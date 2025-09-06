Nepal x Bangladesh: Palpite Odds +8, +11, Onde Assistir, Amistoso, 06/09

Nepal x Bangladesh: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de amistoso de seleções, que acontece neste sábado (06/09), às 8h45 (horário de Brasília), no Estádio Dasharath Rangasala, em Catmandu, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela fase de amistosos e coloca frente a frente dois times com desempenhos opostos. O Nepal chega com um histórico de um empate e uma derrota em seus últimos dois jogos, enquanto o Bangladesh vem de um empate e uma vitória em seus últimos dois jogos. A odd para o Nepal vencer é de 2.25, e para o Bangladesh é de 2.9. No confronto direto, o Nepal venceu uma vez e houve um empate.

Nepal x Bangladesh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.1

- odd 3.1

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Nepal Ou Empate - odd 1.50

- odd 1.50

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.09



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. O Nepal tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 0.8 gols marcados por jogo), e o Bangladesh tem uma média de 0.4 gols marcados por jogo. No entanto, o retrospecto do confronto direto nos últimos anos aponta para um empate e uma vitória para cada lado, o que torna o jogo mais imprevisível. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 60% dos jogos de ambos os times tiveram menos de 2.5 gols. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' é uma boa opção, já que o Bangladesh tem um histórico de 70% dos jogos sem marcar gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Nepal x Bangladesh



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 1.5 - odd 3.53

- odd 3.53

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Nepal - odd 1.97

- odd 1.97

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 2.55



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.

💰 Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Nepal Ou Empate - odd 1.50

- odd 1.50

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.27

- odd 1.27

🟡 Palpite: Nepal Anula Aposta: Empate - odd 2.11



⚖️ Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Bangladesh - odd 2.9

- odd 2.9

🟢 Palpite: Empate - odd 3.1

- odd 3.1

🟡 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 3.75



🚀 Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 8.84

- odd 8.84

🟢 Palpite: Nepal E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.20

- odd 5.20

🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 11.79



Nepal x Bangladesh: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Nepal e Bangladesh é uma oportunidade para as duas equipes se firmarem no cenário do futebol asiático. O Nepal chega com um retrospecto de um empate e uma derrota, enquanto o Bangladesh vem de um empate e uma vitória. O histórico de confrontos diretos aponta para um equilíbrio, o que torna o jogo ainda mais imprevisível. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nepal x Bangladesh - Amistoso

- Amistoso

📅 Data: 06/09/25



⏰ Horário: 8h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Dasharath Rangasala, em Catmandu



📺 Transmissão: Sem transmissão



Como Nepal e Bangladesh Chegam Para o Confronto

O Nepal chega para a partida com um desempenho global de uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos. A equipe tem uma média de 0.8 gols marcados e 2 gols sofridos por jogo. O Nepal tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos.

O Bangladesh, por sua vez, chega para a partida com um desempenho global de uma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos seis jogos. A equipe tem uma média de 0.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. O Bangladesh tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos. No confronto direto, o Nepal venceu uma vez e houve um empate.