Newcastle x Crystal Palace: Palpite - Onde Assistir, Hora - Premier League - 16/04

O Crystal Palace, por sua vez, marcou gols nos últimos quatro jogos fora de casa na Premier League. Considerando o histórico recente, a expectativa é de uma partida com mais de 2.5 gols.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam

Apesar da solidez defensiva do Newcastle, o Crystal Palace tem conseguido balançar as redes como visitante. Nos últimos confrontos entre as equipes, houve equilíbrio, com ambas marcando em algumas ocasiões.

Dessa forma, é plausível apostar que ambos os times marcarão nesta partida.