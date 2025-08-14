- E
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Neman x KI Klaksvik: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08
Neman x KI Klaksvik: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Neman e KI Klaksvik se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. O jogo será às 15h (horário de Brasília), no Estádio Szent Gellért Fórum, em Szeged, Hungria.
Neman x KI Klaksvik Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Neman – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.05 na bet365
Vitória do Neman - odd pagando 1.85
O fator desvantagem pode ser decisivo para o Neman conquistar um resultado positivo.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90
Com times que buscam o ataque, é provável que os dois encontrem chances de balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05
Se o jogo for aberto desde o início, a tendência é de um placar movimentado, ultrapassando dois gols.
Neman x KI Klaksvik: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Neman x KI Klaksvik pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Szent Gellért FórumSzeged, Hungria
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Neman x KI Klaksvik: Escalações prováveis
Neman: Maksim Belov; Ivan Sadovnichiy, Amantur Shamurzaev, Egor Parkhomenko, Oleg Evdokimov; Yuri Pavlyukovets, Mikhail Kozlov, Artur Nazarenko, Anton Suchkov; Sergey Pushnyakov, Yahor Zubovich.
KI Klaksvik: Mark Jensen; Gastón Tellechea, Daniel Johansen, Jóannes Danielsen, Gilli Sorensen; Martin Gonzalez, Hállur Hánsson, Patrik Johannesen, Filip Brattbakk; Árni Frederiksberg, Páll Klettskard.
Neman x KI Klaksvik: Palpite do Dia
Neman x KI Klaksvik: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Neman x KI Klaksvik: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.