante uma segurança extra para o apostador, pois cobre empate e vitória do time da casa.


Essas são as dicas principais para o palpite do dia, considerando a segurança dos mercados mais tradicionais e as características atuais das equipes.


🚀 Newcastle x Espanyol Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Newcastle vence e mais de 2.5 gols - odd 2.16

  • 🟢 Palpite: Placar exato 2-1 para Newcastle - odd 7.43

  • 🟡 Palpite: Newcastle vence por 2 gols de diferença - odd 2.30


Esses palpites trazem maior risco, porém estão alinhados às estatísticas recentes do Newcastle, que tem média superior a 2 gols por jogo em amistosos, e a tendência do Espanyol de não se fechar completamente na defesa. O resultado exato 2-1 reflete um jogo aberto, com chances para ambas as equipes, e pode ser uma ótima aposta para quem quer aproveitar odds altas.


Newcastle x Espanyol: Palpite Placar Exato 


🔥 Resultado exato 3-1 para Newcastle - odd 10.27


Considerando o favoritismo do Newcastle, sua capacidade ofensiva e a dificuldade do Espanyol em jogos fora de casa, apostar em uma vitória convincente por 3-1 oferece uma excelente oportunidade para quem busca odds elevadas e potencial lucro expressivo. Esse palpite exige cautela, mas tem base sólida nos números apresentados.


💰 Newcastle x Espanyol: Palpite Odds Baixas




  • 🔵 Newcastle vence o 1º tempo odd 1.88

  • 🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo odd 1.18

  • 🟡 Ambas as equipes marcam no 2º tempo odd 3.05


São apostas mais seguras para quem prefere menor risco. Newcastle normalmente inicia os jogos com pressão, justificando o palpite para vencer o primeiro tempo. Além disso, a expectativa de gols logo no início é alta, assim como a possibilidade de o Espanyol balançar a rede no segundo tempo.


Informações do Jogo: Newcastle x Espanyol: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Newcastle x Espanyol - Amistosos de Clubes

  • 📅 Data: 08/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: St. James' Park, Newcastle

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Para mais dicas e análises, confira o nossos palpites de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir Newcastle x Espanyol


Embora não haja transmissão oficial anunciada, plataformas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet costumam disponibilizar vídeos ao vivo para clientes cadastrados. Para assistir, basta criar uma conta, confirmar a documentação e acessar o streaming da partida.


Como Newcastle e Espanyol Chegam Para o Confronto


Newcastle
O Newcastle chega a este amistoso em uma fase de preparação para a temporada 2025/2026, buscando reforçar seu elenco e ajustar o estilo de jogo sob o comando do técnico. No momento, a equipe ocupa uma posição estável na Premier League, com alguns jogadores importantes voltando de lesão. A fase é de ajustes, mas a expectativa é de um time competitivo e ofensivo para este confronto.


Espanyol
O Espanyol vem de uma temporada irregular na La Liga, mas o amistoso contra o Newcastle é uma oportunidade para testar novas peças e aprimorar a organização defensiva. A equipe enfrenta alguns desfalques por suspensão e lesão, o que pode impactar o rendimento. Fora de casa, o time costuma adotar uma postura mais cautelosa, buscando equilibrar defesa e ataque.

Newcastle x Espanyol: Palpite do Dia

Newcastle Vence
Superbet logo
1.62
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Newcastle x Espanyol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Newcastle
Empate
Espanyol

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Busque respeitar o Jogo Responsável para garantir que sua diversão não se torne um problema. Aposte com consciência, definindo limites e nunca apostando mais do que pode perder.

