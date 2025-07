New England Revolution x CF Montréal: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 25/07

New England Revolution e CF Montréal se enfrentam nesta sexta-feira, 25 de julho, em partida válida pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Boston, e você pode acompanhar na sequência nossas odds e previsões para este duelo, com cobertura da Apple TV com o MLS Season Pass.

O New England vai a campo buscando se distanciar da parte de baixo da tabela da Conferência Leste, onde ocupa a 11ª colocação com 25 pontos em 23 jogos.

Já o CF Montréal, que amarga a lanterna com apenas 15 pontos em 24 partidas, sonha com uma reviravolta para alcançar a zona de playoffs.

Confira nosso palpite de New England Revolution x CF Montréal, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

New England Revolution x CF Montréal Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em New England Revolution x CF Montréal, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na MLS.



Palpite 1 - NE Revolution para vencer - odd pagando 1.80 na Superbet



Palpite 2 - Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.95 na Superbet



Palpite 3 - Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 1.70 na Superbet



NE Revolution para vencer - odd pagando 1.80

O New England Revolution tem um retrospecto favorável contra o CF Montréal, com 18 vitórias em 35 jogos disputados. Quando joga em casa, o New England é ainda mais forte, com 9 vitórias em 16 confrontos diretos contra o Montréal. Isso demonstra a força da equipe em seu estádio e o domínio sobre o adversário.

Além disso, o New England Revolution conseguiu uma goleada de 3 a 0 sobre o CF Montréal no último encontro entre as equipes, em maio de 2025. Essa vitória recente, ainda mais jogando fora de casa, mostra que a equipe está em um momento melhor e pode repetir o bom desempenho.

Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.95

O histórico de confrontos entre New England Revolution e CF Montréal mostra que as partidas costumam ter muitos gols. O New England tem uma média de 1,66 gols por jogo, enquanto o CF Montréal sofre em média 1,66 gols por partida. Somados, temos uma tendência a jogos com placares elásticos.

Em jogos recentes, como a vitória do New England por 5 a 0 sobre o Montréal em agosto de 2024, ou até mesmo o último jogo com placar de 3 a 0, indicam que a defesa do CF Montréal tem sofrido bastante. O ataque do New England tem se mostrado eficaz, o que favorece um jogo com muitos gols.

Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 1.70

Embora o New England Revolution tenha um bom histórico defensivo em alguns jogos, o CF Montréal tem conseguido balançar as redes em 66% dos jogos que disputou. Além disso, o New England sofreu gols em 66% dos jogos. Isso sugere que, mesmo que o New England seja o favorito, o Montréal tem capacidade de marcar.

Os últimos jogos entre as equipes, mesmo com vitórias do New England, mostram que o Montréal, por vezes, consegue encontrar o caminho do gol. Analisando o desempenho recente das duas equipes, é razoável esperar que ambas marquem pelo menos um gol na partida.

New England Revolution x CF Montréal - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à New England Revolution x CF Montréal na Apple TV com o MLS Season Pass. A partida está marcada para as 20h30, desta sexta-feira, no Gillette Stadium.

Tudo o que você precisa saber de New England Revolution x CF Montréal:



📺 Onde vai passar New England Revolution x CF Montréal: Apple TV com o MLS Season Pass



New England Revolution x CF Montréal - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Para ter uma ideia ainda melhor do que esperar, vamos dar uma olhada nos últimos cinco jogos entre New England Revolution e CF Montréal. O retrospecto direto nos ajuda a entender a dinâmica desses confrontos.



31/05/2025 - CF Montréal 0x3 NE Revolution (MLS 2025)



18/09/2024 - NE Revolution 2x2 CF Montréal (MLS 2024)



24/08/2024 - CF Montréal 0x5 NE Revolution (MLS 2024)



26/08/2023 - CF Montréal 1x0 NE Revolution (MLS 2023)



08/04/2023 - NE Revolution 4x0 CF Montréal (MLS 2023)



New England Revolution x CF Montréal: quem ganha? - Melhores odds

O New England Revolution tem 56% de probabilidade de ganhar o jogo desta sexta-feira, 25 de julho. Isso porque, jogando em casa, o time tem um bom retrospecto contra o CF Montréal, com 9 vitórias em 16 confrontos. Além disso, a equipe vem de uma vitória expressiva de 3 a 0 sobre o próprio Montréal.



New England Revolution ganha - Odd de @1.81 na Alfa.bet



Empate - Odd de @3.60 na Alfa.bet



CF Montréal ganha - Odd de @3.95 na Alfa.bet



