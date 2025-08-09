New England x DC United: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (09/08)

New England e DC United se enfrentam neste sábado, 09/08, em confronto direto da temporada regular da Major League Soccer 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, e o jogo terá transmissão pelo Apple TV+ e EA FC Mobile.

Com apenas seis pontos separando as equipes, o duelo promete ser disputado. O New England, com 25 pontos, ainda tenta se aproximar da zona de playoffs. Já o DC United amarga a 14ª posição e precisa de uma reação rápida.

A seguir, você encontra nosso palpite para New England x DC United, com dicas principais, palpites alternativos, odds e onde assistir ao vivo.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Palpites de New England x DC United: Nossas 3 Melhores Dicas

Para este confronto, os dois times chegam pressionados por resultados melhores. O New England tem sofrido gols com frequência, enquanto o DC United tem uma das defesas mais vazadas como visitante. Diante desse cenário, selecionamos três palpites com boas chances de retorno.



🎯 Ambos Marcam (BTTS: Sim) - odd 1.64

- odd

🎯 Vitória do New England - odd 1.73

- odd

🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.20



Palpites Alternativos New England x DC United

Se você gosta de mercados mais específicos e menos óbvios, vale ficar de olho nas apostas em escanteios, gols por tempo e desempenho ofensivo das equipes. Abaixo, três boas opções fora do convencional.



🎯 Mais de 9.5 escanteios na partida - odd 1.85

- odd

🎯 New England marca primeiro - odd 1.68

- odd

🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.36



💰 Palpites de Odds Baixas New England x DC United

Odds entre 1.10 e 2.49 para quem prefere segurança.



🔵 Dupla Chance: 1X - odd 1.20

- odd

🟢 Ambos Marcam - odd 1.64

- odd

🟡 New England total +0.5 gols - odd 1.14



⚖️ Palpites de Odds Médias New England x DC United

Odds entre 2.50 e 4.99 para quem busca um risco equilibrado.



🔵 Mais de 3.5 gols na partida - odd 2.55

- odd

🟢 DC United total +1.5 gols - odd 2.90

- odd

🟡 Empate no intervalo - odd 2.35



🚀 Palpites de Odds Altas New England x DC United

Odds acima de 5.00 para quem busca retornos maiores.



🔵 New England vence por 3-1 - odd 11.00

- odd

🟢 Ambos marcam + over 3.5 gols - odd 6.40

- odd

🟡 DC United vence por 2-1 - odd 12.00



Informações do Jogo: New England x DC United - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: New England x DC United - Major League Soccer

New England x DC United - Major League Soccer

📅 Data: 09/08/2025

09/08/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough

Gillette Stadium, Foxborough

📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile



Como New England e DC United Chegam Para o Confronto

O New England vive uma fase irregular. Nas últimas dez partidas, venceu somente uma vez e sofreu 1,46 gol por jogo. A equipe mostra fragilidade defensiva, especialmente em casa, onde perdeu quatro dos últimos cinco compromissos. Mesmo assim, marcou em 71% dos jogos como mandante, dando esperanças ao torcedor.

Já o DC United está em posição ainda mais delicada. O time perdeu oito dos últimos dez jogos, com média de 1,96 gol sofrido por partida. Fora de casa, a situação é ainda mais crítica: cedeu pelo menos dois gols em cinco das últimas seis partidas. Com 40% de jogos sem marcar, o cenário é de alerta.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.