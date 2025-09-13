Assine UOL
NEC Nijmegen
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Eredivisie - Netherlands
Goffertstadion
PSV Eindhoven
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.57
x
4.39
2
1.69
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.5
x
4.4
2
1.63
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.3
x
4
2
1.64
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.65
x
4.15
2
1.67
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 11:31

NEC Nijmegen x PSV Eindhoven Palpite, Odds 4+; Onde Assistir, Eredivisie (13/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para NEC Nijmegen x PSV? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 13h45 (horário de Brasília), no Goffertstadion, coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na parte alta da tabela da Eredivisie.


De um lado, o NEC Nijmegen conta com o apoio de sua torcida para surpreender um dos gigantes do país. Do outro, o PSV Eindhoven quer mostrar sua força e se manter na briga pelo título desde o início da competição.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para NEC Nijmegen x PSV, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico do confronto. Acompanhe!


NEC Nijmegen x PSV Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


O histórico recente entre NEC Nijmegen e PSV aponta para jogos com muitos gols. Nos últimos cinco encontros, a rede balançou 25 vezes, uma média incrível de cinco gols por partida. Isso torna o mercado de gols a opção mais interessante para este duelo.


Analisamos as melhores oportunidades e separamos três dicas com base nesse cenário. Confira a tabela abaixo com as odds mais atrativas para o confronto.





















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


1.75


1.85


1.35

Palpites Alternativos NEC Nijmegen x PSV


Para quem busca odds um pouco mais elevadas, mas ainda com boa probabilidade, o mercado de Mais de 3,5 gols é uma excelente alternativa. Essa aposta foi vencedora em três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes.


Super Palpites NEC Nijmegen x PSV


Se a sua intenção é buscar um retorno ainda maior, um palpite mais ousado é a vitória do NEC Nijmegen. A equipe venceu o último jogo contra o PSV em seu estádio por 3 a 1 e vive um ótimo início de temporada.


💰 Palpites de Odds Baixas NEC Nijmegen x PSV


🟢 Dupla Chance: PSV ou Empate - Odd 1.35


Risco: Baixo


Justificativa: Embora jogue fora de casa, o PSV tem um elenco superior e raramente é derrotado duas vezes seguidas. É uma aposta segura para proteger seu palpite, cobrindo dois dos três resultados possíveis.


⚖️ Palpites de Odds Médias NEC Nijmegen x PSV


🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.85


Risco: Médio


Justificativa: O NEC Nijmegen marcou gols nos últimos cinco confrontos contra o PSV. Com o ataque poderoso do visitante, a tendência é que ambos os times balancem as redes novamente, assim como aconteceu em três dos últimos cinco duelos.


🚀 Palpites de Odds Altas NEC Nijmegen x PSV


🔴 Resultado: NEC Nijmegen vence - Odd 4.00


Risco: Alto


Justificativa: O fator casa pode ser decisivo. O NEC Nijmegen vive uma fase excelente e já mostrou que pode vencer o PSV em seus domínios. É uma aposta de alto risco, mas com um retorno potencial muito atrativo para quem acredita na força do mandante.


NEC Nijmegen x PSV: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre NEC Nijmegen e PSV pela Eredivisie terá transmissão ao vivo e exclusiva para os assinantes do serviço de streaming Star+.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: NEC Nijmegen x PSV Eindhoven

  • Competição: Eredivisie 2025/26

  • Data: 13 de setembro de 2025, sábado

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • Local: Goffertstadion, em Nijmegen (Países Baixos)

  • Onde assistir: Disney+


Como NEC Nijmegen e PSV Chegam Para o Confronto


O NEC Nijmegen faz um início de temporada surpreendente, com um futebol ofensivo e ótimos resultados. A equipe quer aproveitar o embalo e o fator casa para somar mais três pontos e se consolidar na parte de cima da tabela.


Por outro lado, o PSV Eindhoven chega pressionado após resultados inesperados nas últimas rodadas. O time de Eindhoven sabe da importância de uma vitória para não deixar os rivais diretos pelo título se distanciarem no campeonato.


Últimos Jogos do NEC Nijmegen


O NEC Nijmegen vem de uma sequência muito positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A única derrota recente veio fora de casa, mostrando a força da equipe quando atua em seus domínios.


❌ Fortuna Sittard 2 x 1 NEC Nijmegen
✅ NEC Nijmegen 2 x 1 NAC Breda
✅ Heracles 0 x 1 NEC Nijmegen
✅ NEC Nijmegen 3 x 1 Excelsior
✅ NEC Nijmegen 2 x 0 Blackburn


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Últimos Jogos do PSV


O PSV oscilou em seus últimos compromissos. Apesar de vitórias consistentes, a equipe sofreu uma derrota surpreendente e cedeu um empate, o que ligou o sinal de alerta no clube.


❌ PSV 0 x 1 Telstar
✅ PSV 5 x 0 Groningen
✅ Twente 1 x 2 PSV
✅ PSV 4 x 0 Sparta Rotterdam
🟡 PSV 1 x 1 GO Ahead Eagles


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Nossa Opinião para NEC Nijmegen x PSV


Esperamos um jogo aberto e com muitas chances de gol no Goffertstadion. O PSV é tecnicamente superior e favorito, mas o excelente momento do NEC Nijmegen e o retrospecto recente em casa contra o adversário equilibram o confronto. Por isso, os mercados de gols, como Mais de 2,5 gols e Ambos Marcam, aparecem como as melhores opções de aposta para esta partida.

Ver mais Ver menos

NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Auxerre - Monaco
2
1.62
Feyenoord - Heerenveen
1
1.38
Atletico Madrid - Villarreal
1
1.78
Múltipla
3.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.59
Apostar agora

NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

NEC Nijmegen x PSV Eindhoven: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
NEC Nijmegen
3 - 3
PSV Eindhoven
2024 Eredivisie
PSV Eindhoven
2 - 0
NEC Nijmegen
2023 Eredivisie
NEC Nijmegen
3 - 1
PSV Eindhoven
2023 Eredivisie
PSV Eindhoven
4 - 0
NEC Nijmegen
2022 Eredivisie
NEC Nijmegen
2 - 4
PSV Eindhoven

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
NEC Nijmegen
Empate
PSV Eindhoven

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

DC United
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Orlando City SC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Orlando City SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gazişehir Gaziantep
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Kocaelispor
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Gazişehir Gaziantep Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Konyaspor
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Alanyaspor
  • V
  • D
  • E
  • E
  • V

Konyaspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E
-
PEC Zwolle
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fenerbahce
  • V
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte