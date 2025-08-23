Assine UOL
NEC Nijmegen
Eredivisie - Netherlands
Goffertstadion
NAC Breda
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 23:01

NEC Nijmegen x NAC Breda: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

NEC Nijmegen e NAC Breda: Confira  palpites para o jogo, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


NEC Nijmegen e NAC Breda se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 09:30 (horário de Brasília), no Goffertstadion, em Nijmegen, em confronto direto entre equipes que costumam lutar por posições intermediárias na tabela.


NEC Nijmegen x NAC Breda Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: NEC ou Empate (1X)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a característica ofensiva da liga.


Dupla Chance: NEC ou Empate (1X)


Atuando diante da torcida, o NEC tem mais chances de controlar a partida. O mercado de dupla chance (1X) oferece segurança, cobrindo a vitória da equipe da casa e o empate.


Ambas equipes marcam (sim)


A Eredivisie é tradicionalmente marcada por jogos ofensivos, e esse duelo tem boas chances de gols de ambos os lados. O NAC Breda pode explorar contra-ataques, enquanto o NEC costuma pressionar bastante em casa.


Mais de 2.5 gols na partida


Com duas equipes que gostam de atacar e apresentam defesas vulneráveis, a tendência é de um confronto animado. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como ótima opção.


NEC Nijmegen x NAC Breda: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: NEC Nijmegen x NAC Breda pela Eredivisie

  📅 Data: 24 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Goffertstadion, Nijmegen, Holanda 

  📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


NEC Nijmegen x NAC Breda: Escalações prováveis


NEC Nijmegen: Gonzalo Crettaz; Brayann Pereira, Calvin Verdonk, Philippe Sandler, Tjaronn Chery; Kodai Sano, Sami Ouaissa, Dirk Proper, Basar Onal; Koki Ogawa, Bryan Linssen.


NAC Breda: Daniel Bielica; Cherrion Valerius, Enes Mahmutovic, Rio Hillen, Boy Kemper; Max Balard, Lewis Holtby, Juho Talvitie, Mohamed Nassoh; Kamal Sowah, Sydney Van Hooijdonk.

NEC Nijmegen x NAC Breda: Palpite do Dia

NEC Nijmegen Vence
Superbet logo
1.58
NEC Nijmegen x NAC Breda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

NEC Nijmegen x NAC Breda: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Eredivisie
NEC Nijmegen
3 - 0
NAC Breda
2024 Eredivisie
NAC Breda
1 - 0
NEC Nijmegen
2020 Eredivisie
NAC Breda
1 - 2
NEC Nijmegen
2020 Eerste Divisie
NEC Nijmegen
0 - 2
NAC Breda
2020 Eerste Divisie
NAC Breda
0 - 1
NEC Nijmegen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
NEC Nijmegen
Empate
NAC Breda

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

