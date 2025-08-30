New England Revolution x Charlotte FC: Palpite com Odds 5+; Onde Assistir, MLS 30/08

New England Revolution x Charlotte: Palpite para o jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Descubra onde assistir e as escalações oficiais.

New England Revolution e Charlotte se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela MLS 2025. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass na Apple TV.

O New England Revolution busca a vitória em casa para subir na tabela. Enquanto isso, o Charlotte quer somar pontos importantes fora de casa.

Confira nossos palpites de New England Revolution x Charlotte, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de New England Revolution x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.20

🎯 Ambas as equipes marcam - odd 1.75

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.15



Para os palpites de New England Revolution x Charlotte, analisamos o desempenho recente das equipes.

O New England tem oscilado um pouco, mas joga em casa. O Charlotte vem de bons resultados e pode surpreender.

Observamos também que ambos os times têm potencial ofensivo. O jogo pode ter gols dos dois lados.

Palpites Alternativos New England Revolution x Charlotte

Para apostadores mais experientes, separamos pprognósticos alternativo com boas oportunidades.

A partida promete ser disputada, com chances para ambos os lados.



🎯 Resultado Correto: 2 x 2 - odd 12.00

🎯 New England Revolution vence e ambos marcam - odd 4.50

🎯 Charlotte vence o primeiro tempo - odd 3.50



Super Palpite New England Revolution x Charlotte

- 🚀 Marcador a qualquer momento: Carles Gil - odd 3.50

💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Charlotte



🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45

🟢 New England Revolution para vencer ou empatar - odd 1.40

🟡 Ambas as equipes marcam - Não - odd 2.10



⚖️ Palpites de Odds Médias New England Revolution x Charlotte



🔵 Handicap Asiático - Charlotte +0.5 - odd 2.75

🟢 Total de escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.60

🟡 1º tempo - Empate - odd 2.90



🚀 Palpites de Odds Altas New England Revolution x Charlotte



🔵 Resultado Correto: 1 x 2 - odd 8.00

🟢 Charlotte para vencer - odd 6.00

🟡 Marcar nos 2 tempos - Charlotte - Sim - odd 5.50



New England Revolution x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ New England Revolution x Charlotte - MLS 2025



📅 Data: 30/08/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts



📺 Transmissão: MLS Season Pass na Apple TV



Como New England Revolution e Charlotte Chegam Para o Confronto

O New England Revolution precisa mostrar sua força em casa para se recuperar na temporada.

A equipe busca a vitória para dar uma resposta positiva aos seus torcedores e se manter na briga por uma vaga nos playoffs.

Já o Charlotte chega motivado após bons resultados, buscando surpreender fora de casa e somar pontos importantes. O time sabe que pode aproveitar o momento para se firmar na competição.

Últimos Jogos do New England Revolution

O New England Revolution tem apresentado resultados mistos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um desempenho mais sólido na temporada.



✅ New England Revolution 2x1 Columbus Crew - MLS



❌ New England Revolution 0x2 Los Angeles FC - MLS



✅ New England Revolution 2x1 DC United - MLS



❌ New England Revolution 1x2 CF Montreal - MLS



❌ New England Revolution 1x3 Orlando City SC - MLS



Últimos Jogos do Charlotte

O Charlotte vem em uma boa fase, mostrando um futebol consistente e buscando se manter no topo da tabela. A equipe tem demonstrado organização tática e eficiência nos jogos.



✅ Charlotte 2x1 New York Red Bulls - MLS



✅ Charlotte 2x0 Real Salt Lake - MLS



✅ FC Cincinnati 0x1 Charlotte - MLS



✅ Monterrey 2x1 Charlotte - Leagues Cup



❌ Guadalajara Chivas 1x0 Charlotte - Leagues Cup



New England Revolution x Charlotte: Nossa opinião

Acreditamos que o jogo será disputado, com chances para ambos os lados. O New England Revolution, jogando em casa, buscará a vitória, mas o Charlotte, em boa fase, pode surpreender.

A expectativa é de um confronto com gols e emoção. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.