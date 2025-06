NBA Draft 2025: Palpites e Onde Assistir - 25/06

Com nomes promissores como Cooper Flagg, Dylan Harper e VJ Edgecombe entre os mais cotados, as casas de apostas já disponibilizaram cotações para todas as escolhas do top 10 – e até para combinações exatas das três primeiras posições.

Continue lendo para conferir nossos palpites para o NBA Draft 2025, as odds mais relevantes e onde assistir ao vivo o evento desta noite.

NBA Draft 2025: Palpites para o Draft de hoje 25/06

🏀 Palpite 1. Cooper Flagg na posição 1, Dallas Mavericks – Odd de 1.01

Cooper Flagg na posição 1, Dallas Mavericks – Odd de 1.01 🏀 Palpite 2. Dylan Harper na posição 2, San Antonio Spurs – Odd de 1.01

Dylan Harper na posição 2, San Antonio Spurs – Odd de 1.01 🏀 Palpite 3. VJ Edgecombe na posição 3, Philadelphia 76ers – Odd de 1.35

VJ Edgecombe na posição 3, Philadelphia 76ers – Odd de 1.35 🏀 Palpite 4. Ace Bailey na posição 6, Washington Wizards – Odd de 1.85

Ace Bailey na posição 6, Washington Wizards – Odd de 1.85 🏀 Palpite 5. Kon Knueppel na posição 4, Charlotte Hornets – Odd de 1.40

Kon Knueppel na posição 4, Charlotte Hornets – Odd de 1.40 🏀 Palpite 6. Carter Bryant na posição 10, Phoenix Suns – Odd de 7.00

Carter Bryant na posição 10, Phoenix Suns – Odd de 7.00 🏀 Palpite 7. Tre Johnson na posição 8, Brooklyn Nets – Odd de 5.50

Tre Johnson na posição 8, Brooklyn Nets – Odd de 5.50 🏀 Palpite 8. Trinca Exata: 1. Cooper Flagg – 2. Dylan Harper – 3. VJ Edgecombe – Odd de 1.45

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem sofrer alterações ao longo do dia.

Palpite 1. Cooper Flagg na posição 1 – Dallas Mavericks

Depois da "insana" troca que levou Luka Doncic para os Lakers e Anthony Davis para o Mavericks, ninguém esperava por esse cenário. Inclusive, muitos traçaram teorias da conspiração sobre isso, mas o fato é o que o time de Dallas conseguiu a Pick 1 do NBA Draft 2025.