New Orleans x Minnesota: Palpite e Onde Assistir - NBA Summer League - 10/07

New Orleans x Minnesota: Melhores Palpites da NBA Summer League

🏀 Palpite 1: Total de pontos acima de 174.5 – odd 1.84

Total de pontos acima de 174.5 – odd 1.84

Minnesota para vencer (inclui prorrogação) – odd 2.39

Ambas as equipes com mais de 84.5 pontos – odd 1.91

1º tempo com mais de 88.5 pontos – odd 1.87 🏀 Palpite 5: Minnesota para vencer o 3º quarto – odd 2.10

Minnesota para vencer o 3º quarto – odd 2.10 🏀 Palpite 6: Dupla chance: Minnesota ou mais de 175.5 pontos – odd 1.78

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Ambos os times adotam ritmo acelerado e defesa espaçada, típico da Summer League. A pontuação coletiva tende a ultrapassar os 170 pontos com facilidade, especialmente com atletas motivados em mostrar serviço no ataque.