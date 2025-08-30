- V
- V
- D
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
New York City x DC United: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, MLS, 30/08
New York City x DC United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
New York City e DC United se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela MLS 2025. A bola rola às 20:30 (horário de Brasília) no Yankee Stadium, em New York City. A transmissão será pela Apple TV.
O New York City busca se manter forte em casa e subir na tabela. O DC United, por sua vez, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes.
Palpite New York City x DC United: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.00
New York City x DC United: Palpites Alternativos
- 🎯 New York City FC para vencer um dos tempos - odd 2.05
- 🎯 DC United para marcar primeiro gol - odd 2.10
- 🎯 Número de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.30
Super Palpite New York City x DC United
- 🚀 Resultado Exato: 2x2 - odd 15.00
💰 Palpite Odds Baixas New York City x DC United
- 🔵 New York City FC ou Empate - odd 1.40
- 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35
- 🟡 DC United para marcar - odd 1.90
⚖️ Palpite Odds Médias New York City x DC United
- 🔵 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 3.10
- 🟢 Empate anula aposta - DC United - odd 3.20
- 🟡 Intervalo/Final do jogo: Empate/New York City FC - odd 4.10
🚀 Palpite Odds Altas New York City x DC United
- 🔵 Resultado Exato: 1x3 - odd 10.00
- 🟢 New York City FC para vencer e ambas as equipes marcam - odd 6.50
- 🟡 DC United para vencer por 2 gols de diferença - odd 6.00
New York City x DC United: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: New York City x DC United - MLS 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Yankee Stadium, New York City
- 📺 Transmissão: Apple TV
New York City x DC United: Escalações
New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Kevin O’Toole; Aiden O’Neill, Andrés Perea, Hannes Wolf, Maxi Morález; Nicolás Fernández, Alonso Martinez.
DC United: Luis Barraza; Conner Antley, Kye Rowles, Aarón Herrera, David Schnegg; Lucas Bartlett, Matti Peltola, Gabriel Pirani, Brandon Servania; Jackson Hopkins, Hosei Kijima.
New York City x DC United: Como chegam os times
New York City
- ⚽️ 30 Jogos
- ✅ 14 Vitórias (47%)
- 🤝 5 Empates (17%)
- ❌ 11 Derrotas (37%)
- 🥅 40 Gols marcados (1,33 G/J)
- 🛡️ 36 Gols sofridos (1,2 G/J)
DC United
- ⚽️ 31 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (16%)
- 🤝 10 Empates (32%)
- ❌ 16 Derrotas (52%)
- 🥅 31 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 61 Gols sofridos (1,97 G/J)
New York City x DC United: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 24 vezes, com 7 vitórias do DC United, 5 empates e 12 triunfos do New York City FC.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- DC United: 1 vitória
- New York City: 2 vitórias
- Empates: 2
- Gols: DC United 5, NYC 6
New York City FC x DC United: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
New York City FC x DC United: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New York City FC x DC United: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
- D
- E
- V
River Plate Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- E
Kocaelispor Vence
- D
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- D
Guarani Campinas Vence
- D
- E
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- D
- V
Talleres Cordoba Vence
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- E
- D
Figueirense Vence
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- E
- V
Rosario Central Vence
- D
- V
- D
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
FC Cincinnati Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Napoli Vence