Newcastle x Atlético Madrid: Prévia, Palpite Odds 6+ 8+ 9+, Amistoso, 09/08

Newcastle x Atlético Madrid: Confira a prévia e palpite para esse amistoso de 9 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no estádio St James’ Park, em Inglaterra.

O Newcastle vai retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, mas ainda não definiu por completo seu elenco. O principal alvo dos Magpies era Benjamin Sesko, mas o centroavante esloveno está cada vez mais perto de reforçar o Manchester United.

O Atlético Madrid também vive um momento preocupante. O elenco foi bastante renovado e a derrota no amistoso com o Porto (1x0) mostrou que o time ainda necessita de muitos ajustes para voltar a ser competitivo, tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões.

Newcastle x Atlético Madrid: Prévia do Amistoso

O Newcastle vive um momento de transição e alta expectativa, impulsionado por um elenco que tem se reforçado com nomes importantes. A equipe, comandada por Eddie Howe, segue uma filosofia de jogo bem definida e tem mostrado resultados promissores, apesar de alguns contratempos.

O Atlético de Madrid passa por um momento de reformulação, buscando se reerguer após uma campanha frustrante na temporada passada. O clube, que ficou fora da disputa do título de La Liga e foi eliminado precocemente na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, está investindo em um elenco com novos nomes.

Newcastle x Atlético Madrid: Palpite do Dia

Menos de 2.5 gols no total - Odd pagando 1.93 na Esportes da Sorte

O Atlético Madrid, sob o comando de Simeone, é conhecido por sua forte defesa e partidas com poucos gols. Mesmo sendo um amistoso, a filosofia de jogo do time não deve mudar. O Newcastle também tem um sistema defensivo sólido e, em pré-temporada, os times tendem a ser mais cautelosos para evitar lesões.

Newcastle x Atlético Madrid: Escalações Próváveis

Confira as escalações prováveis de Newcastle e Atlético Madrid para este amistoso, sabendo que as escalações oficiais serão divulgadas 1h antes do duelo. Confira também a análise dos elencos.

Escalação do Newcastle

Pope; Targett, Burn, Schär, Trippier; Miley, Guimarães; Barnes, Joelinton, Murphy; Gordon.

Análise do Newcaste

O Newcastle tem investido pesado em contratações para a temporada, buscando montar um elenco competitivo para a Champions League. A aquisição de Aaron Ramsdale, ex-goleiro do Arsenal, é um dos destaques, ele chega para ser mais uma opção no gol. Além dele, a chegada de Anthony Elanga reforça o ataque, dando mais opções para o treinador.

O clube também tem mantido seus principais jogadores, como a dupla brasileira Bruno Guimarães e Joelinton, que são peças-chave no meio-campo.

Palpite Newcastle - 3 Dicas



⚽️ Newcastle para vencer - Odd pagando 2.44 na Esportes da Sorte: essa casa de apostas vê o Newcastle com uma leve vantagem, mas o resultado ainda é considerado imprevisível.



🤝 Dupla Chance: Newcastle ou Empate - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: esse palpite na Dupla Chance cobre a vitória do Newcastle ou um empate no amistoso com um Atlético Madrid famoso por sua solidez defensiva.

🔥 Newcastle para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.12 na Esportes da Sorte: Um palpite com odd alta, ideal para quem acredita que o Newcastle terá um ataque forte e consistente durante os 90 minutos.



Escalação do Atlético Madrid

Oblak; Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Llorente; Baena, Callagher, Koke, Simeone; Álvarez, Sorloth.

Análise do Atlético Madrid

O clube se despediu de jogadores experientes e importantes, como o meio-campista Rodrigo de Paul, que se transferiu para o Inter Miami, e o atacante Ángel Correa, que foi para o Tigres. Além deles, nomes como Reinildo, Azpilicueta e Witsel também deixaram a equipe.

Para repor as saídas e dar um novo fôlego ao time, o Atlético contratou jovens talentos com potencial. Entre os reforços, destacam-se o zagueiro eslovaco David Hancko, vindo do Feyenoord, e o lateral-direito espanhol Marc Pubill, do Almería. Para o meio-campo e ataque, chegaram o promissor argentino Thiago Almada, que estava no Botafogo, e o atacante espanhol Álex Baena, que se destacou no Villarreal.

Palpite Atlético Madrid - 3 Dicas



⚽ Atlético Madrid para vencer - Odd pagando 2.51 na Esportes da Sorte: essa odd é muito boa para para quem acredita numa vitória do time espanhol, acostumado a triunfos por 1x0.



🤝 Dupla Chance: Empate ou Atlético Madrid - Odd pagando 1.50 na Esportes da Sorte: um palpite mais conservador, mas que ainda beneficia quem vê vantagem para o time espanhol nesse duelo.



🎯 Atlético Madrid para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.18 na Esportes da Sorte: esse papite tem uma odd alta, pois exige que o time espanhol apresente um desempenho ofensivo constante em ambos os tempos.



Newcastle x Atlético Madrid: Palpites com Odds Altas



🤝 Intervalo/Final: Empate/Newcastle - Odd pagando 6.41 na Esportes da Sorte: o Atlético Madrid é conhecido por sua forte defesa, o que torna um empate no primeiro tempo plausível, mas o Newcastle tem um ataque forte e joga em casa, o que pode justificar a virada na segunda etapa.



⚽ Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 8.84 na Esportes da Sorte: esse é um placar muito comum no futebol e com uma odd interessante. É um palpite específico para quem prevê um jogo disputado, mas com a vitória do Newcastle.



🥅 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 9.40 na Esportes da Sorte: em alternativa, temos um placar clássico do estilo de jogo do Atlético Madrid. É um bom retorno para quem acredita em uma vitória magra, com o time espanhol se fechando após marcar o gol.



Newcastle x Atlético Madrid: Onde Assistir

O jogo amistoso Newcastle x Atlético Madrid pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet e Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo