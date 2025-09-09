Assine UOL
Nepal
Friendlies - World Wide
Dashrath Rangasala
Bangladesh
Nepal x Bangladesh, Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Amistosos, 09/09/2025

09.09.2025
09.09.2025
Nepal x Bangladesh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A partida amistosa entre as seleções de Nepal e Bangladesh acontece nesta terça-feira, 9 de setembro, às 08h45 (horário de Brasília), no Estádio Dashrath Rangasala, em Kathmandu, Nepal. O jogo não terá transmissão para o Brasil.


O confronto promete ser disputado, com as equipes buscando mostrar evolução e entrosamento. 


Nepal x Bangladesh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • Ambos os times marcam: Não - odd 2.43

  • Ambos os times marcam: Sim - odd 2.35 

  • Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75


⚖️ Nepal x Bangladesh Palpite de Odds Médias



  • 🟢 Empate no jogo - odd 3.20

  • 🟢 Nepal -1.5 gols - 1.24

  • 🟢 Dupla Chance - Nepal ou Empate - 1.37


🚀 Nepal x Bangladesh Palpite de Odds Altas



  • 🔴 1x2 e Total: Empate e Mais de 3.5: 20.00

  • 🔴 Total e Ambas Marcam Mais de 4.5 e Não - 15.00

  • 🔴 Total e Ambas Marcam Mais de 3.5 e Sim - 8.00


Nepal x Bangladesh: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Para não perder nenhum detalhe do confronto, confira as informações importantes:



  • Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)

  • Horário: 11h45 (horário de Brasília)

  • Local: Dashrath Rangasala, Kathmandu, Nepal

  • Competição: Amistoso


O jogo não terá transmissão ao vivo na TV no Brasil


Nepal x Bangladesh: Escalações prováveis


Nepal: Kiran Limbu; Abhishek Limbu, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Laken Limbu; Manish Dangi, Mani Kumar Lama, Rohit Chand, Arik Bista; Anjan Bista, Gillespye Jung Karki.


Bangladesh: Mehedi Hasan; Tariq Kazi, Saad Uddin, Rahmat Mia, Topu Barman; Rakib Hossain, Sohel Rana, Mohammad Ibrahim, Mohammad Ridoy; Jamal Bhuyan, Sumon Reza.


Como Nepal e Bangladesh Chegam Para o Confronto


Nepal e Bangladesh chegam para este amistoso com o objetivo de aprimorar suas estratégias e testar seus elencos. A partida serve como preparação para os próximos desafios.


As equipes buscam mostrar evolução e buscar a vitória para ganhar confiança.


Últimos Jogos do Nepal


O Nepal tem demonstrado um desempenho irregular em seus últimos jogos, com resultados variados. A equipe busca encontrar consistência para alcançar bons resultados.



  • ✅ Nepal 2 x 1 Al Wahda - Amistoso

  • ✅ Al-Ahli 1 x 3 Nepal - Amistoso

  • 🟡 Nepal 0 x 0 Damac - Amistoso

  • ❌ Al Kholood 1 x 0 Nepal - Amistoso

  • ✅ Nepal 2 x 1 Al Hkaleej - Amistoso


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Últimos Jogos do Bangladesh


O Bangladesh também busca se firmar com uma sequência de vitórias, mostrando força e determinação em campo. A equipe tem se esforçado para apresentar um bom futebol.



  • ✅ Al-Raed 1 x 2 Bangladesh - Amistoso

  • ✅ Bangladesh 2 x 0 Al-Fayha - Amistoso

  • ❌ Al-Ahli 4 x 1 Bangladesh - Amistoso

  • ✅ Bangladesh 1 x 0 Al-Ettifaq - Amistoso

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4 x 1 Bangladesh - Amistoso


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Nossa Opinião para Nepal x Bangladesh


A partida entre Nepal e Bangladesh promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gol, com ambos os times mostrando suas qualidades em campo.

Nepal x Bangladesh: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nepal x Bangladesh: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies
Nepal
0 - 0
Bangladesh
2022 Friendlies
Nepal
3 - 1
Bangladesh
2021 SAFF Championship
Bangladesh
1 - 1
Nepal
2020 Friendlies
Bangladesh
0 - 0
Nepal
2020 Friendlies
Bangladesh
2 - 0
Nepal

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

