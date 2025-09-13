Assine UOL
New England Revolution
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Major League Soccer - United States
Gillette Stadium
Toronto FC
  • E
  • E
  • D
  • D
  • D
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 16:30

New England Revolution x Toronto FC: Palpite, Odds 3+, Onde Assistir, MLS (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para New England Revolution x Toronto FC? O jogo, válido pela MLS, acontece no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, no dia 13 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília). A partida promete!


O New England Revolution busca a vitória em casa para subir na tabela e se aproximar dos playoffs. Já o Toronto FC precisa desesperadamente de pontos para escapar das últimas posições. A expectativa é de um jogo disputado!


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para New England Revolution x Toronto FC, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe! 


New England Revolution x Toronto FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas de apostas para o confronto. Analisamos o momento das equipes, os resultados recentes e as estatísticas para trazer palpites com boas chances deGreen



  • 🎯 Handicap Asiático - New England Revolution -0.5 - Com odd de 1.95

  • 🎯 Ambos Marcam - Sim - Com odd de 1.80

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - Com odd de 2.10


Com base nas nossas análises, acreditamos que o jogo terá boas chances de gols e com o New England Revolution levando a melhor. Mas, para te ajudar, vamos detalhar mais os palpites.


💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Toronto FC


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança em suas apostas. Analisando o desempenho recente das equipes, selecionamos as melhores opções:


🟢 New England Revolution para vencer ou empatar - Odd de 1.45 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o New England Revolution tem um leve favoritismo e precisa da vitória para subir na tabela.


⚖️ Palpites de Odds Médias New England Revolution x Toronto FC


Para quem busca um pouco mais de emoção e boas odds, separamos algumas opções com risco moderado:


🟡 Ambos os times marcam - Odd de 1.80 Risco: Médio Justificativa: Considerando o histórico de gols das equipes, é provável que ambos consigam balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas New England Revolution x Toronto FC


Para os apostadores mais ousados, temos algumas opções com odds elevadas:


🔴 Vitória do New England Revolution e ambos marcam - Odd de 3.20 Risco: Alto Justificativa: Apesar do risco, essa aposta combina a necessidade de vitória do New England Revolution com a possibilidade de gols dos dois lados.


New England Revolution x Toronto FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir ao jogo e veja as informações completas da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: New England Revolution x Toronto FC

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • Local: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

  • Competição: MLS


A partida entre New England Revolution e Toronto FC será transmitida ao vivo pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


Como New England Revolution e Toronto FC Chegam Para o Confronto


O New England Revolution busca consolidar sua posição em casa e iniciar uma sequência de vitórias para subir na tabela da MLS. A equipe quer mostrar sua força desde o início da partida.


Já o Toronto FC, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe precisa desesperadamente da vitória para tentar sair das últimas colocações. O time tenta se recuperar.


Últimos Jogos do New England Revolution


O New England Revolution teve um desempenho misto em seus últimos jogos, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  • ✅ New England Revolution 2 x 1 DC United - MLS

  • ❌ Chicago Fire 2 x 0 New England Revolution - MLS

  • ❌ New England Revolution 0 x 1 Charlotte - MLS

  • ✅ Columbus Crew 1 x 2 New England Revolution - MLS

  • ✅ New England Revolution 3 x 1 DC United - MLS


Últimos Jogos do Toronto FC


O Toronto FC vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com derrotas que demonstram a má fase da equipe. O time tem se mostrado com dificuldades tanto no ataque quanto na defesa. O time precisa mudar a rota.



  • 🟡 Toronto FC 1 x 1 CF Montreal - MLS

  • 🟡 Atlanta United FC 2 x 2 Toronto FC - MLS

  • ❌ Toronto FC 1 x 2 Columbus Crew - MLS

  • ❌ Philadelphia Union 2 x 1 Toronto FC - MLS

  • ❌ Charlotte 2 x 1 Toronto FC - MLS


Nossa Opinião para New England Revolution x Toronto FC


Acreditamos em um jogo disputado, com o New England Revolution buscando a vitória em casa e o Toronto FC tentando surpreender. Acreditamos em gols e na vitória do Revolution.


Com base nas análises e no histórico recente das equipes, indicamos apostas com diferentes níveis de risco, para você apostador.


```

New England Revolution x Toronto FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New England Revolution x Toronto FC: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Toronto FC
0 - 2
New England Revolution
2024 Major League Soccer
Toronto FC
1 - 0
New England Revolution
2024 Major League Soccer
New England Revolution
0 - 1
Toronto FC
2023 Major League Soccer
New England Revolution
2 - 1
Toronto FC
2023 Major League Soccer
Toronto FC
0 - 2
New England Revolution

