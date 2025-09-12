- D
Necaxa x Juarez Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Escalações, Liga MX, 12/09/2025
Necaxa x Juarez: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Necaxa x Juarez decorre nesta sexta, 12 de setembro, pelas 22:00 (horário de Brasília), no Estádio Victoria, em Aguascalientes, e é um confronto válido pela Liga MX.
O duelo entre Necaxa e Juárez pela Liga MX Apertura 2025/26 opõe duas equipes em situações bem diferentes na tabela.
Esse contraste sugere um confronto entre um Necaxa que precisa urgentemente de resultado para sair da parte de baixo da tabela e um Juárez mais confiante, buscando se firmar na zona de classificação.
Necaxa x Juarez Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Necaxa (2.11)
- 🎯 Empate (3.42)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.62)
Super Palpites Necaxa x Juarez
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Necaxa: 5.51
⚖️ Palpites de Odds Médias Necaxa x Juarez
- 🎯 Vitória do Juarez: 3.20
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.75
- 🎯 Handicap Asiático - Necaxa (-0.25): 1.78
🚀 Palpites de Odds Altas Necaxa x FC Juarez
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.65
- 🎯 Margem de ganho: FC Juarez por 1: 5.05
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.82
Necaxa x Juarez: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Competição: Liga MX
- Partida: Necaxa x Juarez
- Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
- Horário: 22:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Victoria, Aguascalientes
- Onde Assistir: Novibet
Necaxa x Juarez: Escalações prováveis
Necaxa: Ezequiel Unsain; Kevin Rosero, Alexis Peña, Tomás Jacob, Franco Rossano; Diego de Buen, José Rodríguez, Ricardo Monreal, Agustín Palavecino; Pavel Pérez, Diber Cambindo.
Juarez: Sebastián Jurado; Moises Mosquera, José García, Alejandro Mayorga, Denzell García; Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez, Madson; Oscar Estupiñán, Ricardinho
Como Necaxa e Juarez Chegam Para o Confronto
O Necaxa aparece apenas na 15ª posição, com 5 pontos em 7 jogos. O time venceu apenas uma vez, empatou duas e sofreu quatro derrotas, apresentando uma defesa vulnerável com 13 gols sofridos e um ataque que marcou 6 vezes (média de 0,86 gol por jogo).
Mesmo com um volume ofensivo relativamente alto (15,14 finalizações por partida), a equipe tem dificuldade em transformar as chances criadas (1,23 gols esperados por jogo) em gols concretos.
O Juárez, por sua vez, ocupa a 8ª posição com 11 pontos em 7 rodadas, sustentado por uma campanha mais equilibrada: 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
O time marcou 7 gols e sofreu o mesmo número, mantendo média de 1 gol por partida e consistência defensiva maior em relação ao rival. Apesar de finalizar menos (10 chutes por jogo), mostra eficiência ao se aproximar da média de gols esperados (1,01 xG por partida).
Necaxa x FC Juarez: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Necaxa x FC Juarez: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Necaxa x FC Juarez: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
