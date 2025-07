New York x Boston: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 13/07

New York x Boston: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, neste domingo (13/07), a partir das 18h30 (horário de Brasília).

O duelo reúne New York Knicks e Boston Celtics em confronto marcado por trocas rápidas e volume de jogo. New York tem mostrado mais controle e eficiência em transições, enquanto Boston apesar de ofensivamente consistente, sofre com turnovers e queda de ritmo.