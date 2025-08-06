- E
Newcastle x Atlético Madrid: Prévia, Palpite Odds 6+ 8+ 9+, Amistoso, 09/08
Newcastle x Atlético Madrid: Confira a prévia e palpite para esse amistoso de 9 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no estádio St James’ Park, em Inglaterra.
O Newcastle vai retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, mas ainda não definiu por completo seu elenco. O principal alvo dos Magpies era Benjamin Sesko, mas o centroavante esloveno está cada vez mais perto de reforçar o Manchester United.
O Atlético Madrid também vive um momento preocupante. O elenco foi bastante renovado e a derrota no amistoso com o Porto (1x0) mostrou que o time ainda necessita de muitos ajustes para voltar a ser competitivo, tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões.
Newcastle x Atlético Madrid: Prévia do Amistoso
O Newcastle vive um momento de transição e alta expectativa, impulsionado por um elenco que tem se reforçado com nomes importantes. A equipe, comandada por Eddie Howe, segue uma filosofia de jogo bem definida e tem mostrado resultados promissores, apesar de alguns contratempos.
O Atlético de Madrid passa por um momento de reformulação, buscando se reerguer após uma campanha frustrante na temporada passada. O clube, que ficou fora da disputa do título de La Liga e foi eliminado precocemente na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, está investindo em um elenco com novos nomes.
Newcastle x Atlético Madrid: Palpite do Dia
Menos de 2.5 gols no total - Odd pagando 1.93 na Esportes da Sorte
O Atlético Madrid, sob o comando de Simeone, é conhecido por sua forte defesa e partidas com poucos gols. Mesmo sendo um amistoso, a filosofia de jogo do time não deve mudar. O Newcastle também tem um sistema defensivo sólido e, em pré-temporada, os times tendem a ser mais cautelosos para evitar lesões.
Newcastle x Atlético Madrid: Escalações Próváveis
Confira as escalações prováveis de Newcastle e Atlético Madrid para este amistoso, sabendo que as escalações oficiais serão divulgadas 1h antes do duelo. Confira também a análise dos elencos.
Escalação do Newcastle
Pope; Targett, Burn, Schär, Trippier; Miley, Guimarães; Barnes, Joelinton, Murphy; Gordon.
Análise do Newcaste
O Newcastle tem investido pesado em contratações para a temporada, buscando montar um elenco competitivo para a Champions League. A aquisição de Aaron Ramsdale, ex-goleiro do Arsenal, é um dos destaques, ele chega para ser mais uma opção no gol. Além dele, a chegada de Anthony Elanga reforça o ataque, dando mais opções para o treinador.
O clube também tem mantido seus principais jogadores, como a dupla brasileira Bruno Guimarães e Joelinton, que são peças-chave no meio-campo.
Palpite Newcastle - 3 Dicas
- ⚽️ Newcastle para vencer - Odd pagando 2.44 na Esportes da Sorte: essa casa de apostas vê o Newcastle com uma leve vantagem, mas o resultado ainda é considerado imprevisível.
- 🤝 Dupla Chance: Newcastle ou Empate - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: esse palpite na Dupla Chance cobre a vitória do Newcastle ou um empate no amistoso com um Atlético Madrid famoso por sua solidez defensiva.
- 🔥 Newcastle para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.12 na Esportes da Sorte: Um palpite com odd alta, ideal para quem acredita que o Newcastle terá um ataque forte e consistente durante os 90 minutos.
Escalação do Atlético Madrid
Oblak; Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Llorente; Baena, Callagher, Koke, Simeone; Álvarez, Sorloth.
Análise do Atlético Madrid
O clube se despediu de jogadores experientes e importantes, como o meio-campista Rodrigo de Paul, que se transferiu para o Inter Miami, e o atacante Ángel Correa, que foi para o Tigres. Além deles, nomes como Reinildo, Azpilicueta e Witsel também deixaram a equipe.
Para repor as saídas e dar um novo fôlego ao time, o Atlético contratou jovens talentos com potencial. Entre os reforços, destacam-se o zagueiro eslovaco David Hancko, vindo do Feyenoord, e o lateral-direito espanhol Marc Pubill, do Almería. Para o meio-campo e ataque, chegaram o promissor argentino Thiago Almada, que estava no Botafogo, e o atacante espanhol Álex Baena, que se destacou no Villarreal.
Palpite Atlético Madrid - 3 Dicas
- ⚽ Atlético Madrid para vencer - Odd pagando 2.51 na Esportes da Sorte: essa odd é muito boa para para quem acredita numa vitória do time espanhol, acostumado a triunfos por 1x0.
- 🤝 Dupla Chance: Empate ou Atlético Madrid - Odd pagando 1.50 na Esportes da Sorte: um palpite mais conservador, mas que ainda beneficia quem vê vantagem para o time espanhol nesse duelo.
- 🎯 Atlético Madrid para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.18 na Esportes da Sorte: esse papite tem uma odd alta, pois exige que o time espanhol apresente um desempenho ofensivo constante em ambos os tempos.
Newcastle x Atlético Madrid: Palpites com Odds Altas
- 🤝 Intervalo/Final: Empate/Newcastle - Odd pagando 6.41 na Esportes da Sorte: o Atlético Madrid é conhecido por sua forte defesa, o que torna um empate no primeiro tempo plausível, mas o Newcastle tem um ataque forte e joga em casa, o que pode justificar a virada na segunda etapa.
- ⚽ Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 8.84 na Esportes da Sorte: esse é um placar muito comum no futebol e com uma odd interessante. É um palpite específico para quem prevê um jogo disputado, mas com a vitória do Newcastle.
- 🥅 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 9.40 na Esportes da Sorte: em alternativa, temos um placar clássico do estilo de jogo do Atlético Madrid. É um bom retorno para quem acredita em uma vitória magra, com o time espanhol se fechando após marcar o gol.
Newcastle x Atlético Madrid: Onde Assistir
O jogo amistoso Newcastle x Atlético Madrid pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet e Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- 🏆 Jogo: Newcastle x Atlético Madrid - Amistoso
- 🏟️ Local: St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)
- ⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)
Newcastle x Atletico Madrid: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Newcastle x Atletico Madrid: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Newcastle x Atlético Madrid: Palpite Responsável
Com o Newcastle jogando em casa e buscando impressionar sua torcida, é esperado um jogo aberto e com bastante intensidade.
O Atlético de Madrid, por sua vez, é conhecido por sua solidez defensiva, mas deve aproveitar o amistoso para testar novas formações e jogadores.
A previsão é de um confronto equilibrado, mas com o time inglês tendo uma leve vantagem por atuar em seus domínios.
Mesmo em um amistoso, a paixão pelo futebol e o desejo de ver os times em campo são motivos suficientes para a empolgação. O confronto entre Newcastle e Atlético de Madrid promete ser um ótimo espetáculo para os fãs, com a expectativa de um jogo dinâmico e disputado.
Se você pensa em aumentar a emoção com uma aposta, lembre-se do Jogo Responsável. Apostar pode ser divertido, mas é fundamental ter consciência e limites.
- Aposte apenas o que você pode perder. Nunca use dinheiro destinado a despesas essenciais, como aluguel, contas ou alimentação.
- Defina limites de tempo e dinheiro. Antes de começar, decida quanto tempo e dinheiro você vai gastar e se mantenha fiel a isso, independentemente dos resultados.
- A aposta é um entretenimento, não uma fonte de renda. A diversão deve ser o foco principal.
- Não persiga as perdas. A tentação de tentar recuperar o dinheiro perdido é grande, mas isso pode levar a decisões impulsivas e prejuízos ainda maiores.
- Procure ajuda se precisar. Se você sentir que o jogo está se tornando um problema, existem serviços de apoio disponíveis para te ajudar.
Ao seguir essas regras, você garante que a diversão de acompanhar o futebol e as apostas permaneçam positivas e controladas.
