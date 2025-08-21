Assine UOL
UEFA Europa Conference League - World Wide
Szent Gellért Fórum
Rayo Vallecano
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:00

Neman x Rayo Vallecano: Palpite, Odds +10 e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Neman x Rayo Vallecano, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Neman e Rayo Vallecano se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Szent Gellért Fórum. Neman x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo com vídeo e de graça da Novibet. 


Palpites de Neman x Rayo Vallecano: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o histórico de ambas as equipes em competições europeias, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Rayo Vallecano, como equipe de uma liga mais forte, é o favorito. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



  • ⚽ Resultado Final: Rayo Vallecano - Odd de 1.20 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - - Odd de 1.55 na Superbet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.20 na Betnacional


Palpites Alternativos Neman x Rayo Vallecano


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time espanhol. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



  • ⚽ Handicap Asiático: Rayo Vallecano -1.5 - Odd de 2.90 na Novibet

  • ⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 1.73 na Superbet

  • ⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Acima - Odd de 1.85 na Stake


Palpites de Odds Baixas Neman x Rayo Vallecano


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time espanhol e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.



  • ⚽ Dupla Chance: Rayo Vallecano ou Empate - Odd de 1.05 na Superbet

  • ⚽ 1º Gol - Rayo Vallecano - Odd de 1.24 na Betnacional

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.28 na Novibet


Palpites de Odds Médias Neman x Rayo Vallecano



  • ⚽ Assistência a qualquer momento - Fran Pérez - Odd de 2.80 na Superbet

  • ⚽ Rayo Vallecano vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.85 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Empate/Rayo Vallecano - Odd de 3.75 na Novibet


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.


Palpites de Odds Altas Neman x Rayo Vallecano



  • ⚽ Resultado da Partida até 5º Minuto - Visitante - Odd de 9.10 na Superbet

  • ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 13.00 na Novibet

  • ⚽ Resultado Exato - 1x4 - Odd de 15.23 na Esportes da Sorte


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Rayo Vallecano.


Informações do Jogo: Neman x Rayo Vallecano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Neman x Rayo Vallecano - Liga Conferência (pré-eliminatória)

  • Data: 21/08/2025

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • Local: Szent Gellért Fórum, Szeged (Hungria)

  • Transmissão: Novibet e Bet365


Como assistir Neman x Rayo Vallecano


É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Neman e Rayo Vallecano Chegam Para o Confronto


O Neman, jogando em campo neutro, busca fazer valer a superioridade técnica para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe bielorrussa enfrenta um adversário de maior calibre e deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Rayo Vallecano.


O Rayo Vallecano, por sua vez, enfrenta um adversário de menor expressão e jogará fora de casa. A equipe espanhola é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Neman x Rayo Vallecano: Palpite do Dia

Rayo Vallecano Vence
Superbet logo
1.21
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
NEC Nijmegen - NAC Breda
1
1.58
Neman - Rayo Vallecano
2
1.21
Palmeiras - Universitario
1
1.3
Múltipla
2.49
x
Aposta
20
=
Ganhos
49.71
Apostar agora

Neman x Rayo Vallecano: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Neman x Rayo Vallecano: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Rayo Vallecano
0 - 0
Neman

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Neman
Empate
Rayo Vallecano

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

