New England Revolution x Inter Miami: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 09/07

Confira os melhores palpites New England Revolution x Inter Miami pela MLS.



Estádio: Gillette Stadium



Data e Hora: 9 de julho de 2025, às 20h30 (Brasília)



Competição: Major League Soccer



New England Revolution recebe o Inter Miami em mais um confronto decisivo pela temporada regular da Major League Soccer 2025. O duelo acontece em solo do Revolution, que busca escalar na tabela e se aproximar da zona de qualificação para os playoffs. Atualmente em 11º lugar, a equipe soma 24 pontos em 19 partidas, com uma campanha irregular de 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

Do outro lado, o Inter Miami, comandado por Lionel Messi, vive uma boa fase e ocupa a 6ª colocação com 32 pontos, mesmo com quatro partidas a menos em relação à maioria dos adversários.

Com objetivos distintos, o confronto promete emoção: o New England precisa da vitória para manter viva a esperança de chegar aos playoffs, enquanto o Inter Miami quer aproveitar o embalo e consolidar sua vaga no G6.

New England Revolution x Inter Miami - Palpites



⚽ Ambas Equipes Marcam



⚽ Resultado Final - Vitória do Inter Miami



⚽ Over 2.5 Gols



⚽ Over 1.5 gols do Inter Miami



⚽ Total de Escanteios - Mais de 10



⚽ Total de Cartões - Menos de 3,5



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites, levando em consideração o desempenho recente das equipes.

Dicas: Além dos mercados tradicionais de apostas, explore também apostas em handicap, escanteios, cartões e marcadores para encontrar oportunidades e odds interessantes.

New England Revolution x Inter Miami: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming. A partida terá transmissão da Disney+.