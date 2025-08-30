Assine UOL
New England Revolution
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
Gillette Stadium
Charlotte
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.8
2
2.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.65
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.29
x
3.6
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.32
x
3.7
2
2.87
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 07:36

New England Revolution x Charlotte FC: Palpite com Odds 5+; Onde Assistir, MLS 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

New England Revolution x Charlotte: Palpite para o jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Descubra onde assistir e as escalações oficiais.


New England Revolution e Charlotte se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela MLS 2025. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass na Apple TV.


O New England Revolution busca a vitória em casa para subir na tabela. Enquanto isso, o Charlotte quer somar pontos importantes fora de casa.


Confira nossos palpites de New England Revolution x Charlotte, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de New England Revolution x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas



  •  🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.20

  • 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.15


Para os palpites de New England Revolution x Charlotte, analisamos o desempenho recente das equipes.


O New England tem oscilado um pouco, mas joga em casa. O Charlotte vem de bons resultados e pode surpreender.


Observamos também que ambos os times têm potencial ofensivo. O jogo pode ter gols dos dois lados.


Palpites Alternativos New England Revolution x Charlotte


Para apostadores mais experientes, separamos pprognósticos alternativo com boas oportunidades.


A partida promete ser disputada, com chances para ambos os lados.



  • 🎯 Resultado Correto: 2 x 2 - odd 12.00

  • 🎯 New England Revolution vence e ambos marcam - odd 4.50

  • 🎯 Charlotte vence o primeiro tempo - odd 3.50


Super Palpite New England Revolution x Charlotte


- 🚀 Marcador a qualquer momento: Carles Gil - odd 3.50


💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Charlotte



  • 🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45

  • 🟢 New England Revolution para vencer ou empatar - odd 1.40

  • 🟡 Ambas as equipes marcam - Não - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias New England Revolution x Charlotte



  • 🔵 Handicap Asiático - Charlotte +0.5 - odd 2.75 

  • 🟢 Total de escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.60 

  • 🟡 1º tempo - Empate - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas New England Revolution x Charlotte



  • 🔵 Resultado Correto: 1 x 2 - odd 8.00

  • 🟢 Charlotte para vencer - odd 6.00

  • 🟡 Marcar nos 2 tempos - Charlotte - Sim - odd 5.50


New England Revolution x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ New England Revolution x Charlotte - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass na Apple TV


Como New England Revolution e Charlotte Chegam Para o Confronto


O New England Revolution precisa mostrar sua força em casa para se recuperar na temporada.


A equipe busca a vitória para dar uma resposta positiva aos seus torcedores e se manter na briga por uma vaga nos playoffs.


Já o Charlotte chega motivado após bons resultados, buscando surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time sabe que pode aproveitar o momento para se firmar na competição.


Últimos Jogos do New England Revolution


O New England Revolution tem apresentado resultados mistos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um desempenho mais sólido na temporada.



  • ✅ New England Revolution 2x1 Columbus Crew - MLS

  • ❌ New England Revolution 0x2 Los Angeles FC - MLS

  • ✅ New England Revolution 2x1 DC United - MLS

  • ❌ New England Revolution 1x2 CF Montreal - MLS

  • ❌ New England Revolution 1x3 Orlando City SC - MLS


Últimos Jogos do Charlotte


O Charlotte vem em uma boa fase, mostrando um futebol consistente e buscando se manter no topo da tabela. A equipe tem demonstrado organização tática e eficiência nos jogos.



  • ✅ Charlotte 2x1 New York Red Bulls - MLS

  • ✅ Charlotte 2x0 Real Salt Lake - MLS

  • ✅ FC Cincinnati 0x1 Charlotte - MLS

  • ✅ Monterrey 2x1 Charlotte - Leagues Cup

  • ❌ Guadalajara Chivas 1x0 Charlotte - Leagues Cup


New England Revolution x Charlotte: Nossa opinião


Acreditamos que o jogo será disputado, com chances para ambos os lados. O New England Revolution, jogando em casa, buscará a vitória, mas o Charlotte, em boa fase, pode surpreender.


A expectativa é de um confronto com gols e emoção. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. 

Ver mais Ver menos

New England Revolution x Charlotte: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Galatasaray - Rizespor
1
1.21
Racing Santander - AD Ceuta FC
1
1.55
Brighton - Manchester City
2
1.85
Múltipla
3.47
x
Aposta
20
=
Ganhos
69.39
Apostar agora

New England Revolution x Charlotte: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New England Revolution x Charlotte: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Charlotte
0 - 1
New England Revolution
2024 Major League Soccer
Charlotte
4 - 0
New England Revolution
2024 Major League Soccer
New England Revolution
1 - 0
Charlotte
2023 Major League Soccer
New England Revolution
2 - 1
Charlotte
2023 Major League Soccer
Charlotte
0 - 1
New England Revolution

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New England Revolution
Empate
Charlotte

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento, mas é crucial encarar essa atividade com responsabilidade. Lembre-se que apostar deve ser divertido e nunca comprometer o dinheiro. Pratique sempre o jogo responsável para uma experiência segura e agradável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Maranhão
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
ASA
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

ASA Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shaftesbury Town
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Exmouth
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D

Shaftesbury Town Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Inter
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Udinese
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D

Inter Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte