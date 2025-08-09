Assine UOL
NEC Nijmegen
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Eredivisie - Netherlands
Goffertstadion
Excelsior
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 10:16

NEC x Excelsior: Palpite Odds +4, +10, Onde Assistir, 09/08, Campeonato Holandês

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
7 min

NEC x Excelsior: palpite para o jogo deste sábado (09/08), às 11h30 (horário de Brasília), no Goffertstadion, em Nimega, válido pela estreia do Campeonato Holandês. Confira várias odds classificadas por risco e aproveite este duelo!


NEC x Excelsior: Palpite com odds baixas


🔎 Palpites mais conservadores, com maiores chances de acerto e retorno menor, ideais para quem quer segurança.



  • ⚽ Palpite: NEC vence – odd 1.55

  • 🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.25

  • 🔥 Palpite: NEC marca primeiro gol – odd 1.60

  • 🎯 Palpite: Mais escanteios para o NEC – odd 1.65

  • ⚠️ Palpite: Total de gols entre 2 e 4 – odd 1.50


🔎 O NEC vem de boa sequência em casa e enfrenta um Excelsior com dificuldades defensivas. Os mercados de vitória simples, gols e escanteios para o mandante oferecem boas alternativas de baixo risco.


NEC x Excelsior: Palpite com odds médias


🔎 Palpites equilibrados, com risco moderado e retorno atrativo para quem busca valor nas apostas.



  • 💣 Palpite: NEC vence no intervalo – odd 2.10

  • 📈 Palpite: Ambas equipes marcam – odd 1.90

  • 🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.00

  • ⚔️ Palpite: Mais de 9.5 escanteios – odd 2.00

  • 💥 Palpite: Gol antes dos 25 minutos – odd 2.05


🔎 O NEC costuma começar forte em casa, justificando apostas na vitória parcial. A defesa instável do Excelsior e o bom ataque do NEC tornam viável o mercado “ambas marcam” e apostas em gols e escanteios totais.


NEC x Excelsior: Palpite com odds altas


🔎 Palpites mais arriscados, com alto potencial de retorno, para apostadores ousados.



  • 🎯 Palpite: NEC vence por 2 ou mais gols (handicap -1) – odd 3.25

  • ⚡ Palpite: Placar exato 3x1 NEC – odd 10.00

  • 🏹 Palpite: NEC vence e ambas marcam – odd 4.20

  • 🚨 Palpite: Jogador do NEC marca a qualquer momento – odd 3.60

  • 🧤 Palpite: Total de escanteios acima de 11.5 – odd 3.00


🔎 Em jogos contra adversários mais frágeis, o NEC costuma se impor com placares elásticos. O Excelsior, por outro lado, costuma marcar mesmo fora, o que justifica o “vitória + ambas marcam”. Escanteios altos também são comuns nesse confronto.


🔥 Super Palpite NEC x Excelsior


Palpite: NEC vence no intervalo e no final – odd 2.95


🔎 Explicação: Jogando em casa, o NEC tende a se impor desde o apito inicial. O time tem histórico de abrir vantagem ainda no primeiro tempo contra equipes tecnicamente inferiores como o Excelsior. Esse mercado combina valor e bom potencial de acerto.


NEC x Excelsior: Onde Assistir


O jogo NEC x Excelsior pode ser transmitido por casas de apostas com streaming, como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha de Jogo NEC x Excelsior



  • ℹ️ Jogo: NEC x Excelsior

  • 🏆 Competição: Campeonato Holandês

  • 📅 Data: Sábado, 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Goffertstadion, Nimega

NEC Nijmegen x Excelsior: Palpite do Dia

NEC Nijmegen Vence
Superbet logo
1.74
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

NEC Nijmegen x Excelsior: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

NEC Nijmegen x Excelsior: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2023 Eredivisie
Excelsior
0 - 3
NEC Nijmegen
2023 Eredivisie
NEC Nijmegen
3 - 4
Excelsior
2022 Eredivisie
Excelsior
0 - 3
NEC Nijmegen
2022 Eredivisie
NEC Nijmegen
1 - 1
Excelsior
2020 Eerste Divisie
Excelsior
2 - 1
NEC Nijmegen

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites