Neman x KI Klaksvik: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08

Neman x KI Klaksvik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Neman e KI Klaksvik se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. O jogo será às 15h (horário de Brasília), no Estádio Szent Gellért Fórum, em Szeged, Hungria.

Palpite 1 – Vitória do Neman – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.05 na bet365



O fator desvantagem pode ser decisivo para o Neman conquistar um resultado positivo.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90

Com times que buscam o ataque, é provável que os dois encontrem chances de balançar as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05

Se o jogo for aberto desde o início, a tendência é de um placar movimentado, ultrapassando dois gols.

Neman x KI Klaksvik: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

ℹ️ Jogo: Neman x KI Klaksvik pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Szent Gellért FórumSzeged, Hungria



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Neman x KI Klaksvik: Escalações prováveis

Neman: Maksim Belov; Ivan Sadovnichiy, Amantur Shamurzaev, Egor Parkhomenko, Oleg Evdokimov; Yuri Pavlyukovets, Mikhail Kozlov, Artur Nazarenko, Anton Suchkov; Sergey Pushnyakov, Yahor Zubovich.

KI Klaksvik: Mark Jensen; Gastón Tellechea, Daniel Johansen, Jóannes Danielsen, Gilli Sorensen; Martin Gonzalez, Hállur Hánsson, Patrik Johannesen, Filip Brattbakk; Árni Frederiksberg, Páll Klettskard.