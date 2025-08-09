- D
New England x DC United: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (09/08)
New England e DC United se enfrentam neste sábado, 09/08, em confronto direto da temporada regular da Major League Soccer 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, e o jogo terá transmissão pelo Apple TV+ e EA FC Mobile.
Com apenas seis pontos separando as equipes, o duelo promete ser disputado. O New England, com 25 pontos, ainda tenta se aproximar da zona de playoffs. Já o DC United amarga a 14ª posição e precisa de uma reação rápida.
A seguir, você encontra nosso palpite para New England x DC United, com dicas principais, palpites alternativos, odds e onde assistir ao vivo.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de New England x DC United: Nossas 3 Melhores Dicas
Para este confronto, os dois times chegam pressionados por resultados melhores. O New England tem sofrido gols com frequência, enquanto o DC United tem uma das defesas mais vazadas como visitante. Diante desse cenário, selecionamos três palpites com boas chances de retorno.
- 🎯 Ambos Marcam (BTTS: Sim) - odd 1.64
- 🎯 Vitória do New England - odd 1.73
- 🎯 Dupla Chance: 1X - odd 1.20
Palpites Alternativos New England x DC United
Se você gosta de mercados mais específicos e menos óbvios, vale ficar de olho nas apostas em escanteios, gols por tempo e desempenho ofensivo das equipes. Abaixo, três boas opções fora do convencional.
- 🎯 Mais de 9.5 escanteios na partida - odd 1.85
- 🎯 New England marca primeiro - odd 1.68
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.36
💰 Palpites de Odds Baixas New England x DC United
Odds entre 1.10 e 2.49 para quem prefere segurança.
- 🔵 Dupla Chance: 1X - odd 1.20
- 🟢 Ambos Marcam - odd 1.64
- 🟡 New England total +0.5 gols - odd 1.14
⚖️ Palpites de Odds Médias New England x DC United
Odds entre 2.50 e 4.99 para quem busca um risco equilibrado.
- 🔵 Mais de 3.5 gols na partida - odd 2.55
- 🟢 DC United total +1.5 gols - odd 2.90
- 🟡 Empate no intervalo - odd 2.35
🚀 Palpites de Odds Altas New England x DC United
Odds acima de 5.00 para quem busca retornos maiores.
- 🔵 New England vence por 3-1 - odd 11.00
- 🟢 Ambos marcam + over 3.5 gols - odd 6.40
- 🟡 DC United vence por 2-1 - odd 12.00
Informações do Jogo: New England x DC United - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: New England x DC United - Major League Soccer
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough
- 📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile
Como New England e DC United Chegam Para o Confronto
O New England vive uma fase irregular. Nas últimas dez partidas, venceu somente uma vez e sofreu 1,46 gol por jogo. A equipe mostra fragilidade defensiva, especialmente em casa, onde perdeu quatro dos últimos cinco compromissos. Mesmo assim, marcou em 71% dos jogos como mandante, dando esperanças ao torcedor.
Já o DC United está em posição ainda mais delicada. O time perdeu oito dos últimos dez jogos, com média de 1,96 gol sofrido por partida. Fora de casa, a situação é ainda mais crítica: cedeu pelo menos dois gols em cinco das últimas seis partidas. Com 40% de jogos sem marcar, o cenário é de alerta.
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
New England Revolution x DC United: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
New England Revolution x DC United: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New England Revolution x DC United: Confrontos Diretos
