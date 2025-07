New York City FC x Toronto FC: Palpites, Onde Assistir e Escalações - MLS - 03/07

New York City FC x Toronto FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Yankee Stadium, em Nova York, na quinta-feira, 03/07, às 20h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

New York City FC x Toronto FC: Palpites - MLS



Palpite 1 - Resultado Final: New York City FC vence

New York City venceu 5 dos últimos 5 confrontos diretos contra Toronto e soma 12 vitórias em 28 duelos. Em casa, o time mantém excelente aproveitamento, favorecendo a vitória.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos encontros diretos, 54% dos jogos tiveram gols dos dois lados. Esta temporada o NYCFC teve BTTS em 58% das partidas em casa e o Toronto registrou isso em 50% dos jogos como visitante.

Palpite 3 - Over 2,5 gols

A média de gols entre os duelos anteriores é alta: 3,32 gols por confronto. NYCFC registrou Over 2,5 em 58% dos seus jogos no estádio, enquanto o Toronto teve isso em 50% dos jogos fora.

New York City FC x Toronto FC - Onde Assistir

New York City FC x Toronto FC se enfrentam na quinta-feira, 03/07, às 20h30 (horário de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova York (EUA).

Transmissão: ESPN (TV fechada no Brasil) e MLS Season Pass via Apple TV (streaming). Sem TV aberta; também disponível em casas de apostas com streaming ao vivo