NEC Nijmegen x NAC Breda: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08
NEC Nijmegen e NAC Breda: Confira palpites para o jogo, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
NEC Nijmegen e NAC Breda se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 09:30 (horário de Brasília), no Goffertstadion, em Nijmegen, em confronto direto entre equipes que costumam lutar por posições intermediárias na tabela.
NEC Nijmegen x NAC Breda Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: NEC ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a característica ofensiva da liga.
Dupla Chance: NEC ou Empate (1X)
Atuando diante da torcida, o NEC tem mais chances de controlar a partida. O mercado de dupla chance (1X) oferece segurança, cobrindo a vitória da equipe da casa e o empate.
Ambas equipes marcam (sim)
A Eredivisie é tradicionalmente marcada por jogos ofensivos, e esse duelo tem boas chances de gols de ambos os lados. O NAC Breda pode explorar contra-ataques, enquanto o NEC costuma pressionar bastante em casa.
Mais de 2.5 gols na partida
Com duas equipes que gostam de atacar e apresentam defesas vulneráveis, a tendência é de um confronto animado. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como ótima opção.
NEC Nijmegen x NAC Breda: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: NEC Nijmegen x NAC Breda pela Eredivisie
- 📅 Data: 24 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Goffertstadion, Nijmegen, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
NEC Nijmegen x NAC Breda: Escalações prováveis
NEC Nijmegen: Gonzalo Crettaz; Brayann Pereira, Calvin Verdonk, Philippe Sandler, Tjaronn Chery; Kodai Sano, Sami Ouaissa, Dirk Proper, Basar Onal; Koki Ogawa, Bryan Linssen.
NAC Breda: Daniel Bielica; Cherrion Valerius, Enes Mahmutovic, Rio Hillen, Boy Kemper; Max Balard, Lewis Holtby, Juho Talvitie, Mohamed Nassoh; Kamal Sowah, Sydney Van Hooijdonk.
NEC Nijmegen x NAC Breda: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
NEC Nijmegen x NAC Breda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
NEC Nijmegen x NAC Breda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
