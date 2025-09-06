Assine UOL
Nepal
Friendlies - World Wide
Dashrath Rangasala
Bangladesh
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 06:00

Nepal x Bangladesh: Palpite Odds +8, +11, Onde Assistir, Amistoso, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Nepal x Bangladesh: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de amistoso de seleções, que acontece neste sábado (06/09), às 8h45 (horário de Brasília), no Estádio Dasharath Rangasala, em Catmandu, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de amistosos e coloca frente a frente dois times com desempenhos opostos. O Nepal chega com um histórico de um empate e uma derrota em seus últimos dois jogos, enquanto o Bangladesh vem de um empate e uma vitória em seus últimos dois jogos. A odd para o Nepal vencer é de 2.25, e para o Bangladesh é de 2.9. No confronto direto, o Nepal venceu uma vez e houve um empate.


Nepal x Bangladesh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.1

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Nepal Ou Empate - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.09


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. O Nepal tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 0.8 gols marcados por jogo), e o Bangladesh tem uma média de 0.4 gols marcados por jogo. No entanto, o retrospecto do confronto direto nos últimos anos aponta para um empate e uma vitória para cada lado, o que torna o jogo mais imprevisível. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 60% dos jogos de ambos os times tiveram menos de 2.5 gols. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' é uma boa opção, já que o Bangladesh tem um histórico de 70% dos jogos sem marcar gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Nepal x Bangladesh



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 1.5 - odd 3.53

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Nepal - odd 1.97

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 2.55


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.


💰 Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Nepal Ou Empate - odd 1.50

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.27

  • 🟡 Palpite: Nepal Anula Aposta: Empate - odd 2.11


⚖️ Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Bangladesh - odd 2.9

  • 🟢 Palpite: Empate - odd 3.1

  • 🟡 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 3.75


🚀 Nepal x Bangladesh: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 8.84

  • 🟢 Palpite: Nepal E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.20

  • 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 11.79


Nepal x Bangladesh: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Nepal e Bangladesh é uma oportunidade para as duas equipes se firmarem no cenário do futebol asiático. O Nepal chega com um retrospecto de um empate e uma derrota, enquanto o Bangladesh vem de um empate e uma vitória. O histórico de confrontos diretos aponta para um equilíbrio, o que torna o jogo ainda mais imprevisível. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Nepal x Bangladesh - Amistoso

  • 📅 Data: 06/09/25

  • ⏰ Horário: 8h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dasharath Rangasala, em Catmandu

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Nepal e Bangladesh Chegam Para o Confronto


O Nepal chega para a partida com um desempenho global de uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos. A equipe tem uma média de 0.8 gols marcados e 2 gols sofridos por jogo. O Nepal tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos.


O Bangladesh, por sua vez, chega para a partida com um desempenho global de uma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos seis jogos. A equipe tem uma média de 0.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo. O Bangladesh tem uma sequência de um empate seguido e não perde há dois jogos. No confronto direto, o Nepal venceu uma vez e houve um empate.

Nepal x Bangladesh: Palpite do Dia

Nepal Vence
Superbet logo
2.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Nepal x Bangladesh: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nepal x Bangladesh: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies
Nepal
0 - 0
Bangladesh
2022 Friendlies
Nepal
3 - 1
Bangladesh
2021 SAFF Championship
Bangladesh
1 - 1
Nepal
2020 Friendlies
Bangladesh
0 - 0
Nepal
2020 Friendlies
Bangladesh
2 - 0
Nepal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nepal
Empate
Bangladesh

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

