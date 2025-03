Holanda x Espanha: Palpites e Estatísticas - Liga das Nações 20/03

🎯 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5 — 1.93 na Alfa.bet (risco médio)

Ambas as seleções têm demonstrado um poder ofensivo considerável, com 13 gols marcados cada uma na fase de grupos. A Holanda, mesmo com algumas ausências, conta com jogadores como Memphis Depay e Cody Gakpo, que podem fazer a diferença no ataque.

Já a Espanha, com Ferran Torres e Nico Williams, também apresenta um ataque veloz e eficiente. Historicamente, jogos entre essas duas equipes tendem a ser movimentados, com chances claras de gol para ambos os lados. Por isso, apostar em mais de 2.5 gols parece ser uma opção interessante.

🎯 Palpite 2. Resultado no Intervalo: Espanha — 2.95 na Superbet (risco alto)

A Espanha vem mostrando um futebol consistente e eficiente, especialmente no primeiro tempo de suas partidas. Com um meio-campo organizado e um ataque que funciona bem em transições rápidas, a equipe espanhola tem grandes chances de sair na frente ainda no intervalo.

A Holanda, por outro lado, pode demorar a encontrar seu ritmo, especialmente com a possível ausência de Frenkie de Jong, peça fundamental no meio-campo. Assim, apostar na vitória da Espanha no primeiro tempo pode ser uma boa opção.