New York RB x Columbus Crew: Palpite MLS Odds 5+, Onde Assistir ao vivo no Brasil

New York Red Bulls x Columbus Crew: veja palpites para o jogo da MLS 2025. Saiba onde assistir ao jogo da Major League Soccer, no dia 30/08, no Sports Illustrated Stadium.

New York Red Bulls e Columbus Crew se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 28ª rodada da Major League Soccer 2025. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, New Jersey. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.

O New York Red Bulls busca a vitória em casa para subir na tabela e se manter na briga pela liderança. Já o Columbus Crew quer somar pontos fora de casa para se firmar no G4 da competição e mostrar sua força.

Confira nossos palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do New York RB - odd 2.20

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90



Para os palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, analisamos o desempenho recente das equipes, além dos confrontos diretos. Acreditamos em um jogo com boas chances de gols, com o fator casa podendo ser decisivo.

Para os palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, a análise das estatísticas mostra que ambos os times têm um bom poder ofensivo. O momento atual das equipes sugere um jogo aberto e com oportunidades de gols.

New York Red Bulls x Columbus Crew: Onde Assistir no Brasil

O jogo New York Red Bulls x Columbus Crew vai ter transmissão na Apple TV, através do MLS Season Pass.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: New York Red Bulls x Columbus Crew - MLS 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey

📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)



Palpites Alternativos New York Red Bulls x Columbus Crew

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O confronto entre as equipes tem mostrado um histórico de jogos movimentados, com muitos gols.



🎯 New York Red Bulls para vencer e ambos marcam - odd 4.00

🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10

🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00



Super Palpites New York Red Bulls x Columbus Crew



🚀 Resultado correto: New York Red Bulls 2x1 - odd 8.00



💰 Palpites de Odds Baixas New York Red Bulls x Columbus Crew



🔵 Total de Gols - Acima de 1.5 - odd 1.45

🟢 New York Red Bulls ou Columbus Crew para vencer - odd 1.35

🟡 New York Red Bulls para marcar o primeiro gol - odd 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias New York Red Bulls x Columbus Crew



🔵 New York Red Bulls para vencer qualquer tempo - odd 2.80

🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 3.50

🟡 Jogador X marcar a qualquer momento - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas New York Red Bulls x Columbus Crew



🔵 New York Red Bulls vence e Ambos Marcam - odd 5.50

🟢 Resultado Exato 3 x 1 para New York Red Bulls - odd 10.00

🟡 Columbus Crew para vencer e Ambos Marcam - odd 7.00



Como New York Red Bulls e Columbus Crew Chegam Para o Confronto

O New York Red Bulls entra em campo com o objetivo de conquistar os três pontos em casa e se manter firme na disputa pelas primeiras posições da MLS. A equipe precisa mostrar solidez defensiva e eficiência no ataque para alcançar a vitória.

O Columbus Crew, por sua vez, busca pontuar fora de casa para se manter na zona de classificação para os playoffs. A equipe aposta em um jogo consistente, com foco na organização tática e na velocidade nos contra-ataques.

Últimos Jogos do New York Red Bulls

O New York Red Bulls teve um desempenho oscilante nos últimos jogos, com algumas vitórias importantes e algumas derrotas inesperadas. A equipe precisa encontrar o equilíbrio para manter uma sequência positiva.

Nos últimos confrontos, o time mostrou capacidade de marcar gols, mas também apresentou fragilidades na defesa. O técnico tem trabalhado para corrigir os erros e ajustar a tática para as próximas partidas.



❌ Charlotte 1x0 New York Red Bulls - MLS



✅ New York Red Bulls 2x0 Philadelphia Union - MLS



❌ Philadelphia Union 2x2 New York Red Bulls - MLS



✅ New York Red Bulls 3x1 Real Salt Lake - MLS



✅ New York Red Bulls 2x1 FC Juarez - Amistoso



Últimos Jogos do Columbus Crew

O Columbus Crew chega para o confronto em boa fase, com vitórias importantes e um desempenho consistente em diversas competições. A equipe tem se mostrado forte, tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência tem sido um dos pontos fortes do Columbus Crew. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar um futebol de qualidade, o que a torna uma adversária difícil.



❌ Columbus Crew 0x1 New England Revolution - MLS



✅ Toronto FC 1x2 Columbus Crew - MLS



✅ Columbus Crew 2x0 Leon - Amistoso



✅ Columbus Crew 3x0 Puebla - Amistoso



❌ Toluca 1x0 Columbus Crew - Amistoso



Nossa Opinião para New York Red Bulls x Columbus Crew

Acreditamos em um jogo equilibrado, com o New York Red Bulls buscando a vitória em casa e o Columbus Crew apostando em um jogo estratégico para somar pontos fora de casa. O confronto direto entre as equipes costuma ser disputado, com muitos gols e emoção.

Nossa expectativa é de um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. Acreditamos que o fator casa pode ser um diferencial, mas o Columbus Crew tem condições de surpreender. Fique de olho nas apostas em tempo real.