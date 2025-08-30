- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
New England Revolution x Charlotte FC: Palpite com Odds 5+; Onde Assistir, MLS 30/08
New England Revolution x Charlotte: Palpite para o jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Descubra onde assistir e as escalações oficiais.
New England Revolution e Charlotte se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela MLS 2025. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass na Apple TV.
O New England Revolution busca a vitória em casa para subir na tabela. Enquanto isso, o Charlotte quer somar pontos importantes fora de casa.
Confira nossos palpites de New England Revolution x Charlotte, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de New England Revolution x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.20
- 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 1.75
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.15
Para os palpites de New England Revolution x Charlotte, analisamos o desempenho recente das equipes.
O New England tem oscilado um pouco, mas joga em casa. O Charlotte vem de bons resultados e pode surpreender.
Observamos também que ambos os times têm potencial ofensivo. O jogo pode ter gols dos dois lados.
Palpites Alternativos New England Revolution x Charlotte
Para apostadores mais experientes, separamos pprognósticos alternativo com boas oportunidades.
A partida promete ser disputada, com chances para ambos os lados.
- 🎯 Resultado Correto: 2 x 2 - odd 12.00
- 🎯 New England Revolution vence e ambos marcam - odd 4.50
- 🎯 Charlotte vence o primeiro tempo - odd 3.50
Super Palpite New England Revolution x Charlotte
- 🚀 Marcador a qualquer momento: Carles Gil - odd 3.50
💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Charlotte
- 🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45
- 🟢 New England Revolution para vencer ou empatar - odd 1.40
- 🟡 Ambas as equipes marcam - Não - odd 2.10
⚖️ Palpites de Odds Médias New England Revolution x Charlotte
- 🔵 Handicap Asiático - Charlotte +0.5 - odd 2.75
- 🟢 Total de escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.60
- 🟡 1º tempo - Empate - odd 2.90
🚀 Palpites de Odds Altas New England Revolution x Charlotte
- 🔵 Resultado Correto: 1 x 2 - odd 8.00
- 🟢 Charlotte para vencer - odd 6.00
- 🟡 Marcar nos 2 tempos - Charlotte - Sim - odd 5.50
New England Revolution x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ New England Revolution x Charlotte - MLS 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass na Apple TV
Como New England Revolution e Charlotte Chegam Para o Confronto
O New England Revolution precisa mostrar sua força em casa para se recuperar na temporada.
A equipe busca a vitória para dar uma resposta positiva aos seus torcedores e se manter na briga por uma vaga nos playoffs.
Já o Charlotte chega motivado após bons resultados, buscando surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time sabe que pode aproveitar o momento para se firmar na competição.
Últimos Jogos do New England Revolution
O New England Revolution tem apresentado resultados mistos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um desempenho mais sólido na temporada.
- ✅ New England Revolution 2x1 Columbus Crew - MLS
- ❌ New England Revolution 0x2 Los Angeles FC - MLS
- ✅ New England Revolution 2x1 DC United - MLS
- ❌ New England Revolution 1x2 CF Montreal - MLS
- ❌ New England Revolution 1x3 Orlando City SC - MLS
Últimos Jogos do Charlotte
O Charlotte vem em uma boa fase, mostrando um futebol consistente e buscando se manter no topo da tabela. A equipe tem demonstrado organização tática e eficiência nos jogos.
- ✅ Charlotte 2x1 New York Red Bulls - MLS
- ✅ Charlotte 2x0 Real Salt Lake - MLS
- ✅ FC Cincinnati 0x1 Charlotte - MLS
- ✅ Monterrey 2x1 Charlotte - Leagues Cup
- ❌ Guadalajara Chivas 1x0 Charlotte - Leagues Cup
New England Revolution x Charlotte: Nossa opinião
Acreditamos que o jogo será disputado, com chances para ambos os lados. O New England Revolution, jogando em casa, buscará a vitória, mas o Charlotte, em boa fase, pode surpreender.
A expectativa é de um confronto com gols e emoção. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.
New England Revolution x Charlotte: Palpite do Dia
New England Revolution x Charlotte: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New England Revolution x Charlotte: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são uma forma de entretenimento, mas é crucial encarar essa atividade com responsabilidade. Lembre-se que apostar deve ser divertido e nunca comprometer o dinheiro. Pratique sempre o jogo responsável para uma experiência segura e agradável.
Jogos do Dia
- E
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
ASA Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- D
Shaftesbury Town Vence
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- D
Inter Vence