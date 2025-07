New York Red Bulls x New England Revolution: Palpite, Onde Assistir, Escalações 16/07

New York Red Bulls x New England Revolution: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Um clássico da MLS! No dia 16 de julho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), o Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, será o palco do confronto entre New York Red Bulls e New England Revolution.

Com base nas odds disponíveis, os Red Bulls aparecem como ligeiros favoritos, mas o NE Revolution tem qualidade para surpreender.

Assim, deixamos palpites com Odds Baixas (baixo risco) e Odds Altas (alto risco).

New York Red Bulls x New England Revolution Palpite - MLS



1️⃣ New York Red Bulls Double Chance (1X) – Aposta segura considerando a vantagem de jogar em casa.



2️⃣ Over 1.5 Golos no Jogo – Ambos os times têm capacidade ofensiva para marcar.



3️⃣ Ambas as Equipas Marcam? Sim – Jogo equilibrado com chances para os dois lados.



4️⃣ New England Revolution +1.5 Handicap – A Revolution dificilmente levará uma goleada.



5️⃣ Under 3.5 Golos – Partida com ritmo controlado, sem muitos golos.



New York Red Bulls x New England Revolution: Palpite com Odds Altas (Alto Risco)



1️⃣ New England Revolution Vitória – Odds altas para uma possível surpresa.



2️⃣ Placar Exato: 2-1 para New York Red Bulls – Jogo equilibrado com vantagem dos donos da casa.



3️⃣ Golo em Ambos os Tempos (Sim) – Partida com ação desde o início.



4️⃣ New York Red Bulls marcam nos primeiros 30 minutos – Equipa forte no início de jogos.



5️⃣ Hat-trick de qualquer jogador (Odds Muito Altas) – Aposta arriscada, mas possível num jogo aberto.



New York Red Bulls x New England Revolution Onde Assistir

A partida conta com transmissão do MLS Pass na Apple TV. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo