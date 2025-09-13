- D
New England Revolution x Toronto FC: Palpite, Odds 3+, Onde Assistir, MLS (13/09)
Buscando palpite para New England Revolution x Toronto FC? O jogo, válido pela MLS, acontece no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, no dia 13 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília). A partida promete!
O New England Revolution busca a vitória em casa para subir na tabela e se aproximar dos playoffs. Já o Toronto FC precisa desesperadamente de pontos para escapar das últimas posições. A expectativa é de um jogo disputado!
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para New England Revolution x Toronto FC, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
New England Revolution x Toronto FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas de apostas para o confronto. Analisamos o momento das equipes, os resultados recentes e as estatísticas para trazer palpites com boas chances deGreen
- 🎯 Handicap Asiático - New England Revolution -0.5 - Com odd de 1.95
- 🎯 Ambos Marcam - Sim - Com odd de 1.80
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - Com odd de 2.10
Com base nas nossas análises, acreditamos que o jogo terá boas chances de gols e com o New England Revolution levando a melhor. Mas, para te ajudar, vamos detalhar mais os palpites.
💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Toronto FC
Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança em suas apostas. Analisando o desempenho recente das equipes, selecionamos as melhores opções:
🟢 New England Revolution para vencer ou empatar - Odd de 1.45 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o New England Revolution tem um leve favoritismo e precisa da vitória para subir na tabela.
⚖️ Palpites de Odds Médias New England Revolution x Toronto FC
Para quem busca um pouco mais de emoção e boas odds, separamos algumas opções com risco moderado:
🟡 Ambos os times marcam - Odd de 1.80 Risco: Médio Justificativa: Considerando o histórico de gols das equipes, é provável que ambos consigam balançar as redes.
🚀 Palpites de Odds Altas New England Revolution x Toronto FC
Para os apostadores mais ousados, temos algumas opções com odds elevadas:
🔴 Vitória do New England Revolution e ambos marcam - Odd de 3.20 Risco: Alto Justificativa: Apesar do risco, essa aposta combina a necessidade de vitória do New England Revolution com a possibilidade de gols dos dois lados.
New England Revolution x Toronto FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir ao jogo e veja as informações completas da partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: New England Revolution x Toronto FC
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
- Competição: MLS
A partida entre New England Revolution e Toronto FC será transmitida ao vivo pelo MLS Season Pass, na Apple TV.
Como New England Revolution e Toronto FC Chegam Para o Confronto
O New England Revolution busca consolidar sua posição em casa e iniciar uma sequência de vitórias para subir na tabela da MLS. A equipe quer mostrar sua força desde o início da partida.
Já o Toronto FC, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe precisa desesperadamente da vitória para tentar sair das últimas colocações. O time tenta se recuperar.
Últimos Jogos do New England Revolution
O New England Revolution teve um desempenho misto em seus últimos jogos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
- ✅ New England Revolution 2 x 1 DC United - MLS
- ❌ Chicago Fire 2 x 0 New England Revolution - MLS
- ❌ New England Revolution 0 x 1 Charlotte - MLS
- ✅ Columbus Crew 1 x 2 New England Revolution - MLS
- ✅ New England Revolution 3 x 1 DC United - MLS
Últimos Jogos do Toronto FC
O Toronto FC vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com derrotas que demonstram a má fase da equipe. O time tem se mostrado com dificuldades tanto no ataque quanto na defesa. O time precisa mudar a rota.
- 🟡 Toronto FC 1 x 1 CF Montreal - MLS
- 🟡 Atlanta United FC 2 x 2 Toronto FC - MLS
- ❌ Toronto FC 1 x 2 Columbus Crew - MLS
- ❌ Philadelphia Union 2 x 1 Toronto FC - MLS
- ❌ Charlotte 2 x 1 Toronto FC - MLS
Nossa Opinião para New England Revolution x Toronto FC
Acreditamos em um jogo disputado, com o New England Revolution buscando a vitória em casa e o Toronto FC tentando surpreender. Acreditamos em gols e na vitória do Revolution.
Com base nas análises e no histórico recente das equipes, indicamos apostas com diferentes níveis de risco, para você apostador.
New England Revolution x Toronto FC: Palpite do Dia
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
