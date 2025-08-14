Assine UOL
Neman
  • E
  • D
  • E
  • E
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Szent Gellért Fórum
KI Klaksvik
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.3
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.08
x
3.24
2
3.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.35
2
3.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.25
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 12:30

Neman x KI Klaksvik: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Neman x KI Klaksvik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Neman e KI Klaksvik se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. O jogo será às 15h (horário de Brasília), no Estádio Szent Gellért Fórum, em Szeged, Hungria.


Neman x KI Klaksvik Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Neman – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.05 na bet365


Vitória do Neman - odd pagando 1.85


O fator desvantagem pode ser decisivo para o Neman conquistar um resultado positivo.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90


Com times que buscam o ataque, é provável que os dois encontrem chances de balançar as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05


Se o jogo for aberto desde o início, a tendência é de um placar movimentado, ultrapassando dois gols.


Neman x KI Klaksvik: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Neman x KI Klaksvik pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Szent Gellért FórumSzeged, Hungria 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Neman x KI Klaksvik: Escalações prováveis


Neman: Maksim Belov; Ivan Sadovnichiy, Amantur Shamurzaev, Egor Parkhomenko, Oleg Evdokimov; Yuri Pavlyukovets, Mikhail Kozlov, Artur Nazarenko, Anton Suchkov; Sergey Pushnyakov, Yahor Zubovich.


KI Klaksvik: Mark Jensen; Gastón Tellechea, Daniel Johansen, Jóannes Danielsen, Gilli Sorensen; Martin Gonzalez, Hállur Hánsson, Patrik Johannesen, Filip Brattbakk; Árni Frederiksberg, Páll Klettskard.

Ver mais Ver menos

Neman x KI Klaksvik: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Atletico-MG - Godoy Cruz
1
1.56
Dundee Utd - Rapid Vienna
2
1.58
Atletico Paranaense - Cuiaba
1
1.68
Múltipla
4.14
x
Aposta
20
=
Ganhos
82.82
Apostar agora

Neman x KI Klaksvik: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Neman x KI Klaksvik: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
KI Klaksvik
2 - 0
Neman

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Neman
Empate
KI Klaksvik

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites