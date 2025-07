New England x Orlando City: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

New England Revolution x Orlando City: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

New England Revolution e Orlando City se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. O confronto será disputado no Gillette Stadium, em Massachusetts, com transmissão via plataformas de apostas com streaming autorizado.

O Revolution ocupa a 11ª colocação na Conferência Leste, enquanto o Orlando está bem melhor na tabela, figurando entre os seis primeiros. Os donos da casa tentam subir na classificação e reduzir a distância para a zona de playoffs.

Confira nosso palpite de New England x Orlando City, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações para o jogo de hoje.

New England x Orlando City Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.70 na Betnacional



Palpite 2 - Total de gols acima de 2,5 - odd pagando 1.85 na bet365



Palpite 3 - Dupla chance: Orlando ou empate - odd pagando 1.65 na Superbet



O duelo coloca frente a frente um New England irregular, que marcou 29 gols em 22 jogos, contra um Orlando competitivo, com 41 gols em 23 partidas. O jogo promete equilíbrio, mas com chances ofensivas dos dois lados.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.70

Os dois times têm ataques produtivos, mesmo com defesas que nem sempre conseguem segurar pressão. O Revolution sofre em média mais de 1 gol por jogo, enquanto o Orlando costuma marcar fora de casa. Isso favorece o mercado de ambas marcam.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85

Com média de mais de 2 gols por jogo nas campanhas das duas equipes, há boas chances de vermos uma partida movimentada. O Orlando chega mais leve, enquanto o Revolution joga pressionado. O cenário favorece gols de ambos os lados.

Dupla chance: Orlando ou empate - odd pagando 1.65

Mesmo fora de casa, o momento do Orlando é mais estável, com menos derrotas e mais consistência em jogos contra adversários da parte de baixo da tabela. A aposta em dupla chance protege contra o empate e ainda dá valor se os visitantes pontuarem.

New England x Orlando City - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a New England x Orlando City por meio de casas de apostas com licença de streaming, como bet365, Superbet e outras. O jogo acontece no Gillette Stadium, em Massachusetts, com início às 20h30 (horário de Brasília).

Tudo o que você precisa saber de New England x Orlando City:



⚽ Confronto: New England x Orlando City – MLS

📅 Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Gillette Stadium, Massachusetts

📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



New England x Orlando City: Escalações

Provável escalação do New England: Edwards; Bye, Kessler, Romney, Jones; Polster, McNamara, Chancalay; Borrero, Gil, Vrioni

Provável escalação do Orlando City: Gallese; Smith, Jansson, Schlegel, Santos; Cartagena, Araujo; Torres, Pereyra, Angulo; McGuire

Escalações sujeitas a alterações de última hora. Acompanhe nos canais oficiais minutos antes do apito inicial.