Assine UOL
Newcastle
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
St. James' Park
Atletico Madrid
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.4
2
2.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.44
x
3.22
2
2.51
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.35
2
2.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
3.2
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3.35
2
2.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:10

Newcastle x Atlético Madrid: Prévia, Palpite Odds 6+ 8+ 9+, Amistoso, 09/08

Alex Alves
Autor
Publicado
06.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Newcastle x Atlético Madrid: Confira a prévia e palpite para esse amistoso de 9 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no estádio St James’ Park, em Inglaterra.


O Newcastle vai retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, mas ainda não definiu por completo seu elenco. O principal alvo dos Magpies era Benjamin Sesko, mas o centroavante esloveno está cada vez mais perto de reforçar o Manchester United.



O Atlético Madrid também vive um momento preocupante. O elenco foi bastante renovado e a derrota no amistoso com o Porto (1x0) mostrou que o time ainda necessita de muitos ajustes para voltar a ser competitivo, tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões.


Newcastle x Atlético Madrid: Prévia do Amistoso


O Newcastle vive um momento de transição e alta expectativa, impulsionado por um elenco que tem se reforçado com nomes importantes. A equipe, comandada por Eddie Howe, segue uma filosofia de jogo bem definida e tem mostrado resultados promissores, apesar de alguns contratempos.



O Atlético de Madrid passa por um momento de reformulação, buscando se reerguer após uma campanha frustrante na temporada passada. O clube, que ficou fora da disputa do título de La Liga e foi eliminado precocemente na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, está investindo em um elenco com novos nomes.


Newcastle x Atlético Madrid: Palpite do Dia


Menos de 2.5 gols no total - Odd pagando 1.93 na Esportes da Sorte


O Atlético Madrid, sob o comando de Simeone, é conhecido por sua forte defesa e partidas com poucos gols. Mesmo sendo um amistoso, a filosofia de jogo do time não deve mudar. O Newcastle também tem um sistema defensivo sólido e, em pré-temporada, os times tendem a ser mais cautelosos para evitar lesões. 



Newcastle x Atlético Madrid: Escalações Próváveis


Confira as escalações prováveis de Newcastle e Atlético Madrid para este amistoso, sabendo que as escalações oficiais serão divulgadas 1h antes do duelo. Confira também a análise dos elencos.


Escalação do Newcastle


Pope; Targett, Burn, Schär, Trippier; Miley, Guimarães; Barnes, Joelinton, Murphy; Gordon.



Análise do Newcaste


O Newcastle tem investido pesado em contratações para a temporada, buscando montar um elenco competitivo para a Champions League. A aquisição de Aaron Ramsdale, ex-goleiro do Arsenal, é um dos destaques, ele chega para ser mais uma opção no gol. Além dele, a chegada de Anthony Elanga reforça o ataque, dando mais opções para o treinador.


O clube também tem mantido seus principais jogadores, como a dupla brasileira Bruno Guimarães e Joelinton, que são peças-chave no meio-campo.


Palpite Newcastle - 3 Dicas



  • ⚽️ Newcastle para vencer - Odd pagando 2.44 na Esportes da Sorte: essa casa de apostas vê o Newcastle com uma leve vantagem, mas o resultado ainda é considerado imprevisível.

  • 🤝 Dupla Chance: Newcastle ou Empate - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: esse palpite na Dupla Chance cobre a vitória do Newcastle ou um empate no amistoso com um Atlético Madrid famoso por sua solidez defensiva.

  • 🔥 Newcastle para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.12 na Esportes da Sorte: Um palpite com odd alta, ideal para quem acredita que o Newcastle terá um ataque forte e consistente durante os 90 minutos.



Escalação do Atlético Madrid


Oblak; Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Llorente; Baena, Callagher, Koke, Simeone; Álvarez, Sorloth.


Análise do Atlético Madrid


O clube se despediu de jogadores experientes e importantes, como o meio-campista Rodrigo de Paul, que se transferiu para o Inter Miami, e o atacante Ángel Correa, que foi para o Tigres. Além deles, nomes como Reinildo, Azpilicueta e Witsel também deixaram a equipe.



Para repor as saídas e dar um novo fôlego ao time, o Atlético contratou jovens talentos com potencial. Entre os reforços, destacam-se o zagueiro eslovaco David Hancko, vindo do Feyenoord, e o lateral-direito espanhol Marc Pubill, do Almería. Para o meio-campo e ataque, chegaram o promissor argentino Thiago Almada, que estava no Botafogo, e o atacante espanhol Álex Baena, que se destacou no Villarreal.


Palpite Atlético Madrid - 3 Dicas



  • ⚽ Atlético Madrid para vencer - Odd pagando 2.51 na Esportes da Sorte: essa odd é muito boa para para quem acredita numa vitória do time espanhol, acostumado a triunfos por 1x0.

  • 🤝 Dupla Chance: Empate ou Atlético Madrid - Odd pagando 1.50 na Esportes da Sorte: um palpite mais conservador, mas que ainda beneficia quem vê vantagem para o time espanhol nesse duelo.

  • 🎯 Atlético Madrid para marcar em ambos os tempos - Odd pagando 3.18 na Esportes da Sorte: esse papite tem uma odd alta, pois exige que o time espanhol apresente um desempenho ofensivo constante em ambos os tempos.



Newcastle x Atlético Madrid: Palpites com Odds Altas



  • 🤝 Intervalo/Final: Empate/Newcastle - Odd pagando 6.41 na Esportes da Sorte: o Atlético Madrid é conhecido por sua forte defesa, o que torna um empate no primeiro tempo plausível, mas o Newcastle tem um ataque forte e joga em casa, o que pode justificar a virada na segunda etapa.

  • ⚽ Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 8.84 na Esportes da Sorte: esse é um placar muito comum no futebol e com uma odd interessante. É um palpite específico para quem prevê um jogo disputado, mas com a vitória do Newcastle.

  • 🥅 Resultado Exato: 0x1 - Odd pagando 9.40 na Esportes da Sorte: em alternativa, temos um placar clássico do estilo de jogo do Atlético  Madrid. É um bom retorno para quem acredita em uma vitória magra, com o time espanhol se fechando após marcar o gol.



Newcastle x Atlético Madrid: Onde Assistir


O jogo amistoso Newcastle x Atlético Madrid pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet e Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • 🏆 Jogo: Newcastle x Atlético Madrid - Amistoso

  • 🏟️ Local: St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)

  • ⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)

Ver mais Ver menos

Newcastle x Atletico Madrid: Palpite do Dia

Atletico Madrid Vence
Superbet logo
2.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Aberdeen - Celtic
2
1.44
Ferroviária - Amazonas
1
1.97
Philadelphia Union - Toronto FC
1
1.49
Múltipla
4.23
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.54
Apostar agora

Newcastle x Atletico Madrid: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Newcastle
Empate
Atletico Madrid

Newcastle x Atlético Madrid: Palpite Responsável


Com o Newcastle jogando em casa e buscando impressionar sua torcida, é esperado um jogo aberto e com bastante intensidade.


O Atlético de Madrid, por sua vez, é conhecido por sua solidez defensiva, mas deve aproveitar o amistoso para testar novas formações e jogadores.


A previsão é de um confronto equilibrado, mas com o time inglês tendo uma leve vantagem por atuar em seus domínios.


Mesmo em um amistoso, a paixão pelo futebol e o desejo de ver os times em campo são motivos suficientes para a empolgação. O confronto entre Newcastle e Atlético de Madrid promete ser um ótimo espetáculo para os fãs, com a expectativa de um jogo dinâmico e disputado.


Se você pensa em aumentar a emoção com uma aposta, lembre-se do Jogo Responsável. Apostar pode ser divertido, mas é fundamental ter consciência e limites.



  • Aposte apenas o que você pode perder. Nunca use dinheiro destinado a despesas essenciais, como aluguel, contas ou alimentação.

  • Defina limites de tempo e dinheiro. Antes de começar, decida quanto tempo e dinheiro você vai gastar e se mantenha fiel a isso, independentemente dos resultados.

  • A aposta é um entretenimento, não uma fonte de renda. A diversão deve ser o foco principal.

  • Não persiga as perdas. A tentação de tentar recuperar o dinheiro perdido é grande, mas isso pode levar a decisões impulsivas e prejuízos ainda maiores.

  • Procure ajuda se precisar. Se você sentir que o jogo está se tornando um problema, existem serviços de apoio disponíveis para te ajudar.


Ao seguir essas regras, você garante que a diversão de acompanhar o futebol e as apostas permaneçam positivas e controladas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Aberdeen
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Celtic
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Celtic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sporting Kansas City
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
-
San Diego
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

San Diego Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Martin S.J.
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Sarmiento Junin
  • D
  • E
  • V
  • E
  • E

San Martin S.J. Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Mirassol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites