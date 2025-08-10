New York Red Bulls x Real Salt Lake: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - MLS 10/08

Confira os melhores palpites New York Red Bulls x Real Salt Lake com odds altas e palpite placar exato para o duelo da Major League Soccer no domingo, 10 de agosto de 2025, às 19h00 (horário de Brasília), na Red Bull Arena.

Nesta análise, você encontrará nossas dicas de apostas, palpites principais, odds altas, além de informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Este confronto promete ser equilibrado, com o New York Red Bulls apresentando bom desempenho em casa e o Real Salt Lake com histórico recente de marcar o primeiro gol. Aqui você terá um resumo do momento dos times, dicas estratégicas para apostas e as melhores odds para apostar com segurança.

New York Red Bulls x Real Salt Lake Palpite: Nossas 5 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - New York Red Bulls vence - odd 2.05



🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - Sim - odd 1.51



🎯 Palpite: Dupla Chance - New York Red Bulls ou Empate - odd 1.35



🎯 Palpite: Resultado Exato 2x1 para New York Red Bulls - odd 7.99 - Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Morgan, Lewis: Odd para marcar a qualquer momento - odd 2.35



O New York Red Bulls vem em ótima fase jogando em casa, com seis vitórias nas últimas dez partidas no Red Bull Arena. Já o Real Salt Lake tem mostrado força ofensiva, marcando o primeiro gol em 8 dos últimos 11 jogos, o que indica um confronto aberto. Por isso, o palpite do dia sugere uma vitória do time da casa, mas com chances reais de ambos marcarem, dada a ofensividade dos visitantes.

🚀 New York Red Bulls x Real Salt Lake Palpite com odds altas

🚀 Palpite Odds Altas +8 com Risco Médio





Resultado Exato 3x1 para New York Red Bulls Odd: 13.55

New York RB forte em casa e Real Salt Lake ofensivo, possibilidade de placar com gols, risco controlado pela consistência dos mandantes.







Handicap Asiático New York Red Bulls -0.5 Odd: 1.68

Favoritismo claro dos Red Bulls, odd razoavelmente alta para quem quer minimizar risco.







Mais de 2.5 gols no jogo Odd: 2.17

Apesar da tendência para jogos com menos gols, o Real Salt Lake costuma marcar e o jogo pode ser aberto.





Considerando que 9 dos últimos 15 jogos do New York Red Bulls tiveram menos de 2.5 gols, e o Real Salt Lake tem dificuldades para marcar mais de 1.5 gols em partidas recentes, o jogo pode ser equilibrado e com poucos gols. O handicap asiático para os mandantes reflete a leve superioridade em casa, enquanto o palpite exato 2x1 considera a força ofensiva moderada dos Red Bulls.

🚀 Palpite Odds Altas +15 com Risco Médio





Resultado Exato 3x2 para New York Red Bulls Odd: 19.92

Placar aberto e mais gols, com os mandantes vencendo por margem apertada.







New York Red Bulls vence com handicap asiático -1 (vencer por pelo menos 2 gols) Odd: 8.26

Vitória mais folgada do time da casa, odd alta para aposta relativamente segura.





Melhores Odds para jogo hoje New York Red Bulls x Real Salt Lake

🔥 Resultado Exato 3x1 para New York Red Bulls - odd 13.55 - pagando na Esportes da Sorte

Apesar de ser uma aposta de risco, o New York Red Bulls tem um ataque efetivo em casa e pode surpreender com um placar mais elástico. A odd alta valoriza essa possibilidade para quem busca um palpite mais ousado, considerando o histórico de jogos disputados em casa e o ritmo dos visitantes.

Informações do Jogo: New York Red Bulls x Real Salt Lake: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: New York Red Bulls x Real Salt Lake - Major League Soccer

• 📅 Data: 10/08/2025

• ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Red Bull Arena, Harrison (NJ)

• 📺 Transmissão: Apple TV

📺 Onde Assistir New York Red Bulls x Real Salt Lake

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Apple TV, disponível para assinantes. Além disso, é possível acompanhar o jogo em vídeo através de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, bastando fazer login em sua conta. Para quem ainda não tem cadastro, é simples criar e verificar para ter acesso às transmissões ao vivo.

Como New York Red Bulls e Real Salt Lake Chegam Para o Confronto

New York Red Bulls:

O New York Red Bulls vem de uma boa fase na Major League Soccer, principalmente jogando em casa, onde conquistou 6 vitórias nas últimas 10 partidas. O time apresenta uma defesa sólida, com a maioria dos jogos terminando com menos de 2.5 gols. No entanto, o setor ofensivo tem sido eficiente, o que deve fazer diferença diante de um adversário que tende a jogar no erro.

Real Salt Lake:

O Real Salt Lake é um time ofensivo, que marcou o primeiro gol em 8 das últimas 11 partidas, mostrando agressividade no início do jogo. Porém, o time tem dificuldades para ultrapassar a marca de 1.5 gols por partida, o que pode limitar seu poder ofensivo neste confronto. A equipe ainda sofre com algumas oscilações e precisa melhorar a consistência para vencer fora de casa.