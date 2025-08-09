- D
New York City x Columbus: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, MLS (09/08)
New York City e Columbus se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 20h30 (horário de Brasília), em confronto direto por vaga no G-6 da Major League Soccer 2025. A partida acontece no Citi Field, em Nova York, com transmissão pela Apple TV+ e EA FC Mobile.
O NYC é o atual oitavo colocado, com 38 pontos, e tenta se firmar na zona de classificação. Já o Columbus vive um momento mais estável e aparece em quarto, com 44 pontos. Ambas as equipes têm campanhas com altos e baixos, mas têm mostrado poder ofensivo nas últimas rodadas.
Separamos a seguir nosso palpite para New York City x Columbus, com análises detalhadas dos mercados mais interessantes, incluindo opções de odds altas, médias e baixas. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de New York City x Columbus: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas recentes, temos um duelo entre dois ataques eficientes, mas defesas vulneráveis. O histórico direto também favorece jogos movimentados, com cinco dos últimos seis confrontos tendo mais de dois gols.
- 🎯 Ambas marcam - odd 1.50
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.58
- 🎯 Dupla chance: New York City ou empate (1X) - odd 1.40
Palpites Alternativos New York City x Columbus
Aqui destacamos mercados menos tradicionais, mas com excelente valor. Os números de escanteios, gols em tempos diferentes e reviravoltas são frequentes em jogos de ambas as equipes.
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.28
- 🎯 Total de gols por equipe: Columbus mais de 1.5 - odd 2.08
- 🎯 Primeiro a marcar: New York City - odd 1.95
💰 Palpites de Odds Baixas New York City x Columbus
Odds mais conservadoras para quem busca segurança nas apostas:
- 🔵 Total de gols: mais de 1.5 - Odd 1.20
- 🟢 Ambas marcam: sim - Odd 1.50
- 🟡 Total de gols por Columbus acima de 0.5 - Odd 1.23
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
⚖️ Palpites de Odds Médias New York City x Columbus
Mercados que equilibram risco e retorno:
- 🔵 Resultado final: empate - Odd 3.50
- 🟢 Mais de 3.5 gols - Odd 2.40
- 🟡 Dupla chance + gols: X2 + mais de 2.5 - Odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas New York City x Columbus
Opções de alto risco com grande potencial de retorno:
- 🔵 Placar exato 2-2 - Odd 9.60
- 🟢 Resultado correto ao intervalo: 1-1 - Odd 13.00
- 🟡 Placar exato 3-2 para o NYC - Odd 20.00
Informações do Jogo: New York City x Columbus: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: New York City x Columbus - Major League Soccer
- 🗓 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Citi Field, Nova York
- 📺 Transmissão: Apple TV+, EA FC Mobile
Como New York City e Columbus Chegam Para o Confronto
O New York City vem de três vitórias nos últimos cinco jogos e demonstra força ofensiva em casa, com média de 1,73 gols marcados e 0,91 sofridos. Apesar disso, ainda oscila bastante e já perdeu pontos importantes como mandante.
O Columbus Crew, por outro lado, também apresenta boa média ofensiva (1,67 gols por jogo), mas sofre muitos gols fora de casa (1,90 por jogo). Nas últimas rodadas, teve um desempenho equilibrado com três vitórias, dois empates e cinco derrotas.
New York City FC x Columbus Crew: Palpite do Dia
New York City FC x Columbus Crew: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New York City FC x Columbus Crew: Confrontos Diretos
