New York Red Bulls x Inter Miami: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS (19/07)

New York Red Bulls x Inter Miami: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

New York Red Bulls e Inter Miami se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. O jogo será realizado na Red Bull Arena, em Nova Jersey, com transmissão por plataformas de apostas com streaming.

O NYRB tenta se manter na zona de playoffs, mas vai encarar o Inter Miami, que apesar de menos jogos disputados, aparece entre os cinco primeiros da Conferência Leste. O duelo promete equilíbrio e bom volume ofensivo.

Veja abaixo nosso palpite para New York Red Bulls x Inter Miami e todas as informações sobre onde assistir e as escalações prováveis.

New York Red Bulls x Inter Miami Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.80 na bet365



Palpite 2 - Vitória do Inter Miami - odd pagando 2.20 na Betano



Palpite 3 - Total de gols do Inter Miami acima de 1,5 - odd pagando 2.00 na Superbet



A expectativa é de uma partida com intensidade, especialmente pelo desempenho ofensivo do Miami, que tem o melhor ataque da Conferência Leste com 44 gols marcados em apenas 20 jogos.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.80

O Inter Miami tem média de mais de 2 gols por jogo, enquanto o NYRB também costuma marcar em casa. A defesa dos visitantes, no entanto, ainda sofre com oscilações. Tudo isso abre espaço para um placar movimentado com três ou mais gols.

Vitória do Inter Miami - odd pagando 2.20

Mesmo atuando fora de casa, o momento do Miami é superior, com 11 vitórias em 20 jogos, enquanto o NYRB tem apenas 9 vitórias em 23 partidas. Se repetir o desempenho ofensivo recente, os visitantes têm boas chances de vencer.

Total de gols do Inter Miami acima de 1,5 - odd pagando 2.00

Considerando a produtividade ofensiva do time (que já marcou mais gols do que qualquer outro da conferência), essa é uma linha interessante. Se fizer pelo menos dois gols no jogo, a odd já garante bom retorno.

New York Red Bulls x Inter Miami - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir ao jogo New York RB x Inter Miami por meio de casas de apostas com streaming, como bet365 e Betano. A partida será disputada na Red Bull Arena, com início às 20h30 (horário de Brasília).

Informações do jogo:



⚽ Confronto: New York Red Bulls x Inter Miami – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Red Bull Arena, Nova Jersey



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



New York Red Bulls x Inter Miami: Escalações

Provável escalação do NYRB: Coronel; Nealis, Reyes, Tolkin; Harper, Yearwood, Edelman, Fernandez; Morgan, Manoel, Forsberg

Provável escalação do Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Alba; Busquets, Cremaschi, Gressel; Messi, Suárez, Campana

As escalações podem mudar conforme decisões dos treinadores antes do jogo. Confira as formações oficiais próximo do horário da partida.