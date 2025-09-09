Nepal x Bangladesh, Palpite, Odds +20, Onde Assistir, Amistosos, 09/09/2025

Nepal x Bangladesh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A partida amistosa entre as seleções de Nepal e Bangladesh acontece nesta terça-feira, 9 de setembro, às 08h45 (horário de Brasília), no Estádio Dashrath Rangasala, em Kathmandu, Nepal. O jogo não terá transmissão para o Brasil.

O confronto promete ser disputado, com as equipes buscando mostrar evolução e entrosamento.

Nepal x Bangladesh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



⚽ Ambos os times marcam: Não - odd 2.43

- odd 2.43

⚽ Ambos os times marcam: Sim - odd 2.35

- odd 2.35

⚽ Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75



⚖️ Nepal x Bangladesh Palpite de Odds Médias



🟢 Empate no jogo - odd 3.20

- odd 3.20

🟢 Nepal -1.5 gols - 1.24

- 1.24

🟢 Dupla Chance - Nepal ou Empate - 1.37



🚀 Nepal x Bangladesh Palpite de Odds Altas



🔴 1x2 e Total: Empate e Mais de 3.5: 20.00

20.00

🔴 Total e Ambas Marcam Mais de 4.5 e Não - 15.00

- 15.00

🔴 Total e Ambas Marcam Mais de 3.5 e Sim - 8.00



Nepal x Bangladesh: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

Para não perder nenhum detalhe do confronto, confira as informações importantes:



Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)

09 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 11h45 (horário de Brasília)

11h45 (horário de Brasília)

Local: Dashrath Rangasala, Kathmandu, Nepal

Dashrath Rangasala, Kathmandu, Nepal

Competição: Amistoso



O jogo não terá transmissão ao vivo na TV no Brasil

Nepal x Bangladesh: Escalações prováveis

Nepal: Kiran Limbu; Abhishek Limbu, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Laken Limbu; Manish Dangi, Mani Kumar Lama, Rohit Chand, Arik Bista; Anjan Bista, Gillespye Jung Karki.

Bangladesh: Mehedi Hasan; Tariq Kazi, Saad Uddin, Rahmat Mia, Topu Barman; Rakib Hossain, Sohel Rana, Mohammad Ibrahim, Mohammad Ridoy; Jamal Bhuyan, Sumon Reza.

Como Nepal e Bangladesh Chegam Para o Confronto

Nepal e Bangladesh chegam para este amistoso com o objetivo de aprimorar suas estratégias e testar seus elencos. A partida serve como preparação para os próximos desafios.

As equipes buscam mostrar evolução e buscar a vitória para ganhar confiança.

Últimos Jogos do Nepal

O Nepal tem demonstrado um desempenho irregular em seus últimos jogos, com resultados variados. A equipe busca encontrar consistência para alcançar bons resultados.



✅ Nepal 2 x 1 Al Wahda - Amistoso



✅ Al-Ahli 1 x 3 Nepal - Amistoso



🟡 Nepal 0 x 0 Damac - Amistoso



❌ Al Kholood 1 x 0 Nepal - Amistoso



✅ Nepal 2 x 1 Al Hkaleej - Amistoso



Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota

Últimos Jogos do Bangladesh

O Bangladesh também busca se firmar com uma sequência de vitórias, mostrando força e determinação em campo. A equipe tem se esforçado para apresentar um bom futebol.



✅ Al-Raed 1 x 2 Bangladesh - Amistoso



✅ Bangladesh 2 x 0 Al-Fayha - Amistoso



❌ Al-Ahli 4 x 1 Bangladesh - Amistoso



✅ Bangladesh 1 x 0 Al-Ettifaq - Amistoso



❌ Al-Qadisiyah FC 4 x 1 Bangladesh - Amistoso



Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota

Nossa Opinião para Nepal x Bangladesh

A partida entre Nepal e Bangladesh promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gol, com ambos os times mostrando suas qualidades em campo.