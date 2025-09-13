- D
NEC Nijmegen x PSV Eindhoven Palpite, Odds 4+; Onde Assistir, Eredivisie (13/09)
Buscando palpite para NEC Nijmegen x PSV? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 13h45 (horário de Brasília), no Goffertstadion, coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na parte alta da tabela da Eredivisie.
De um lado, o NEC Nijmegen conta com o apoio de sua torcida para surpreender um dos gigantes do país. Do outro, o PSV Eindhoven quer mostrar sua força e se manter na briga pelo título desde o início da competição.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para NEC Nijmegen x PSV, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico do confronto. Acompanhe!
NEC Nijmegen x PSV Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
O histórico recente entre NEC Nijmegen e PSV aponta para jogos com muitos gols. Nos últimos cinco encontros, a rede balançou 25 vezes, uma média incrível de cinco gols por partida. Isso torna o mercado de gols a opção mais interessante para este duelo.
Analisamos as melhores oportunidades e separamos três dicas com base nesse cenário. Confira a tabela abaixo com as odds mais atrativas para o confronto.
Palpites Alternativos NEC Nijmegen x PSV
Para quem busca odds um pouco mais elevadas, mas ainda com boa probabilidade, o mercado de Mais de 3,5 gols é uma excelente alternativa. Essa aposta foi vencedora em três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes.
Super Palpites NEC Nijmegen x PSV
Se a sua intenção é buscar um retorno ainda maior, um palpite mais ousado é a vitória do NEC Nijmegen. A equipe venceu o último jogo contra o PSV em seu estádio por 3 a 1 e vive um ótimo início de temporada.
💰 Palpites de Odds Baixas NEC Nijmegen x PSV
🟢 Dupla Chance: PSV ou Empate - Odd 1.35
Risco: Baixo
Justificativa: Embora jogue fora de casa, o PSV tem um elenco superior e raramente é derrotado duas vezes seguidas. É uma aposta segura para proteger seu palpite, cobrindo dois dos três resultados possíveis.
⚖️ Palpites de Odds Médias NEC Nijmegen x PSV
🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.85
Risco: Médio
Justificativa: O NEC Nijmegen marcou gols nos últimos cinco confrontos contra o PSV. Com o ataque poderoso do visitante, a tendência é que ambos os times balancem as redes novamente, assim como aconteceu em três dos últimos cinco duelos.
🚀 Palpites de Odds Altas NEC Nijmegen x PSV
🔴 Resultado: NEC Nijmegen vence - Odd 4.00
Risco: Alto
Justificativa: O fator casa pode ser decisivo. O NEC Nijmegen vive uma fase excelente e já mostrou que pode vencer o PSV em seus domínios. É uma aposta de alto risco, mas com um retorno potencial muito atrativo para quem acredita na força do mandante.
NEC Nijmegen x PSV: Onde Assistir e Ficha do Jogo
A partida entre NEC Nijmegen e PSV pela Eredivisie terá transmissão ao vivo e exclusiva para os assinantes do serviço de streaming Star+.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: NEC Nijmegen x PSV Eindhoven
- Competição: Eredivisie 2025/26
- Data: 13 de setembro de 2025, sábado
- Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- Local: Goffertstadion, em Nijmegen (Países Baixos)
- Onde assistir: Disney+
Como NEC Nijmegen e PSV Chegam Para o Confronto
O NEC Nijmegen faz um início de temporada surpreendente, com um futebol ofensivo e ótimos resultados. A equipe quer aproveitar o embalo e o fator casa para somar mais três pontos e se consolidar na parte de cima da tabela.
Por outro lado, o PSV Eindhoven chega pressionado após resultados inesperados nas últimas rodadas. O time de Eindhoven sabe da importância de uma vitória para não deixar os rivais diretos pelo título se distanciarem no campeonato.
Últimos Jogos do NEC Nijmegen
O NEC Nijmegen vem de uma sequência muito positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A única derrota recente veio fora de casa, mostrando a força da equipe quando atua em seus domínios.
❌ Fortuna Sittard 2 x 1 NEC Nijmegen
✅ NEC Nijmegen 2 x 1 NAC Breda
✅ Heracles 0 x 1 NEC Nijmegen
✅ NEC Nijmegen 3 x 1 Excelsior
✅ NEC Nijmegen 2 x 0 Blackburn
Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota
Últimos Jogos do PSV
O PSV oscilou em seus últimos compromissos. Apesar de vitórias consistentes, a equipe sofreu uma derrota surpreendente e cedeu um empate, o que ligou o sinal de alerta no clube.
❌ PSV 0 x 1 Telstar
✅ PSV 5 x 0 Groningen
✅ Twente 1 x 2 PSV
✅ PSV 4 x 0 Sparta Rotterdam
🟡 PSV 1 x 1 GO Ahead Eagles
Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota
Nossa Opinião para NEC Nijmegen x PSV
Esperamos um jogo aberto e com muitas chances de gol no Goffertstadion. O PSV é tecnicamente superior e favorito, mas o excelente momento do NEC Nijmegen e o retrospecto recente em casa contra o adversário equilibram o confronto. Por isso, os mercados de gols, como Mais de 2,5 gols e Ambos Marcam, aparecem como as melhores opções de aposta para esta partida.
NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Palpite do Dia
NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Confrontos Diretos
