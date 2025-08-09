Assine UOL
New England Revolution
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
Major League Soccer - United States
Gillette Stadium
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4.2
2
5.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
4.1
2
5.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
4.1
2
5.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.59
x
4.3
2
5.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 16:30

New England x DC United: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

New England e DC United se enfrentam neste sábado, 09/08, em confronto direto da temporada regular da Major League Soccer 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, e o jogo terá transmissão pelo Apple TV+ e EA FC Mobile.


Com apenas seis pontos separando as equipes, o duelo promete ser disputado. O New England, com 25 pontos, ainda tenta se aproximar da zona de playoffs. Já o DC United amarga a 14ª posição e precisa de uma reação rápida.


A seguir, você encontra nosso palpite para New England x DC United, com dicas principais, palpites alternativos, odds e onde assistir ao vivo. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de New England x DC United: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este confronto, os dois times chegam pressionados por resultados melhores. O New England tem sofrido gols com frequência, enquanto o DC United tem uma das defesas mais vazadas como visitante. Diante desse cenário, selecionamos três palpites com boas chances de retorno.



  • 🎯 Ambos Marcam (BTTS: Sim) - odd 1.64

  • 🎯 Vitória do New England - odd 1.73

  • 🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.20


Palpites Alternativos New England x DC United


Se você gosta de mercados mais específicos e menos óbvios, vale ficar de olho nas apostas em escanteios, gols por tempo e desempenho ofensivo das equipes. Abaixo, três boas opções fora do convencional.



  • 🎯 Mais de 9.5 escanteios na partida - odd 1.85

  • 🎯 New England marca primeiro - odd 1.68

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.36


💰 Palpites de Odds Baixas New England x DC United


Odds entre 1.10 e 2.49 para quem prefere segurança.



  • 🔵 Dupla Chance: 1X - odd 1.20

  • 🟢 Ambos Marcam - odd 1.64

  • 🟡 New England total +0.5 gols - odd 1.14


⚖️ Palpites de Odds Médias New England x DC United


Odds entre 2.50 e 4.99 para quem busca um risco equilibrado.



  • 🔵 Mais de 3.5 gols na partida - odd 2.55

  • 🟢 DC United total +1.5 gols - odd 2.90

  • 🟡 Empate no intervalo - odd 2.35


🚀 Palpites de Odds Altas New England x DC United


Odds acima de 5.00 para quem busca retornos maiores.



  • 🔵 New England vence por 3-1 - odd 11.00

  • 🟢 Ambos marcam + over 3.5 gols - odd 6.40

  • 🟡 DC United vence por 2-1 - odd 12.00


Informações do Jogo: New England x DC United - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: New England x DC United - Major League Soccer

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough

  • 📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile


Como New England e DC United Chegam Para o Confronto


O New England vive uma fase irregular. Nas últimas dez partidas, venceu somente uma vez e sofreu 1,46 gol por jogo. A equipe mostra fragilidade defensiva, especialmente em casa, onde perdeu quatro dos últimos cinco compromissos. Mesmo assim, marcou em 71% dos jogos como mandante, dando esperanças ao torcedor.


Já o DC United está em posição ainda mais delicada. O time perdeu oito dos últimos dez jogos, com média de 1,96 gol sofrido por partida. Fora de casa, a situação é ainda mais crítica: cedeu pelo menos dois gols em cinco das últimas seis partidas. Com 40% de jogos sem marcar, o cenário é de alerta.


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

New England Revolution x DC United: Palpite do Dia

New England Revolution Vence
Superbet logo
1.59
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cadiz - Cordoba
1
1.83
PEC Zwolle - Twente
2
1.97
Deportivo La Coruna - Le Havre
1
2
Múltipla
7.21
x
Aposta
20
=
Ganhos
144.20
Apostar agora

New England Revolution x DC United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New England Revolution x DC United: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
DC United
1 - 1
New England Revolution
2024 Major League Soccer
New England Revolution
1 - 2
DC United
2024 Major League Soccer
DC United
3 - 1
New England Revolution
2023 Major League Soccer
New England Revolution
4 - 0
DC United
2023 Major League Soccer
DC United
1 - 2
New England Revolution

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New England Revolution
Empate
DC United

Jogos do Dia

Imperatriz
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Manaus FC
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Imperatriz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Porto
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D
-
Guimaraes
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rangers
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Dundee
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Rangers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo PB
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Ponte Preta
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Botafogo PB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PEC Zwolle
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Twente
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atlas
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Pachuca
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Pachuca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Utrecht
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Heracles
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chicago Fire
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Los Angeles FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Chicago Fire Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites