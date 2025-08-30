Assine UOL
New York City FC
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
Major League Soccer - United States
Yankee Stadium
DC United
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.55
x
4.55
2
5.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 08:10

New York City x DC United: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, MLS, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

New York City x DC United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


New York City e DC United se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela MLS 2025. A bola rola às 20:30 (horário de Brasília) no Yankee Stadium, em New York City. A transmissão será pela Apple TV.


O New York City busca se manter forte em casa e subir na tabela. O DC United, por sua vez, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. 


Palpite New York City x DC United: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.00


New York City x DC United: Palpites Alternativos



  • 🎯 New York City FC para vencer um dos tempos - odd 2.05

  • 🎯 DC United para marcar primeiro gol - odd 2.10

  • 🎯 Número de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.30


Super Palpite New York City x DC United



  • 🚀 Resultado Exato: 2x2 - odd 15.00


💰 Palpite Odds Baixas New York City x DC United



  • 🔵 New York City FC ou Empate - odd 1.40

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 DC United para marcar - odd 1.90


⚖️ Palpite Odds Médias New York City x DC United



  • 🔵 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 3.10

  • 🟢 Empate anula aposta - DC United - odd 3.20

  • 🟡 Intervalo/Final do jogo: Empate/New York City FC - odd 4.10


🚀 Palpite Odds Altas New York City x DC United



  • 🔵 Resultado Exato: 1x3 - odd 10.00

  • 🟢 New York City FC para vencer e ambas as equipes marcam - odd 6.50

  • 🟡 DC United para vencer por 2 gols de diferença - odd 6.00


New York City x DC United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: New York City x DC United - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Yankee Stadium, New York City

  • 📺 Transmissão: Apple TV


New York City x DC United: Escalações


New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Kevin O’Toole; Aiden O’Neill, Andrés Perea, Hannes Wolf, Maxi Morález; Nicolás Fernández, Alonso Martinez.


DC United: Luis Barraza; Conner Antley, Kye Rowles, Aarón Herrera, David Schnegg; Lucas Bartlett, Matti Peltola, Gabriel Pirani, Brandon Servania; Jackson Hopkins, Hosei Kijima.


New York City x DC United: Como chegam os times


New York City



  • ⚽️ 30 Jogos

  • 14 Vitórias (47%)

  • 🤝 5 Empates (17%)

  • 11 Derrotas (37%)

  • 🥅 40 Gols marcados (1,33 G/J)

  • 🛡️ 36 Gols sofridos (1,2 G/J)


DC United



  • ⚽️ 31 Jogos

  • 5 Vitórias (16%)

  • 🤝 10 Empates (32%)

  • 16 Derrotas (52%)

  • 🥅 31 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 61 Gols sofridos (1,97 G/J)


New York City x DC United: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 24 vezes, com 7 vitórias do DC United, 5 empates e 12 triunfos do New York City FC.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • DC United: 1 vitória

  • New York City: 2 vitórias

  • Empates: 2

  • Gols: DC United 5, NYC 6

Ver mais Ver menos

New York City FC x DC United: Palpite do Dia

New York City FC Vence
Superbet logo
1.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

New York City FC x DC United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New York City FC x DC United: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
DC United
0 - 0
New York City FC
2024 Major League Soccer
DC United
1 - 1
New York City FC
2024 Major League Soccer
New York City FC
2 - 0
DC United
2023 Major League Soccer
DC United
2 - 0
New York City FC
2023 Major League Soccer
New York City FC
3 - 2
DC United

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New York City FC
Empate
DC United

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

