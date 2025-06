New England Revolution x Nashville SC: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 25/06

Confira os palpites e saiba onde assistir New England Revolution x Nashville SC no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, no dia 25 de junho de 2025, pelas 20h30, válido pela MLS.

New England Revolution x Nashville SC: Palpites de Hoje





🟢 Dupla Chance: Nashville SC ou Empate (X2)

Apesar do favoritismo em casa dos Revs, o Nashville tem mostrado força nos jogos fora – últimos confrontos equilibrados, com Nashville invicto há 3 partidas contra o New England. Cota estimada: 1.40–1.50 .







⚽ Mais de 2.5 gols na partida

Nashville teve Over 2.5 em cerca de 70% dos últimos 10 jogos, e New England também apresenta média similar, apesar de recente tendência a jogos com poucos gols Odds aprox.: 1.60–1.80 .







🤝 Ambas marcam (BTTS: Sim)

Embora New England tenha sido mais contido, Nashville tem BTTS em 50% dos seus jogos e o histórico do confronto gira em torno de 50‑60%. Odds estimadas: 1.70–1.90.





Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites, levando em consideração o momento das equipes e o histórico de confrontos.

Dicas para o leitor: procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

New England Revolution x Nashville SC: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.