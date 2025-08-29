Assine UOL
New York Red Bulls
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Major League Soccer - United States
Sports Illustrated Stadium
Columbus Crew
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.57
x
3.6
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.55
2
2.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.45
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.67
x
3.5
2
2.57
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 07:12

New York RB x Columbus Crew: Palpite MLS Odds 5+, Onde Assistir ao vivo no Brasil

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

New York Red Bulls x Columbus Crew: veja palpites para o jogo da MLS 2025. Saiba onde assistir ao jogo da Major League Soccer, no dia 30/08, no Sports Illustrated Stadium. 


New York Red Bulls e Columbus Crew se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 28ª rodada da Major League Soccer 2025. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, New Jersey. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


O New York Red Bulls busca a vitória em casa para subir na tabela e se manter na briga pela liderança. Já o Columbus Crew quer somar pontos fora de casa para se firmar no G4 da competição e mostrar sua força.


Confira nossos palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do New York RB - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90


Para os palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, analisamos o desempenho recente das equipes, além dos confrontos diretos. Acreditamos em um jogo com boas chances de gols, com o fator casa podendo ser decisivo.


Para os palpites de New York Red Bulls x Columbus Crew, a análise das estatísticas mostra que ambos os times têm um bom poder ofensivo. O momento atual das equipes sugere um jogo aberto e com oportunidades de gols.


New York Red Bulls x Columbus Crew: Onde Assistir no Brasil


O jogo New York Red Bulls x Columbus Crew vai ter transmissão na Apple TV, através do MLS Season Pass.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: New York Red Bulls x Columbus Crew - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)


Palpites Alternativos New York Red Bulls x Columbus Crew


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O confronto entre as equipes tem mostrado um histórico de jogos movimentados, com muitos gols.



  • 🎯 New York Red Bulls para vencer e ambos marcam - odd 4.00

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10

  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.00


Super Palpites New York Red Bulls x Columbus Crew



  • 🚀 Resultado correto: New York Red Bulls 2x1 - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas New York Red Bulls x Columbus Crew



  • 🔵 Total de Gols - Acima de 1.5 - odd 1.45

  • 🟢 New York Red Bulls ou Columbus Crew para vencer - odd 1.35

  • 🟡 New York Red Bulls para marcar o primeiro gol - odd 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias New York Red Bulls x Columbus Crew



  • 🔵 New York Red Bulls para vencer qualquer tempo - odd 2.80

  • 🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 3.50

  • 🟡 Jogador X marcar a qualquer momento - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas New York Red Bulls x Columbus Crew



  • 🔵 New York Red Bulls vence e Ambos Marcam - odd 5.50

  • 🟢 Resultado Exato 3 x 1 para New York Red Bulls - odd 10.00

  • 🟡 Columbus Crew para vencer e Ambos Marcam - odd 7.00


Como New York Red Bulls e Columbus Crew Chegam Para o Confronto


O New York Red Bulls entra em campo com o objetivo de conquistar os três pontos em casa e se manter firme na disputa pelas primeiras posições da MLS. A equipe precisa mostrar solidez defensiva e eficiência no ataque para alcançar a vitória.


O Columbus Crew, por sua vez, busca pontuar fora de casa para se manter na zona de classificação para os playoffs. A equipe aposta em um jogo consistente, com foco na organização tática e na velocidade nos contra-ataques.


Últimos Jogos do New York Red Bulls


O New York Red Bulls teve um desempenho oscilante nos últimos jogos, com algumas vitórias importantes e algumas derrotas inesperadas. A equipe precisa encontrar o equilíbrio para manter uma sequência positiva.


Nos últimos confrontos, o time mostrou capacidade de marcar gols, mas também apresentou fragilidades na defesa. O técnico tem trabalhado para corrigir os erros e ajustar a tática para as próximas partidas.



  • ❌ Charlotte 1x0 New York Red Bulls - MLS

  • ✅ New York Red Bulls 2x0 Philadelphia Union - MLS

  • ❌ Philadelphia Union 2x2 New York Red Bulls - MLS

  • ✅ New York Red Bulls 3x1 Real Salt Lake - MLS

  • ✅ New York Red Bulls 2x1 FC Juarez - Amistoso


Últimos Jogos do Columbus Crew


O Columbus Crew chega para o confronto em boa fase, com vitórias importantes e um desempenho consistente em diversas competições. A equipe tem se mostrado forte, tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência tem sido um dos pontos fortes do Columbus Crew. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar um futebol de qualidade, o que a torna uma adversária difícil.



  • ❌ Columbus Crew 0x1 New England Revolution - MLS

  • ✅ Toronto FC 1x2 Columbus Crew - MLS

  • ✅ Columbus Crew 2x0 Leon - Amistoso

  • ✅ Columbus Crew 3x0 Puebla - Amistoso

  • ❌ Toluca 1x0 Columbus Crew - Amistoso


Nossa Opinião para New York Red Bulls x Columbus Crew


Acreditamos em um jogo equilibrado, com o New York Red Bulls buscando a vitória em casa e o Columbus Crew apostando em um jogo estratégico para somar pontos fora de casa. O confronto direto entre as equipes costuma ser disputado, com muitos gols e emoção.


Nossa expectativa é de um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. Acreditamos que o fator casa pode ser um diferencial, mas o Columbus Crew tem condições de surpreender. Fique de olho nas apostas em tempo real.

New York Red Bulls x Columbus Crew: Palpite do Dia

New York Red Bulls Vence
Superbet logo
2.67
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Real Madrid - Mallorca
1
1.22
Atletico Goianiense - Amazonas
1
1.72
Tottenham - Bournemouth
1
1.73
Múltipla
3.63
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.60
Apostar agora

New York Red Bulls x Columbus Crew: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New York Red Bulls x Columbus Crew: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Columbus Crew
0 - 0
New York Red Bulls
2024 Major League Soccer
Columbus Crew
0 - 0
New York Red Bulls
2024 Major League Soccer
New York Red Bulls
2 - 2
Columbus Crew
2024 Major League Soccer
Columbus Crew
0 - 1
New York Red Bulls
2024 Major League Soccer
New York Red Bulls
2 - 3
Columbus Crew

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New York Red Bulls
Empate
Columbus Crew

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Se vai apostar no New York RB x Columbus Crew ou noutro jogo da MLS, faça-o por diversão. Jamais comprometa dinheiro e siga as orientações do Jogo Responsável.

